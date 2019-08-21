 "Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться", - организатор Марша защитников Шатровский

Об этом Цензор.НЕТ рассказал один из организаторов Марша Дмитрий Шатровский.

"Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться, возглавлять, пытаться вести всех на Банковую для революции или еще чего - этого не будет", - сказал он.

По словам Шатровского, о желании возглавить Марш заявляла партия "Европейская солидарность".

"Были попытки. "Европейская солидарность" озвучивала, что они хотят возглавить, но адекватные люди этого не позволили. Хотят? Пусть приходят, но просто как люди одеты, пожалуйста. без политических флагов, брендов, лозунгов, и так далее", - пояснил организатор.

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О желании принять участие в Марше Защитников заявили более 10 тысяч военнослужащих, ветеранов, волонтеров и гражданских лиц. Все они приезжают в Киев за свой счет.

"Нам помогает собирать средства фонд "Вернись живым". Они закрывают организационные вопросы - это звуковое сопровождение мероприятия, воду для участников марша. Детей погибших - комфортное их размещения. Покормить, в туалет сводить, игровая комната, чтобы дети на жаре не стояли, не пеклись. ... Люди ищут средства от местных благотворителей, от местных администраций, если сотрудничают, и оплачивают автобусы, горючее, и едут сюда, в Киев. Это уже чисто за свои", - рассказал Шатровский.

Организаторы отказались от помощи Администрации Президента, предлагавшей им профессиональное звуковое оборудование.

"Единственное, чем нам придется воспользоваться от них - это сценой для послов, потому что ее просто физически не смогут разобрать. Так мы туда поставим детей. Им будет все хорошо видно, и все будут на них равняться. Мы хотели свою сцену, но не имеет смысла, так как твердость - это не глупость. Мы решили - уже ладно, воспользуемся этой", - сказал Шатровский.

"И никаких официальных лиц. Единственные официальные лица - это дети павших участников боевых действий, которые будут стоять на трибуне и будут встречать марш", - добавил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальное Шествие Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".