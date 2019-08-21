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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11086) Арахамия (20)

 "Идите все лесом", - Арахамия заявил, что другие партии отказываются предоставлять кандидатов в министры. ВИДЕО

Избранный народный депутат, возможный руководитель будущей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что много политических сил отказались предоставлять кандидатов на посты министров в новом правительстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам 21 августа.

Видео 112

"Сейчас "договорняки" стране не нужны, поэтому может быть просто технократическое правительство, не партийное, не политическое", – заявил он.

По словам Арахамии, все новое правительство будет профессиональным.

"Я не буду называть фамилий сейчас, когда я звоню представителям других партий и говорю, а вы можете предоставить свой лист, шорт-лист нормальных кандидатов на министров, а мне говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим". Скажите мне – это государственническая позиция или политическая спекуляция? Если есть такая позиция – пусть они лесом все идут. Это многие политические силы делают так", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио, - Арахамия

Напомним, Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3144009
 
 
 Топ комментарии
 
ваша більшість - ваш кабмін.
Але ні на кого вже не вкажете: ми хороші, а ці - потвори, проблеми через них.
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Похоже что лесом как раз идут зебобики...свалить свои провалы на других не получится...
Монокалолиция...так монокалолиция...😀
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Прлсто в конце этого ЗЕленого шапито...отвнчать будете только вы!!! Твари...
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и я бы Арахамии так ответил
Наверное и профессионалы шквариться не хотят репутацию свою мочить.
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В точку! Репутация есть репутация - ни один профессионал не захочет, чтобы его до конца жизни под зелёной соплей числили. Разве что зелебобики профессиональный уровень своего кадрового резерва повышать кинутся. По всяческим трускавцам, конечно.Так что "по гамбургскому счёту" уровень сопливой команды гарантированно ниже плинтуса.
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Так у вас долбней команды даже нет!! Уже на международном уровне управились,теперь похерьте все что можно,дебилы!!
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Вам, 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені, а скоріше всього знищили яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у владні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду
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Радио слушаете? Очень рекомендую Радіо НВ -- у них чуть ли не каждый час есть короткие передачи на тему Говорите по-украински правильно.
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Ну вы же парламент приватизировали-монополизировали? Почему не хотите сделать то же самое с правительством? Правьте себе самолично. Кто-что мешает?
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А ЗЕдэбили полагали, что кто-то вместо них впахивать будет - реально дэбилы.
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звісно, грабувати будуть слуги урода і сам урод, а відповідальність покладуть на всіх. З чого б їм цього хотіти?!!
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Вот объясните мне, почему Земля большая, стран много, а руководят евреи только в двух странах - Израиль и Украина. Ну в Израиле, я понимаю, а вот в Украине - нет.
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Не лише в Ізраїлі та Україні. "Как человек повеливает животн ми так и єврей должен повеливает всеми другими народами" - Талмуд.
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Простите а где сам лидер фракции? И под каким воздействием находится бомж на видео?
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Им кандидаты от других сил нужны для изображения демократичности процесса в парламенте. Мол, депутаты проголосовали и выбрали министра от СН (и не важно, что у него незаконченое среднее и 0 стажа работы в анамнезе). Демократия! А фиг вам... Крутитесь, шоу так шоу...
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поганий знак, значить Зеленський може і до весни недотягнути(думаю, вже під Новий Рік стане зрозуміло), з іншого боку, є реальний шанс досягнути обіцяного. повновладна узурпація влади, шо по вертикалі, шо по горизонталі. коли команда Зеленського цим не зуміє скористатися, то стати розвинутою, успішною і процвітаючою, у цієї країни шансів 0,000. хіба, в іншому житті, коли від рашки залишаться рожки та ножки. і не треба розказувати, шо українці можуть дати собі раду. не здатні, фізично нездатні, допоки багатостраждальна українська земля не народить того кому це під силу.
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Я балдею. Если этот поц у них руководитель фракции, то что за уровень у рядового члена фракции. Судя по истерике местных зелебобиков, они уже о чем-то догадываются.
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Догадываются то догадываются. Но сложно для них признаться,что они дебилы.
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Да, согласен. Тут какое-то чмо под американским флагом, говорит, что из Мукачева, а истерит как типичный пацак. Этот точно ничего не поймет.
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Вполне логично . Штамповать дурацкие законы будут 254 слуги , а выполнять их должны будут министры из других партий ..!?? А потом , вдруг чего , шось пойдёт не так , кловуны и скажут - мы закон приняли хороший , это Вакарчука , Юльки и Пороха министры вынаваты .. !

