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 Политика Украины
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Все про:Рябошапка Руслан (75) евробляхи (138)

 Полиция не сможет штрафовать владельцев "евроблях": у нее нет доступа к таможенным базам, - Рябошапка

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.

Об этом он сказал журналистам по итогам совещания в Мининфраструктуры, на котором обсуждался этот вопрос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект будет принят Радой IX созыва, пообещал Рябошапка.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца, - мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать", - сказал он.

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Формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но Рябошапка признал, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция останавливать право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - сказал он.

Изначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины.

Он предусматривает существенное повышение штрафных санкций за незаконное использование автомобиля на иностранной регистрации.

Штрафы по статье 470 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "транзит", которые сейчас максимально составляют 8500 гривен (более 10 дней), будут повышены по следующей шкале: просрочка 10-20 дней - 8500 гривен, 20-30 дней - 85 тысяч гривен, более 30 дней - 170 тысяч гривен.

То же планируется сделать со штрафами по статье 481 Таможенного кодекса за превышение сроков в режиме "временного ввоза". Сейчас они максимально составляют 17 тысяч гривен, а будут 17 тысяч (10-20 дней), 85 тысяч (20-30 дней) и 170 тысяч (более 30 дней).

В статье 469 Таможенного кодекса депутаты прописали, что передача личного автомобиля на бляхах человеку, который его не ввозил, наказывается штрафом в размере 34 тысячи гривен.

В статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях также вводится ответственность для водителей "евроблях". За езду на "просроченной" машине будут наказывать штрафом в размере 8500 гривен, за повторное нарушение могут забрать водительское удостоверение и оштрафовать на 17 тысяч гривен.

Национальной полиции разрешается останавливать водителей с целью выявления "просроченных" автомобилей и установления факта неправомерного управления такими автомобилями. После этого информация будет поступать в органы доходов и сборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144011
 
 
 Топ комментарии
 
ОУЕТЬ! одни купили в салоне, заплатили все налоги, другие растаможли и тоже все оплатили. а отдельные приматы, которые на дороге творят чудеса, будут ездить по велению задроченной рябошапки. наши налоги пошли на пенсии, зарплаты и армию, а какое то чмо и 5 грн по смс не послало на МО, но катается.
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загрывет сцуко с хитродупыми.
я уже такси встречал на бляхах. как жен надо себя ненавидеть, что бы сесть в такое такси?
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не твое дело кто за сколько покупал. если ты переплатил- это твоя личная лоховская проблема. и нефиг завидовать тем кто купил дешевле
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загрывет ***** с хитродупыми.
я уже такси встречал на бляхах. как жен надо себя ненавидеть, что бы сесть в такое такси?
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ОУЕТЬ! одни купили в салоне, заплатили все налоги, другие растаможли и тоже все оплатили. а отдельные приматы, которые на дороге творят чудеса, будут ездить по велению задроченной рябошапки. наши налоги пошли на пенсии, зарплаты и армию, а какое то чмо и 5 грн по смс не послало на МО, но катается.
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не твое дело кто за сколько покупал. если ты переплатил- это твоя личная лоховская проблема. и нефиг завидовать тем кто купил дешевле
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так никто не против. пусть делают растаможку по европейским расценкам. 250 евро
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а расскажи в какой стране растаможка 250 евро?
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Alex NV - Да он и не знает, ибо живет на лугандонии или в мордоре. Босяк голожопый Поліція не зможе штрафувати власників "євроблях": у неї немає доступу до митних баз, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8998
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gunpowder in the grave - ты нищеброд не можешь сам оплатить платный "прокси-сервис", а лезешь к проблемам голодранецв "евробляхеров". Поліція не зможе штрафувати власників "євроблях": у неї немає доступу до митних баз, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 900
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Дійсно - хто за скільки купив, то його проблема.
Треба тільки, щоб у того, хто порушує закон також була проблема. І досить велика.
А хитрожопі не тільки порушили закон, а ще й зробили це СВІДОМО.
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пусть будет растаможка по европейским тарифам. 250 евро- и евроблях не будет. будут получать украинские номера. чем плохо?
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Юрист, едрить его.
Дык потребуют предявить документы владельца
От, отморозок, туды его через коромысло.
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да нужно вообще стараться налогов не платить. сгорел сарай гори и хата))
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а почему надо платить за то что сделано не в Украине? переоформление номера на украинский 250 евриков- и нет проблем.
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а почему платят растаможку за джинсы, продукты, быт. технику? чем машина лучше? машина это до 5 лет растамаживается почти бесплатно. а вы ввозите автохлам по 15-20 лет, еще и получаете деньги за утилизацию
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а тебе завидно? за джинсы которые я купил в США ,там одел и приехал в них - я ничего не плачу
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Открою тебе секрет, даже если ты их будешь везти в сумке,за них ничего платить не надо. Но адептам синагоги свидетелей ЗЕ! эта тайна неведома.
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gunpowder in the grave - где ты, а где США. Какие джинсы, о чем ты блеешь ? Лапти и кокошник твоя одежда
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не могут, бедненькие, доступа к базе нет.
отмазка на уровне школьника
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Штрафовать может и не может. А вот задержать автомобиль, на на штрафплощадку до выяснения, пока сам хозяин не принесет все документы на машину - легко!
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Цей дурник не зна що після розмитнення видають тимчасові УКРАЇНСЬКІ номери і у двотижневий строк машину треба зареєструвати в Україні?
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Только из за такого отношения к закону уже за Зеленую соплю голосовать - себя не уважать.
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А как же закон? Зеленодроты ,вы же декларировали ,что все перед законом равны!
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Я був кращої думки про Рябошапку, таких дурниць від нього не очікував
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Вот почему такая грызня, между теми, кто купил в салоне и "бляхерами"? Господа, не рвите пуговиц друг с друга! Государство подоило одних, подоит и других... все силы -- на наполнение бюджета! А бюджетный пирог -- самый сладкий... или забыли какие битвы в Верховной раде за бюджет? И походу, там не за пенсионеров дрались...
И как другие страны обходятся без таких поборов... а нас скоро пересадят на волов... и объяснят, что чумаки -- это наше, народное, патриархальное...
Чуть не забыл! пользуясь случаем --- куплю ослика! на вола --- денег не хватает....
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Ура!
Ура!
А дураки те, кто налоги и пошлины заплатил!!!!
Слава зеленскому!!!
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