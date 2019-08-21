 Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение трех глав ОГА, - Розенко. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-премьер Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский, увы, не реагирует на конструктивные предложения и продолжает свое уверенное продвижение .... по граблям На рассмотрение Правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав областных государственных администраций! ️! ️! ️ Еще раз подчеркиваю: при подаче указанных кандидатов были нарушены провозглашенные ранее самим же Президентом принципы:
1. Никаких "открытых, прозрачных, честных и публичных" конкурсов на должности глав ОГА не было проведено;
2. "Отбор" кандидатов был осуществлен тайно от общества без привлечения известных HR агентств;
3. "Отбор" кандидатов проходил в кулуарный способ. Фамилии кандидатов не были обнародованы и не происходили общественного обсуждения. И снова членам Правительства были розданы материалы о кандидатах, и вообще перечень кандидатов только за полчаса до заседания правительства.
4. Структуры гражданского общества, общественные организации, негосударственные институты и наши сограждане были полностью лишены возможностей обсудить и высказаться по предложенным кандидатурам. А точка зрения тех, кому все же удалось пробить информационный вакуум, была полностью проигнорирована!" - рассказал он.
"Выражаю свое категорическое несогласие с указанным подходом "отбора" кандидатов на должности глав областных администраций! Именно поэтому я проголосую не против этих кандидатов, а против системы договорняки и кулуарщины", - резюмировал Розенко.
В частности, Зеленский предлагает Кабмину согласовать назначение Владислава Скальского главой Винницкой ОГА, Виталия Туринка Запорожской ОГА, Виталия Коваля Ривненской ОГА. Также он просит Кабмин согласовать увольнение главы Винницкой ОГА Валерия Коровия.
Пипец ....