 Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль

Об этом сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости", - прокомментировал Орлов фрагмент видео, на котором Кароль, а капелла поет гимн.

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Певица тоже поделилась новостью в своем Instagram. "Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", - написала она.