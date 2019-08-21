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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2435) Зеленский (2515) оскорбление (79) СМИ (3213)

 94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков

Около 100 женщин, работающих в медиапространстве, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти с требованиями отреагировать на действия отдельных политиков, которые считают "сексистскими" и "оскорбительными".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода".

Авторы обращения считают недостаточной реакцию правящей партии "Слуга народа" на высказывания избранного народного депутата от этой политической силы Максима Бужанского в адрес журналистки издания НВ Ольги Духнич.

"Сексистские или другие оскорбительные высказывания в адрес журналисток и журналистов уже неоднократно звучали от политиков. Таковыми, в частности, были: "дорогая моя" - обращение Петра Порошенко к журналистке "Детектор Медиа" Марине Барановской, "мальчиком" назвал действующий президент Владимир Зеленский журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, председатель офиса президента Украины Андрей Богдан решил занять журналистку Радио Свобода (Власту Лазур. - Ред.), когда она ставила ему вопросы. Эти и подобные высказывания и действия недопустимы, поскольку они унижают честь профессии и человеческое достоинство ", - говорится в обращении.

Журналистки требуют "разработать и внедрить этический кодекс, который запрещал бы сексизм и предусматривал ответственность" представителей власти, "разработать и внедрить рекомендации по борьбе с сексизмом ... и обеспечить надлежащие ресурсы для таких мероприятий", "Верховной Раде Украины ввести законодательство, запрещающее сексизм в СМИ и поощряет мониторинг и выполнение таких мероприятий ", а также "обеспечить обучение народных депутатов базовому курсу по правам человека и свобод".

Напомним, ранее новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Речь идет о выдерживании определенных рамок для журналистов", - Корниенко о предложении принять закон о правилах работы СМИ в условиях войны

Источник: https://censor.net.ua/n3143988
 
 
 Топ комментарии
 
Хотелось бы, чтобы "честь профессии и человеческое достоинство" прежде всех не унижали сами журналисты (и особенно журналистки), и вспоминали хоть изредка про свою профессиональную этику. Тогда и отношение к ним - как политиков, так и всего общества - изменится в лучшую сторону.
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Так зебил же сам говорил что Украина - проститутка . что вам не так? 94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков - Цензор.НЕТ 9973
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ах ти такой мужчина я хачу ат тєбя сина ...ла ла ла ла .....зелєнка у тєбя хотят разрушіть сємєйноє счастье !
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а что не так.... основная масса решила что лучший президент БЛАЗЕНЬ,,,отреагируют.. если не пошлют в эротический круиз
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Не хотят люди так жить, пете карманы набивать.
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Ага.
Журналистьі про карманьі пети уж, как красіво пісать умелі...і тупьімі овцамі нікто не називал..
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Макс просто, на понятном єй язикє об'ясніл : «Ваша задача, пісать про «мародьора Пєтю».
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Обращаться к Хаму малороссу-как по мне сие моветон...
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Так зебил же сам говорил что Украина - проститутка . что вам не так? 94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков - Цензор.НЕТ 9973
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какие требования можно предьявить клоуну по жизни.. пусть сами до его уровня опускаются или вообще рот не открывают
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Хотелось бы, чтобы "честь профессии и человеческое достоинство" прежде всех не унижали сами журналисты (и особенно журналистки), и вспоминали хоть изредка про свою профессиональную этику. Тогда и отношение к ним - как политиков, так и всего общества - изменится в лучшую сторону.
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Чёто Г+Г вспомнилось с предвыборной компанией, там такие душечки сидят - прямо эталон этики и других человеческих душевных ништяков.
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Если журналист порядочный, то ему не хамят! 94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков - Цензор.НЕТ 8685
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Если журналист не поддерживает Зеленского и его слуг - он тупая овца. 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків - Цензор.НЕТ 7009
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Странные люди.Все что то хотят от Президента царя -батюшки.
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Я всегда поддерживал движение феминисток и выступал за равноправие, всех женщин до 27 лет нужно призвать для службы в армию и ввести квоты на женские места в аварийные бригады. Но женщины всегда обижаются. Что я делаю не так?
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А я проти щоб президенти одягали жіночий одяг!
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жодного разу не бачив жінки-асфальтувальниці чи вантажниці.Щоб на шахтах в забій спускались - не чув .Каменярками також лінуються .
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...і на трєтьї суткі рєшилі возмутіться
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тю...та разве это протест 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків - Цензор.НЕТ 4570.вот когда дорогэнькими назвали-вот то протест был...
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Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один раз. (с) Золушка
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Запад давно уже страдает этой хернёй - сексизм, феминизм. Скоро полы окончательно уравняются и бледнолицые в Европе просто исчезнут. Останутся те нации, где мужчины и женщины остаются сами собой и занимают в социуме каждый своё место.
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ви звикайте, це скоро стане нормою. це ви при баризі були такі сміливі, нині будете писати або те що скажуть,або язик з дупи не вийматимете. зрештою ви самі це зробили
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Может ещо Президенту за вас хештег:
«ЯТЄБЄНЄТУПАЯОВЦА !#», создать?!
Не малєнькіє, такоє ви прєкрасно умєєтє дєлать сами.
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Женщины против сексизма.... 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків - Цензор.НЕТ 2409
Хм...
Все женщины на Цензоре это поддерживают?
Интересно....
Выбить из рук женщин их главный инструмент влияния на мужчин...., который очень часто заменяет им мозги...
Тут сложно все - в США это уже довели до абсурда....
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Тут не про сексизм.
Тут про адскую смесь тупости, и продажности.
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В Украине раньше был матриархат, поэтому так болезненно реагирует народ на унижение женщин со стороны обрезаного ублюдка Бужанского и его соплеменника Дубинского.
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в Украине никогда не было матриархата....
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Розказав би ти це козакам Запорозької Січі....
Навіть кацапи визнають хоробрість і незалежність українських жінок.
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Да согласен по поводу оскарбух, что с этим нужно закончить,но журналистов также нужно наказывать, когда те нагло лезут с микрофоном в рожу и попросту достают человека , подобая ехидному ляшку ,действительно хочеться не только,что то сказать плохое, но и ударить
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Все происходящие - отсутствие воспитания в детстве (привет родителям!) и высокомерное отношение к другим людям в связи с "карьерным ростом". Только вот рост часто превращается в оглушительное падение. И дальше как? А новоизбранный депутат (слуга народа) Бужинский - просто хам. И получается , что Президент окружает себя низкими людьми.
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"мальчиком" назвал действующий президент Владимир Зеленский журналиста Источник: https://censor.net.ua/n3143988»

Блин! Респект !

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как он может реагировать,если он и сам не против понюхать
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Сексизм, харрасмент....овцы претенциозные. Киндер, кюхе, кирха!
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Зараз ця продажна шобла намагається перевести все у русло «сексизму»...
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