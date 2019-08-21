 Полиция не сможет штрафовать владельцев "евроблях": у нее нет доступа к таможенным базам, - Рябошапка

Об этом он сказал журналистам по итогам совещания в Мининфраструктуры, на котором обсуждался этот вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект будет принят Радой IX созыва, пообещал Рябошапка.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, - мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать", - сказал он.

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Формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но Рябошапка признал, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция останавливать право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - сказал он.

Изначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины.

Он предусматривает существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые сейчас максимально составляют 8500 гривен (более 10 дней), будут повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен.

То же планируется сделать со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Сейчас они максимально составляют 17 тысяч гривен, а будут 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

В статье 469 Таможенного кодекса депутаты прописали, что передача личного автомобиля на бляхах человеку, который его не ввозил, наказывается штрафом в размере 34 тысячи гривен.

В статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях также вводится ответственность для водителей "евроблях". За езду на "просроченной" машине будут наказывать штрафом в размере 8500 гривен, за повторное нарушение могут забрать водительское удостоверение и оштрафовать на 17 тысяч гривен.

Национальной полиции разрешается останавливать водителей с целью выявления "просроченных" автомобилей и установления факта неправомерного управления такими автомобилями. После этого информация будет поступать в органы доходов и сборов.