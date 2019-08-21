 Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом он сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией".

"Мы реализуем комплекс мер", - приводит пресс-служба Минобороны РФ слова Шойгу.

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Кроме того, он сообщил, что в Западном военном округе в этом году пройдет более 20 мероприятий "по совершенствованию боевого состава", до конца года округ получит более 1,3 тыс. единиц техники, продолжится комплектование войск контрактниками.

Напомним, в конце апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия усилила группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он также опроверг сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, назвав этот тезис "активно тиражируемым русофобскими СМИ".