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 Общество
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Все про:День независимости (695) парад (445)

 В народном Марше Защитников на День Независимости примут участие более 10 000 человек, - организаторы

Заявки на участие в Марше Защитников подали более 10 000 военнослужащих, ветеранов и гражданских лиц. Из них 3 500 пройдут по Крещатику в организованных "коробках".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из организаторов Марша Защитников Дмитрий Шатровский.

"По электронной заявке, которую обработать очень трудно, потому что люди пишут, что приеду я и еще 5-10 моих побратимов, там уже 10 000 участников. У нас уже сформировано около 29 отдельных коробок, в каждой более 100 человек, в некоторых 300, в некоторых 500 будет, как у представителей Киева", - сказал он.

По словам Шатровского, Марш возглавят члены семей погибших защитников Украины. Следом за ними пойдут раненые участники Революции Достоинства и семьи погибших во время революции. За ними - ветераны из Киева и представители разных областей Украины, которые подали заявки на участие в Марше.

"У нас нет ребят из Крыма - чего они так не собрались, они рассеяны по всей Украине. ... Представители у нас были от 23 областей, но собрать по сотне ветеранов смогли только 20 областей", - добавил организатор.

Кроме этого, участие в Марше Защитников примут представители отдельных подразделений - ветераны "Азова", ДУК "Правый сектор", "Айдара", 128-й бригады, 131-го разведывательного батальона.

Читайте на Цензор.НЕТ: В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих. ФОТО

Участники Марша начнут строиться в 10 утра 24 августа в парке Шевченко, у красного корпуса университета. Начало марша запланировано на 11-00. Его участники спустятся по бульвару Шевченко до Бессарабской площади, а оттуда пройдут по Крещатику к Майдану. Там они вместе исполнят гимн Украины.

"После этого официальная часть марша будет завершена, и все желающие могут подняться наверх к Михайловскому собору. Там будет проведен межконфессиональный молебен где-то через полчаса после завершения марша", - добавил Шатровский.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальное Шествие Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Также на Цензор.НЕТ: Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/n3143999
 
   
 Топ комментарии
 
Зєля миротворець дуже зрадіє. 10 тисяч патріотів його на руках до Ростова донесуть.
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Це не помилка! Зюзя саме такий - гнилий інтернаціональний поцифіст. В ньому нічого українського нема, а якщо він навіть намагається це протокольно демонструвати, то це мерзенна, лицемірна фальш, яку, щоб побачити, не потрібно бути Станіславським.
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Зєля миротворець дуже зрадіє. 10 тисяч патріотів його на руках до Ростова донесуть.
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Да вот ***** как раз доволен клоуном... Говорит оптимизм испытывает...
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Это я вам скажу просто ЧУДОВИЩНО мало ,недопустимо МАЛО !!!
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Нарід втомився від війни!

То хто ж втомився?

Звідки втома?

Втомились ті, чиї сини,

Впродовж війни сиділи вдома!

Втомились, хто не хоронив

І не оплакував героїв,

Хто вже давно в душі загнив,

А мозок і язик роздвоїв.

Втомились ті, хто гарцував,

На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував

І відчував себе в нірвані.

Втомились! Бо забули вже,

Що шостий рік війна триває!

В Криму мочити фаберже

За злочин, стерво, не вважає!

Під кожне свято ця орда

Все в супермаркетах змітає,

Машин елітних, от біда,

Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки

На лоукости на пів року.

Які відвідать пам'ятки

Лиш мають, втомлені, мороку.

Ніхто й копійки на АТО

З них не пожертвував ні разу.

Їм Україна шапіто

І з жиру бісяться до сказу.

Плюси запудрили мізки́.

Втомились суки, зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,

Обрали блазня нам зебіли.

Тепер - державність на кону!

Хто це збагнув - вже не сміється!

