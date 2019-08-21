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 С начала текущих суток наемники РФ обстреляли защитников Новомихайловки и Водяного, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, сегодня, 21 августа, российско-оккупационные войска осуществили 2 вооруженные провокации на линии боевого соприкосновения, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С 01:10 ночи оккупанты целились по нашим позициям в районе Новомихайловки из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Враг вел огонь со стороны оккупированного села Луганское.

С 06:15 противник начал обстрел со стороны оккупированной Ужевки по нашим защитникам Водяного. Здесь противник применял стрелковое оружие и подствольные гранатометы", - сообщил он.

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По словам Гуцуляка, потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди защитников Украины нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3143995
 
 
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