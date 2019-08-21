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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G7 (270) Турчинов (3170)

 Приглашение РФ в G7 станет мощным фактором поддержки российской агрессии, - Турчинов

Приглашение РФ присоединиться в следующем году к участию в саммите стран "Большой семерки", о чем, как сообщают СМИ, говорили президенты США и Франции, станет мощным фактором реабилитации и поддержки российской агрессии.

 Такое мнение высказал Александр Турчинов в своем комментарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россию отстранили от участия в саммитах стран "Большой семерки" после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе. По словам Александра Турчинова, несмотря на этот шаг, введение санкций и осуждение действий РФ ведущими странами мира, "никаких положительных изменений в агрессивной политике России не произошло".

"Усиливается милитаризация аннексированного Крыма, на востоке Украины льется кровь и продолжается оккупация части Донбасса. Добавьте к этому гибель пассажиров сбитого РФ "Боинга", безнаказанное убийство гражданского населения в Сирии, химическую атаку в Солсбери, системную киберагресию и попытки вмешательства в политические процессы во многих странах мира, а также жестокое подавление демократической оппозиции внутри самой России", - отметил он .

"Что еще должна сделать Россия, чтобы цивилизованный мир усилил давление на страну, где война и террор стали неотъемлемыми составляющими внешней и внутренней политики? Но вместо усиления экономического и политического давления, Россию возвращают в ПАСЕ, а лидеры ведущих стран мира - стратегических партнеров Украины обсуждают возвращение возродившейся империи зла к участию в саммитах стран "Большой семерки"!" - сказал Александр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году, - CNN

По его мнению, подобные безответственные шаги окончательно похоронят систему коллективной безопасности, "легализуют непризнание и пересмотр обагренных кровью Второй мировой войны границ европейских стран и станут толчком к еще более масштабным преступлениям и агрессивным действиям РФ".

"Обращаюсь к ведущим политикам мира: не становитесь соучастниками кровавых преступлений путинского режима. Это перечеркнет надежды миллионов и приведет к новым человеческим жертвам!"- резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143991
 
 
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Ось вам і Трампушка, ось вам і Мікрон. Назвемо зайвий раз їх геями, тай заспокоїмся.
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Не волнуйся это нормально. Во время Второй мировой войны заводы Опель принадлежащие General Motors клепали грузовики для немецкой армии, а все НПЗ в германии полностью или частично принадлежали американской нефтяной компании Standard Oil. Не думай что ты чем-то удивил мир.
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Именно такими высерами и скинули Пороха и привели к власти Зю. Именно из=за этого и G-7 превращается в G-8.
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а нам вєдь етава і нада да зетаварісчі малароси Приглашение РФ в G7 станет мощным фактором поддержки российской агрессии, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8576
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Не отвлекай парня от шаурмы .... он есчё курсы в Трускавце не закончил..
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шаурмен боится рот открыть, когда серьезные дяди что то там заявляют....
Если они заявят прямо, что Украина отдается путину, то он снова промолчит...
Слугой был..., слугой и будет....- он и не скрывал это вообщем...
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Так зебіли ж адіннарот з кацапами, чому іноземці мають нести якісь втрати, поки ці з кацапами братаються
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Да Владимир Аександрович все заявления, можно сказать, что уже сделал.
Во-первых, он позвонил в РФ.
Во-вторых, он отменил военный парад на День Украины.
Какие еще могут быть вопрсы к Владимиру Александровичу?
По-моему, все и так ясно, куда уж яснее.
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Мне очень жаль, но по результатам выборов Украина, по-сути, перешла под внешнее управление. Поэтому мнение Владимира Александровича и "коземанды"(С) по поводу возвращения РФ в G7 никого интересовать не будет.
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***,да западным хозяевам похрен что там тявкает сумашедший пастор из самой нищей страны Европы))
Это все для вливания в уши внутреннего пользователя
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"хозяева" - то запоребриком.
Там, где холопы Запрошення РФ до G7 стане потужним фактором підтримки російської агресії, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4373
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Мухосрань, иди валежник собирай. Это единственное, что твое 150 сантиметровое кремлевское херло разрешило таким чмошникам делать бесплатно.
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Европейцы поняли по ходу дела что от санкций толку нет только вред совместному бизнесу.. Украина тоже ведет бизнес с РФ-вот европейцы и думают чего им страдать если сама жертва не брезгует иметь дело со своим ненавистным агрессором.
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Где тут зрада? Украина завоевана и потеряла независимость? Зе сдал страну или сделал "режим"? Кто-то мешает развивать страну кроме нас самих?
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 2 часа назад

Варто було прибрати одного Пороха - і вся п'ять років розбудовувана система міжнародного тиску на Росію посипалася, як картковий будиночок. Всі цілуються в ясна. Про роль особистості в історії. Зрадьте свого Мазепу/Петлюру/Бандеру, яйцями закидайте. Хуже нє будєт.
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два в мене питання , і до минулої влади , і до нинішньої :
1.Чому тоді не закрили кордон із окупантом ?
2.Чому не закрили досі ?
Відкритий кордон - знак міжнародній спільноті , що війни немає ; але , мабуть , такі думки турбують лише мене, педроти з зєбілами далі щось ділять .
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Трамп просто унижает ***** ... типа можем пригласить а может и нет ... тагяют ***** за нос как щенка - такие себе ролевые игры. Или всё же Трамп не знает что делает но Америка есть Америка ... сегодня пригласили завтра выкинули ... сейчас же Кацапстана нет в G7 (G8).
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А что,это лысое чучелр еще не посадили?:Вроде,по Крыму следствие идет.
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