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 Общество
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Все про:День независимости (695) парад (445)

 "Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться", - организатор Марша защитников Шатровский

На запланированном на День Независимости Марше Защитников Украины в Киеве не будет ни официальных лиц, ни политических лозунгов. На сцене будут стоять дети погибших защитников Украины.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал один из организаторов Марша Дмитрий Шатровский.

"Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться, возглавлять, пытаться вести всех на Банковую для революции или еще чего - этого не будет", - сказал он.

По словам Шатровского, о желании возглавить Марш заявляла партия "Европейская солидарность".

"Были попытки. "Европейская солидарность" озвучивала, что они хотят возглавить, но адекватные люди этого не позволили. Хотят? Пусть приходят, но просто как люди одеты, пожалуйста. без политических флагов, брендов, лозунгов, и так далее", - пояснил организатор.

Также на Цензор.НЕТ: Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

О желании принять участие в Марше Защитников заявили более 10 тысяч военнослужащих, ветеранов, волонтеров и гражданских лиц. Все они приезжают в Киев за свой счет.

"Нам помогает собирать средства фонд "Вернись живым". Они закрывают организационные вопросы - это звуковое сопровождение мероприятия, воду для участников марша. Детей погибших - комфортное их размещения. Покормить, в туалет сводить, игровая комната, чтобы дети на жаре не стояли, не пеклись. ... Люди ищут средства от местных благотворителей, от местных администраций, если сотрудничают, и оплачивают автобусы, горючее, и едут сюда, в Киев. Это уже чисто за свои", - рассказал Шатровский.

Организаторы отказались от помощи Администрации Президента, предлагавшей им профессиональное звуковое оборудование.

"Единственное, чем нам придется воспользоваться от них - это сценой для послов, потому что ее просто физически не смогут разобрать. Так мы туда поставим детей. Им будет все хорошо видно, и все будут на них равняться. Мы хотели свою сцену, но не имеет смысла, так как твердость - это не глупость. Мы решили - уже ладно, воспользуемся этой", - сказал Шатровский.

"И никаких официальных лиц. Единственные официальные лица - это дети павших участников боевых действий, которые будут стоять на трибуне и будут встречать марш", - добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальное Шествие Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/n3144003
 
   
 Топ комментарии
 
Ідіть ви в дупу. Життя вас нічому не навчило. Петро Олексійович має бути там і в перших рядах тих хто буде йти за "коробками" ветеранів. Бо де б ви всі зараз були якщо б не Порошенко. Це наглядно демонструє своєю мжд політикою карикатруна зелена істота на посаді президента.
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"термос!" ??? Смешная шутка, кацапенек
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Я всегда в таких случаях вспоминаю анекдот:
Мужчина спас тонущего ребёнка и первый вопрос мамаши: А куда вы дели шапочку...
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О! Так ці організатори справжні зюзіанці! Адже він, пердзидент Зюзя, пішов на вибори саме з таким гаслом. "Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться", - организатор Марша защитников Шатровский - Цензор.НЕТ 2772
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Вашего Пэдру опять не любят? Вот бедненький!😌
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"о желании возглавить Марш заявляла партия "Европейская солидарность"____________________барыги тут как тут...
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а як же песики? віра, армія, термос!
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я радий, що вуйки кацапоязічнні розуміють гумор
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Я тобі, діду, літературною українською напишу, що лише москальске падло назве "термосом" Томос
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Еще один идиот спешить записаться в провокаторы. Одни уже пытались поуправлять государством "без политики и политиков". Настолько успешно, что даже путен не устоял. Чтобы удостоиться права пройти в таком марше, энтузиастам пришлось и самим воевать, и других мобилизировать. А ведь война - не что иное, как продолжение политики...
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Ідіть ви в дупу. Життя вас нічому не навчило. Петро Олексійович має бути там і в перших рядах тих хто буде йти за "коробками" ветеранів. Бо де б ви всі зараз були якщо б не Порошенко. Це наглядно демонструє своєю мжд політикою карикатруна зелена істота на посаді президента.
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А-ха-ха!😀 Ну как же без мародера? Неужели его никто не любит? Неужели и тут не получится попиариться?😁
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Я всегда в таких случаях вспоминаю анекдот:
Мужчина спас тонущего ребёнка и первый вопрос мамаши: А куда вы дели шапочку...
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Дурня...Майдан також без політиків починався....І що з цього вийшло?!
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Как же так? Комментарии, что " порохоботы страну спасли, остановив путена" по 50 лайков на Цензоре набирали. Неужели эти лайки накрученные Петиными платными хомяками были?
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Не расстраивайся уж так, лукашист, просто Лахта сделала свою работу и на вас забила.
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Ты уже не приходя в сознание строчишь - полная бессмыслица.
Чего сказать то хотел?
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Твои ответы, лукашист, просто очаровывают. Ты - любитель писюанистов и юмористов на тему - Сеньор Голодомор? Вкус у тебя, прямо скажем - отменный
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Ты реальный алеша - в Новинках у санитаров телефон украл?
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Наши с тобой санитары невнимательные, только у нас разные отделения :D
Ты готов вылизывать с головы до пят того, кто со *********** говорит о Голодомре и об изгнании кремлёвского православия из Украины, а я в отделении, в котором презирают человека, который с таким пренебрежением относится к боли Украины и вообще презирает Украину и украинцев.
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Майдан теж так починався... Ні одних політичних партій та символік! Але потім до нього примазалися дуже багато всяких 3,14дарасів які до майдана лизали *раку зеку-шапкокраду і потім кричали, що вони стояли на Майдані.
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Ще одна межа розділу українців. Чому партії і їх символіка не можуть бути присутніми на марші ? . "Руссский мир" знайшов свій колір в Україні- став зеленим , окупував Державу, тому маєм бачити хто може йому протистояти . Спочатку будуть йти "русскіє" - Слуги і окупаційна платформа, на чолі з новообраним , ну а потім вже українці . І тут без партій ніяк , так як буде видно де проукраїнські партії.
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Сомневаюсь что получится организаторам избежать рекламы от ПЕС .
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Марш без политики?Я вам так и поверил.
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