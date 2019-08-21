 Приглашение РФ в G7 станет мощным фактором поддержки российской агрессии, - Турчинов

Такое мнение высказал Александр Турчинов в своем комментарии, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что Россию отстранили от участия в саммитах стран "Большой семерки" после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе. По словам Александра Турчинова, несмотря на этот шаг, введение санкций и осуждение действий РФ ведущими странами мира, "никаких положительных изменений в агрессивной политике России не произошло".
"Усиливается милитаризация аннексированного Крыма, на востоке Украины льется кровь и продолжается оккупация части Донбасса. Добавьте к этому гибель пассажиров сбитого РФ "Боинга", безнаказанное убийство гражданского населения в Сирии, химическую атаку в Солсбери, системную киберагресию и попытки вмешательства в политические процессы во многих странах мира, а также жестокое подавление демократической оппозиции внутри самой России", - отметил он .
"Что еще должна сделать Россия, чтобы цивилизованный мир усилил давление на страну, где война и террор стали неотъемлемыми составляющими внешней и внутренней политики? Но вместо усиления экономического и политического давления, Россию возвращают в ПАСЕ, а лидеры ведущих стран мира - стратегических партнеров Украины обсуждают возвращение возродившейся империи зла к участию в саммитах стран "Большой семерки"!" - сказал Александр Турчинов.
По его мнению, подобные безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, "легализуют непризнание и пересмотр обагренных кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ".
"Обращаюсь к ведущим политикам мира: не становитесь соучастниками кровавых преступлений путинского режима. Это перечеркнет надежды миллионов и приведет к новым человеческим жертвам!"- резюмировал он.
Я согласен с ********** что Порох ****** ЕС и США.
Ведь так долго запрещать им общаться с русней, облизывать яйца Путину и т.д, при этом заставлять помогать Украине. В этом Порох их ******, а теперь они наконец то снова месте
Если они заявят прямо, что Украина отдается путину, то он снова промолчит...
Слугой был..., слугой и будет....- он и не скрывал это вообщем...
Во-первых, он позвонил в РФ.
Во-вторых, он отменил военный парад на День Украины.
Какие еще могут быть вопрсы к Владимиру Александровичу?
По-моему, все и так ясно, куда уж яснее.
Это все для вливания в уши внутреннего пользователя
Там, где холопы
Варто було прибрати одного Пороха - і вся п'ять років розбудовувана система міжнародного тиску на Росію посипалася, як картковий будиночок. Всі цілуються в ясна. Про роль особистості в історії. Зрадьте свого Мазепу/Петлюру/Бандеру, яйцями закидайте. Хуже нє будєт.
1.Чому тоді не закрили кордон із окупантом ?
2.Чому не закрили досі ?
Відкритий кордон - знак міжнародній спільноті , що війни немає ; але , мабуть , такі думки турбують лише мене, педроти з зєбілами далі щось ділять .