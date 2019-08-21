 "Идите все лесом", - Арахамия заявил, что другие партии отказываются предоставлять кандидатов в министры. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам 21 августа.
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"Сейчас "договорняки" стране не нужны, поэтому может быть просто технократическое правительство, не партийное, не политическое", – заявил он.
По словам Арахамии, все новое правительство будет профессиональным.
"Я не буду называть фамилий сейчас, когда я звоню представителям других партий и говорю, а вы можете предоставить свой лист, шорт-лист нормальных кандидатов на министров, а мне говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим". Скажите мне – это государственническая позиция или политическая спекуляция? Если есть такая позиция – пусть они лесом все идут. Это многие политические силы делают так", – добавил он.
Напомним, Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.
Наверное и профессионалы шквариться не хотят репутацию свою мочить.
Та нафиг нужен , такой цирк .. !!?
вас. Прогрмы нет, а вашу распродажу прикрывать никто не хочет.
Як на мене - чистий недоумок. Так само, як і всі ці "молоді і перспективні" грантоїди Сороса
кто платит - тот и танцует
но тот и сидит
Все в лес не идет! Удалось выбить несколько человек которых Зеленая команда хотела назначить!!! Это уже маленькая победа! Сейчас поднимается вой типа зачем мы это делаем? Зачем нам поражение ЗЕ? Откаайте все на 3 месяца назад и вспомните как мочили злочиную владу! Как обвиняли во всем прям как Параша ТВ с страухами элилептичками!!! За все нужно отвечать!!! А не призывать теперь быть толерантными как член Зе команды Яременко!!!
Прапор в руки, барабан на шию, і... Шлях вільний, перепон немає!