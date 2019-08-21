 Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль

Об этом сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости", - прокомментировал Орлов фрагмент видео, на котором Кароль, а капелла поет гимн.
Певица тоже поделилась новостью в своем Instagram. "Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", - написала она.
Ветерани ж старі імпотенти, як дівку трусах бачать - одразу плюються, трясуть ціпочком і називають її "прастітука".
а по поводу доминации - так посмотри перепись населения за 2001 г на википедии и ты увидишь , что даже в 2001 жыды составляли 0,21% от населения Украины .
А теперь 3 последние президента жыды - турчинов , порошенко , зеленский
4 последние премьера жыды - тимошенко , азаров , яценюк , гройсман
Как это называется если не захват и оккупация ?
Поэтому украинцам никогда не дадут петь гимн. Ведь для этого нужно стать известным, а значит евреем.
где ж кабздоху еще с задорновым и хором александрова выступать
перед захерченко, гиви и моторылом???
Ее любить нужно......
А гимн ее пригласили спеть, что бы малороссов еще раз унизить...
https://youtu.be/DTjCe0Qg7HY
І оригінал:
Nokturnal Mortum - Україна (live)
Nokturnal Mortum - Україна (з альбому "Голос Сталі", 2009)
хор им. Веревки или Нина Матвиенко был бы не к месту... и не прикольно...
и пацанам в одностроях будет не скучно (тем более что после официального... шествия... их ждут на настоящем параде (действительно ждут побратимы и однополчане) чтоб не по приказу а от души пройти в правильной компании с высоко поднятой головой и не пряча глаза
Как низко опустили Украину .