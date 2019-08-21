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 Начальника следственного отдела полиции на Ивано-Франковщине подозревают в вымогательстве $5 тыс. взятки, - ГБР

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении начальнику следственного отделения одного из отделов полиции ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области в получении от гражданина неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации начальник следственного отделения полиции по предварительному сговору со своим заместителем получил 5 тыс. долларов США от отца мужчины, которому работники полиции угрожали сообщить о подозрении в совершении уголовного правонарушения. За денежное вознаграждение страж порядка обещал мужчине не привлекать его сына к уголовной ответственности.

На данный момент полицейскому сообщено о подозрении в совершении преступления, подозреваемый отстранен от должности, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи: в случае доказательства вины, начальнику следственного отделения полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3143990
 
 
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ах ти ж парахобот такой расхєтітєль соціалістічєскай собствєності ! паймалі Начальника следственного отдела полиции на Ивано-Франковщине подозревают в вымогательстве $5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 3735
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