Коли програємо війну,

В крові країна захлинеться…

13. 08. 2019 р. Мирослав ВЕРЕСЮК
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По факту приїде більше.
Але багато хто не може доїхати внаслідок банальної нестачи коштів.
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Звичайно, для рускамірського бидла це "брєд".
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Та чьто ті гаварішь? На якому такому "укрАинском язигє"? Та від тебе кацапердією смердить навіть від твоїх коментів.
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кацап видать не осили что там написано. Да, монголоидное?
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У Зели крьішу снесет, такой "контингент" просрать на ровном месте)))
Остальньіе локти кусают, как их к себе поближе подгрести)
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Да, "наш ответ Чемберлену" получится впечатляющим. Отмена парада была большой ошибкой Зюзика.
У него самого-то ума нет, а подсказать было некому, вокруг него же нет ни воевавших, ни помогавших армии, одни уклонисты как он сам или отсидевшиеся в кустах в тяжелые для страны времена.
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Це не помилка! Зюзя саме такий - гнилий інтернаціональний поцифіст. В ньому нічого українського нема, а якщо він навіть намагається це протокольно демонструвати, то це мерзенна, лицемірна фальш, яку, щоб побачити, не потрібно бути Станіславським.
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А я про що? Про теж саме, що й ви. Хто такий цей Зюзік мені було зрозуміло ще до всіляких виборів і я намагалась навіть це пояснювати тут, на Цензорі..
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Как бьіло некому?
Там полно ватьі, все считают, что главное перестать стрелять и независимость сама на голову упадет)))
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Зюзя? А шо. Мне нравится. Звучит паскудненько, но не оскорбление. Ему подходит. Буду использовать. У народному Марші Захисників на День Незалежності візьмуть участь понад 10 000 осіб, - організатори - Цензор.НЕТ 3889
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Вообще-то Зюзик, а не Зюзя. Это такое "ласковое и нежное" прозвище, придумала самостоятельно.
Меня от него с души вороти еще с его паскудства в дебильном квартале.
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А впереди пойдёт Порошенко с младшим сыном, который по украински не бельмеса ?
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А в тебе хвіст оселедця. Будеш видавати з себе русалку.
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Кацарылые вы все про ж-пу.болит она у вас постоянно ,путлер вас дрюч-т ,она у вас все время беспокоит.Как определить ,кацапского бота? Все они непрерывно пишут про ж-пу,оч-о,г-но.Больше у них нет лексикона.
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ненавиджу ходити строєм ( читай стадом) ще з совдепії.
але завжди знайдуться любителі повспомінать. хай ідуть
я до них як до гоміків. аби мене не торкались
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Скільки разів від служби в ВСУ "косив"? Більше, ніж ваш Ідол Зюзя?
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тільки дєбіли і ніщеброди , які 20 000 ніуколи в руках не тримали можуть хотіти служити в армії після іловайська.
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Один вже називав воїнів пилюкою, тепер він годувалець, хочеш повторить його участь? Пиши далі.
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Дійсно, чому тебе це повинно торкать, тобі згадувати нема про що)))
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Кацарылый ты видно на зоне ходил,строем петушиным!
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А после марша на Майдан а потом на Банковую!- Зелю выность
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тут возможны интересные нюансы в виде прямой защиты с севера..
плюс орлы нового мвс..без серьезного форберайтунга никак
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А от ще один сюрприз, який, можливо, буде до Дня Незалежності. "20 августа правозащитный центр «Мемориал» сообщил о переводе из региональных учреждений ФСИН в СИЗО «Лефортово» пятерых украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Та читаючи уважно, бачимо,що їх "могут выдать на родину для отбывания наказания". Тобто наша влада згодилась з тим, що ці люди террористи і злочинці, і будуть дальше відбувати ув"язнення по звинуваченню, яке їм висунули в паРаші. Я особисто не знаю, чи радіти, чи обурюватися, але добре розумію наших хлопців,які там сидять.
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путлер запретіл своему ручному клоуну парад проводить
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СУПЕР!!! И это только те, кто связался с организаторами. А сколько будет просто пришедших...
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ЗеЛепадале там не появляться!голову открутим!
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