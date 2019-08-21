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 Экономика, Киевские новости
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Все про:зарплата (1893) Кличко (2708) учитель (293)

 Зарплата некоторым категориям педагогов Киева будет повышена с 1 сентября, - Кличко

Заработная плата педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений Киева будет повышена с 1 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на Августовской конференции педагогических и научно-педагогических работников Киева.

По данным пресс-службы Киевской горгосадминистрации, власти города также приняли решение о повышении с 1 сентября зарплаты педагогическим работникам детско-юношеских спортивных школ, хотя оно запланировано правительством с 1 января 2020 года.

"Мы должны сделать все, чтобы педагоги не думали о том, как выжить. Они должны воспитывать и учить детей. Ведь именно дети наше будущее. Мы также очень много вкладываем в приобретение нового оборудования для школ и детских садов города. Строим новые учебные заведения. За последние 4 года в столице построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детсадов, которые отвечают самым современным требованиям образования европейского уровня", - цитирует пресс-служба мэра столицы.

Кличко отметил, что в течение нескольких лет в Киеве завершили реконструкцию и строительство 50% долгостроев, которые стояли заброшенными более 20 лет. Сфера образования, подчеркнул мэр, является для столицы приоритетной. В этом году на нее в бюджете города предусмотрели почти 18 млрд грн.

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"Несмотря на наши достижения, мы еще имеем много вызовов. Большинство образовательных учреждений столицы, которые работают более 50 лет, за это время ни разу не видели ремонта. Сложно представить, например, квартиру, в которой живут без ремонта 50 лет! В 2019 году на подготовку к новому учебному году из городского бюджета образование получило 2,5млрд грн. За эти средства учреждения образования ремонтируют крыши, фасады, входные группы, осуществляют термомодернизацию зданий, реконструкцию спортивных и актовых залов, меняют окна, делают капитальные ремонты классов, коридоров, ремонтируют пищеблоки и покупают новое оборудование, а также обустраивают учебные заведения, чтобы они были доступны для людей с инвалидностью", - рассказал Кличко.

По его словам, для эффективного распределения средств на ремонты учебных заведений была разработана "Карта потребностей". Она определяет приоритетные виды работ в учреждениях и позволит рационально и прозрачно направлять деньги туда, где они в первую очередь необходимы.

"Это позволит нам не только оперативно отслеживать проблемные моменты, но и развивать, развивать все учебные заведения столицы. Ибо условия для обучения в Киеве должны быть одинакового уровня во всех районах города", - подчеркнул мэр Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3144005
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего , сейчас плохой Кличко уйдет и будет зарплата у учителей 4000$ , правда зебилы? Зарплата некоторым категориям педагогов Киева будет повышена с 1 сентября, - Кличко - Цензор.НЕТ 8375
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а что учителя только в куеве работают? а в інших містах і селах.
особливість ( колись мацкви, а сьогодні київа,) викликає огиду до всього міста іі його населення в далеких провінціях.
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Ничего , сейчас плохой Кличко уйдет и будет зарплата у учителей 4000$ , правда зебилы? Зарплата некоторым категориям педагогов Киева будет повышена с 1 сентября, - Кличко - Цензор.НЕТ 8375
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Статья про учителей...Кличко...Киев!))
ЗЕленобоба ты читать умеешь?
Про построение логических цепочек молчу...
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Кличку набридли обіцянки-цяцянки земанди.
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Виталий останется мэром Киева...
Не смотря на все усилия человека маршрутки)))
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Не дай бог останется. Добьет город в пользу своим застройщикам окончательно.
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а что учителя только в куеве работают? а в інших містах і селах.
особливість ( колись мацкви, а сьогодні київа,) викликає огиду до всього міста іі його населення в далеких провінціях.
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Просто в Киеве педалик готовится к внеочередным выборам, вот и подкармливает лохторат под них.
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а решті Зєлєбєня зі своїх оффшорів доплатить...обіцяв же..
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