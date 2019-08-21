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 Политика Украины
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Все про:Укроборонпром (760) Арахамия (20)

 На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио, - Арахамия

На должность главы "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить временного и.о. главы госконцерна, чтобы уже разбираться с существующими проблемами, выразил мнение претендент на главу фракции "Слуга народа", член наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпрома" Давид Арахамия.

"Будет прозрачный конкурс, с привлечением многих людей, в том числе, наших зарубежных партнеров, которые имеют к этому отношение и много помогали Украине", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Арахамия отметил, что, по его личному мнению, стоит назначить пока временно исполняющего обязанности главы "Укроборонпрома", чтобы уже разбирать те проблемы, которые есть, и параллельно проводить нормальный конкурс.

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Он прогнозирует, что конкурс произойдет не ранее чем через два месяца. "Я имею в виду объявление конкурса, отбор. Это же у нас государственная должность", - указал Арахамия.

Источник: https://censor.net.ua/n3144007
 
 
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Сколько конкурсов не проводи...а будет Мендель..
Менделей в Украине как донов Пєдро в Бразилии...много...
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Только юрызда, и ни в коем случае не инженера !
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На режиссера парада на День Независимости уже провели прозрачный конкурс.
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схоже такий самий чесний як і на посади глав ода На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія - Цензор.НЕТ 5758
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"пока можно назначить врио" ??? мальчик немножко ошиблась-- Еврио.
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Айтишник никогда не сможет понять принципы управления реальной промышленностью.
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