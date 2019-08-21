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 Политика Украины
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 Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль

Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Шествия Достоинства, инициированного Офисом президента по случаю Дня Независимости 24 августа.

Об этом сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости", - прокомментировал Орлов фрагмент видео, на котором Кароль, а капелла поет гимн.

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Певица тоже поделилась новостью в своем Instagram. "Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", - написала она.

Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143986
 
 
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Надеюсь исполнение не в трусах будет, как когда-то на 9 Мая Н.Каменских перед ветеранами выступала?
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👏 Хоча в цьому випадку стриптиз під час кордебалету, поставленому Бадоєвим - саме то.
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Оце так ганьба.
Ветерани ж старі імпотенти, як дівку трусах бачать - одразу плюються, трясуть ціпочком і називають її "прастітука".
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а сіськи будуть як на фото ???...тоді ..ТАК
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Випередив. А як ж без них. Без них нам сьогодні ніззя...
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фото зачетное. Танечка в том прикиде будет?
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Гимн исполнит молодая - Сара Нетаньяху !
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мы тск славяне жили тут вместе с тск евреями ( тюрками ) .Они были есть и будут составным Украины , как автохтонный народ .но с признаками доминации в последнее время .
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жыды никогда не был автохтонным народом Украины

а по поводу доминации - так посмотри перепись населения за 2001 г на википедии и ты увидишь , что даже в 2001 жыды составляли 0,21% от населения Украины .

А теперь 3 последние президента жыды - турчинов , порошенко , зеленский
4 последние премьера жыды - тимошенко , азаров , яценюк , гройсман

Как это называется если не захват и оккупация ?
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И тут опять евреи -- а когда хоть украинцам дадут петь гимн ?
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Просто когда украинец добивается значительных успехов в политике, бизнесе, творчестве или науке он сразу мутирует в еврея. Начинает по ночам кушать мацу под одеялком и мечтает о том как отрастить пейсы.
Поэтому украинцам никогда не дадут петь гимн. Ведь для этого нужно стать известным, а значит евреем.
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Вот только наряд не с открытым животом и женскими прелестями.
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Без этих фишек действо теряет всякий смысл. Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 7159
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Да, без сисек даже нет смысла начинать. Не в валенках же ей выступать
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Бл. кругом , в ВР , в ЗМІ , в банках, одні натаньяхи , Але ж це Україна хоча і з 73% без розуму .
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Хорошо что хоть не Кабздон, кстати, где он? Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 4824
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Але таки дійсно. Чи не трапилось із ним щось? Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 3957
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Він в такому статусі більш привабливий. Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 7268
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так это... в пекле (ад по руцки),
где ж кабздоху еще с задорновым и хором александрова выступать
перед захерченко, гиви и моторылом???
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Після цього я її перестану поважати.
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Ali Hasan - Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 8670 да? А было за что?

Ее любить нужно......
А гимн ее пригласили спеть, что бы малороссов еще раз унизить...

Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 5615
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Ні, реально то вже перебір, блін. Сьогодні антисемітизм просто як лавина в суспільстві наростає, а вони ніякої міри не мають. Та спиніться ж, боговибрані. хіба вас історія нічому не вчить. Не знаєте, чим то все закінчиться?
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зелібаси могли і таїську повалій запросити, щоб малоросів порадувати
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Гімн України повинна виконувати Нетта Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 9105
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Нарот хоче цього - нехай подуркують разок, поки не голодно.
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Сара Натаньяху буде кидати хлібу натовп, бо у неї є досвід у цій справі Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 2951
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А бадоев, сепар и по совместительству бизнесспартнер Членограя, бабки уже получил за "режиссуру" этого цирка?
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Украина превращается... превращается Украина... в балаган...
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Свежая фотка.Только сегодня она была выставлена на всеобщее обозрение, в сети. там, по поводу этого платьица, без признаков нижнего белья, такая(!) дискуссия серьёзная. Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 2007 Ну а шо?! Люди решают Глобальные проблемы современности.
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Как по мне, лучшее исполнение гимна было в исполнении Александра Пономарева.
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а який гімн вона ісполнятиме? "Саюз нєрушімий"?
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Шо? Гола?? Беру весло - гребу до Києва (хто знає, де у столиці придбати мішечки для блювотиння)???
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не.. ну шоу так шоу...что ж так удивляться то?
хор им. Веревки или Нина Матвиенко был бы не к месту... и не прикольно...
и пацанам в одностроях будет не скучно (тем более что после официального... шествия... их ждут на настоящем параде (действительно ждут побратимы и однополчане) чтоб не по приказу а от души пройти в правильной компании с высоко поднятой головой и не пряча глаза
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Кароче, перетворять День Незалежності в шоу з скоморохами.

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Пипец ! Мало украинок ?Надо с голыми сиськами еврейку !
Как низко опустили Украину .
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