Та нафиг нужен , такой цирк "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 4050 .. !!?
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Ні,не "устраівал".Та і цирк був інший.Ніколи президент і його партія не набирали так багато голосів.
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У нас только одних экс-премьеров штук 30 А вам подовай из партий,которые не понимают
вас. Прогрмы нет, а вашу распродажу прикрывать никто не хочет.
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Нє, він просто жовторотик і шмаркач, який увійшов до бальної зали у рваних кедах.
Як на мене - чистий недоумок. Так само, як і всі ці "молоді і перспективні" грантоїди Сороса
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правильно говорят
кто платит - тот и танцует
но тот и сидит
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Очень даже зачетно!!!! Уважаемые специалисты, особенно ранее аботавшие с "прежней воровской-барыжной зарабатывавшей на крови владой" не идите в Зе правительство!!! вам потом будет стыдно!!! Чем раньше они обкакаются тем лучше! Тем быстрее страдания окончатся!!!
Все в лес не идет! Удалось выбить несколько человек которых Зеленая команда хотела назначить!!! Это уже маленькая победа! Сейчас поднимается вой типа зачем мы это делаем? Зачем нам поражение ЗЕ? Откаайте все на 3 месяца назад и вспомните как мочили злочиную владу! Как обвиняли во всем прям как Параша ТВ с страухами элилептичками!!! За все нужно отвечать!!! А не призывать теперь быть толерантными как член Зе команды Яременко!!!
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Добавлю. что отличии от бытюющего мнения. что в Украине полно специалистов. расстрою: в некоторых направлениях их можно пересчитать на пальцах руки! Счастливого плаванья!!!
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Тю, чи не проблема. Замовлять у Венесуелі
"Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 4836
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араХАМИЯ-фамилия оправдывает тон и поведение.
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Ваше право предложить, а их право отказаться "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 3278
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ЗЕбилизм - это Зеленая власть плюс АраХамизация всей страны!
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ще працювати не почали, а вже обдристались.
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А это шо б дурь каждого зебилоидов была всем видна))
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А нет ,ребята! Взялся за гуж,не говори.что не дюж! Тащите....Только за базар ответить придется!
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Тєпєрь самі, мальчікі, самі...
Прапор в руки, барабан на шию, і... Шлях вільний, перепон немає!
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Если не получится, то валите на Пороха или в Ростов.
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Слуги урода Трускавецький "універ" закінчили, чого соплі розпускають? "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 425
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А кому хочеться "розгрібать", за "блазенятами"?!.... Вони "налупастрячать", а вони повинні будуть "вибовтуваться"? Нема дурних... Хай "обсираються" самі...
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Все одно доведеться розгрібати... трохи згодом...
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Потому, что все понимают, какой итог ждет "СлугуУрода"
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Новое правительство будет профессиональным. 7 дней в Трускавце кого хочешь профессионалом сделают
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Ну дык нормальная позиция у партий. Большинство будет принимать решения, а ответственность нести другие? Шо за бред???
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грядёт очередной мировой экономический кризис..даже страшно представить как его переживёт Украина..это правительство политических самоубийц..
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Лесом,не то слово.Можно и похлеще,поскольку разделить министерские портфели между членами своей команды-это в демократических странах найлутший способ.Не нужно бояться ответственности-достаточно устроить технократический контроль и прозрачность партийных финансов.Отказ других партий здесь только наруку,я бы сказал-даже везение,поскольку устраняет амбициозников-прозжённых схематозников коррупционеров.
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