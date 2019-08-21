EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1061  4
Все про:Зеленский (2515) Кабмин (11086) назначение (1460) ОГА (1494) Розенко (628)

 Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение трех глав ОГА, - Розенко. ДОКУМЕНТ

Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение Владислава Скальского главой Винницкой ОГА, Виталия Туринка Запорожской ОГА, Виталия Коваля Ривненской ОГА.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский, увы, не реагирует на конструктивные предложения и продолжает свое уверенное продвижение .... по граблям На рассмотрение Правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав областных государственных администраций! ️! ️! ️ Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же Президентом принципы:

1. Никаких "открытых, прозрачных, честных и публичных" конкурсов на должности глав ОГА не было проведено;
2. "Отбор" кандидатов был осуществлен тайно от общества без привлечения известных HR агентств;
3. "Отбор" кандидатов проходил в кулуарный способ. Фамилии кандидатов не были обнародованы и не происходили общественного обсуждения. И снова членам Правительства были розданы материалы о кандидатах, и вообще перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства.
4. Структуры гражданского общества, общественные организации, негосударственные институты и наши сограждане были полностью лишены возможностей обсудить и высказаться по предложенным кандидатурам. А точка зрения тех, кому все же удалось пробить информационный вакуум, была полностью проигнорирована!" - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Розенко призвал Зеленского отстранить главу Донецкой ОГА Кириленко, не предупредившего штаб ОС о поездке на передовую

"Выражаю свое категорическое несогласие с указанным подходом "отбора" кандидатов на должности глав областных администраций! Именно поэтому я проголосую не против этих кандидатов, а против системы договорняки и кулуарщины", - резюмировал Розенко.

В частности, Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение Владислава Скальского главой Винницкой ОГА, Виталия Туринка Запорожской ОГА, Виталия Коваля Ривненской ОГА. Также он просит Кабмин согласовать увольнение главы Винницкой ОГА Валерия Коровия.

Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение трех глав ОГА, - Розенко 01
Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение трех глав ОГА, - Розенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143992
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все рівно хтось повинний керувати. Нехай будуть ці.
 показать весь комментарий
 
готов поспорить, что зеленский не сможет вспомнить минимум две из трех из этих фамилий.
 показать весь комментарий
 
кто прочитает статью от начала до конца, тот убедится еще раз какого утырка выбрали президентом...
Пипец ....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх