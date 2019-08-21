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Все про:Россия (73652) Шойгу (354) Минобороны РФ (501)

 Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ведомство примет меры "для нейтрализации возникающих угроз" в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом он сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией".

"Мы реализуем комплекс мер", - приводит пресс-служба Минобороны РФ слова Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обещает не разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США

Кроме того, он сообщил, что в Западном военном округе в этом году пройдет более 20 мероприятий "по совершенствованию боевого состава", до конца года округ получит более 1,3 тыс. единиц техники, продолжится комплектование войск контрактниками.

Напомним, в конце апреля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия усилила группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он также опроверг сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, назвав этот тезис "активно тиражируемым русофобскими СМИ".

Источник: https://censor.net.ua/n3144013
 
 
 Топ комментарии
 
Дайош побільше корисних ядерних випробувань!
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будут..
на пачках "Беломора" место взрыва закрасят и засекретят..
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Взорвите Буревестник под Москвой!
Пусть Европа содрогнется! Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3915
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А прокацапские трамп с макароном зовут масковию в Г7...
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Взорвите Буревестник под Москвой!
Пусть Европа содрогнется! Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3915
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а по нейтрализации последствий взрыва в белом море будут приняты меры?
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будут..
на пачках "Беломора" место взрыва закрасят и засекретят..
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)) главное, шоб руцкие, эту фонящую курятину вместе с пачками закрашеннозасекреченного взрыва продолжали в карманах своих штанов таскать. а туристы по пачках беломора уже давно не ходят.
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Будуть, вони ще пару ракет підірвуть для нейтралізації 😂
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Да, ладно, какие угрозы со стороны НАТО, Путину жопу лижут уже все наперебой, Серега ты что попутал? Западные "талейранчики" надеются использовать Россиюшку в борьбе с Китаем. Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу - Цензор.НЕТ 195
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Если кацапы взорвут еще пару ядерных устройств на своей территории, то НАТО свои ракеты из Европы уберет. Из жалости.
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Рвануть ще пару буревісників під Воронежем.
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Головне щоб вітер був південним - тоді в Мокші поздихають всі комарі, посохне лобода, а бояра буде світитись блакитним вогнем.
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новыми анекдотами анекдотами будет травить, чтобы все лопнули от смеха
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В кремле забыли, что понятие "восточная Европа" появилось после советского захвата
стран так называемого "соцлагеря" ?
Так кто сеет агрессию в Европе ?
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) это фейк грубо позорящий скрепы ! шоб такой "дедвоевавший", как штирлиц и весной 45го та не щегольнул перед мюллером своим "дембельским прикидом" и "дембельским альбомом"?,-такого просто не могло быть!
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Приймите Россию в НАТО и вопрос конфликта закроется сам собой
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стратеги керовы, уже все засрали радиацией
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Служил в Казахстане , Семипалатинск . Ядерный полигон касапы устроили 300 км в диаметре , всё загажено на века , плюс ракеты с Байконура взлетают и сбрасывают первую ступень также на северо - востоке Казахстана ( лично наблюдал падение ) , это огромная полоса территории , загаженная ракетным топливом , кусками ядовитого железа и т.д.Чукотка - на местах золотодобычи лунный ландшафт , сгребают породу бульдозерами вместе с чахлой растительностью , ужас. Места добычи нефти также залиты нефтью , масса брошенных бочек , труб . буровых , техники , вагончики и разные отходы , вездеходами уничтожен верхний слой тундры . Это варвары , а не комуняко - касапы.
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А КАК ВЫ ДУМАЛИ ДАВАЙ ОККУПИРУЙ ИМ ПРИБАЛТИКУ ЕЩЕ ,ЧТОБ СОПЛЕЖУИ ОЗАБОЧЕННЫЕ ПОНЯЛИ,ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОТАКАЕШ ГОПНИКУ,ТЕМ НАГЛЕЕЕ СЕБЯ ВЕДЕТ,ОНИ ЕЩЕ ИЗВИНЕНИЯ ПОТРЕБУЮТ ОТ ЕВРОПЫ
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Далеко махнул, удмурт винторогий...Но надеюсь, что получит продажная тетка Европа сполна ибо историю опять подзабыла...Так Европе и надо!
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А Трампушка з Макроном покарають мікрона, за нахабство, повернувши його в Дж 8 Росія вживатиме заходів з нейтралізації загрози з боку НАТО в Європі, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8719
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Германия выступила против возвращения к формату G8 с участием России https://charter97.org/ru/news/
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вашу ж мать... опять что-то хренякнут по-тихому...
Воронеж ...не расслабляться!
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Казластанці надіються скупити всіх європейських політиків,як макрона))
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На хвіст солі ви насипите НАТО. І то не знаю, чи її у вас хвате.
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Робот из США станцевал лезгинку главному «космонавту» России , а российский робот ,присел и не смог встать, и чё то с динамиков бормотал матом. Росія вживатиме заходів з нейтралізації загрози з боку НАТО в Європі, - Шойгу - Цензор.НЕТ 6539
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дранґ нах вестен! а впереди на боевом олене - шойга! а за ним на хромом - кола бельди, с боевой пестней - "мы поедем, мы помчимся на европу утром ранним,....., а боевой хор бутятских шаманов, как подхватит под удары бубна,.... )
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Последние несколько лет Россия активно готовится к войне со всем окружающим ее миром. Иначе с колен не встать! Только великодержавный шовинизм, прикрытый фиговым листочком "русофобы", помогает раскручивать военный угар в умах не сильно вдумчивой части населения России.
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Реально Россия уже ничего не сможет остановить или,ТЕМ БОЛЕЕ,противодействовать в отношении решения НАТО укрепиться на восточном фланге.Вина России была в том,что она ВЫНУДИЛА цивилизованный мир выставить военный щит-НАТО- впритык уже к РФ.Назад "откатывать" уже никто ничего не станет-дорого и ненадёжно.
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Блеф,блеф блеф.От кремлёвской камарильи.
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