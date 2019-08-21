 Соревнования на ретро-автомобилях, забег в вышиванках, богатырский турнир: Киев утвердил план мероприятий ко Дню Независимости

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщиется, программа насыщенная разноплановыми памятными, художественными, спортивными и социальными событиями. Традиционно 23 августа состоятся церемонии поднятия Государственного Флага Украины на Софийской площади, возле здания Киевской городской государственной администрации и во всех районах Киева. В этот день юношам и девушкам, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте и искусстве, торжественно вручат паспорта гражданина Украины.

24 августа начнется торжествами с участием руководства государства и города на Майдане Незалежности и на аллее Героев Небесной Сотни. Киевляне почтят память выдающихся деятелей украинского государства, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Продолжится празднование Дня Независимости фестивалями и конкурсами, пешеходными экскурсиями и модным показом, соревнованием на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины и созданием уличной карты мечты, музыкальными выступлениями и парусной регатой. Также состоится Чемпионат Украины по стрит воркаут и богатырский турнир "Матч побратимов 2019" и многие другие мероприятия.

Программа мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины

16 августа - 15 сентября

Городская выставка цветочных композиций "Спортивная гордость Украины" (территория Печерского ландшафтного парка), посвященная топ-спортсменам, прославивших Украину на весь мир и являющихся гордостью нации.

Главными героями цветочных инсталляций станут выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В официальном Шествии Достоинства на День независимости примут участие 350 военнослужащих. ФОТО

19-31 августа

Фотовыставка ко Дню независимости Украины "Украина моя" в Национальном историко-архитектурном музее "Київська фортеця"

23 августа

Церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины на Софийской площади и возле здания Киевской городской государственной администрации, в районах города.

Торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве (ул. Крещатик, 36)

Праздничная концертная программа ко Дню независимости Украины в Национальном историко-архитектурном музее "Київська фортеця"

Художественный проект "Тобі, Незалежна Батьківщино!" (Софийская площадь, 18:00)

Праздничный концерт ко Дню Независимости Украины "Независимая, вышитая колосьями, Украина цветущая моя" в парке им. Тараса Шевченко

Праздничный концерт "Незалежна, вишита колоссям, Україна квітуча моя" в парке "Победа"

Большая районная праздничная программа к 28-й годовщине независимости Украины "Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!" в Голосеевском парке культуры и отдыха им. Рыльского

Торжественные и праздничные мероприятия у 28-й годовщины независимости Украины (ул. Маршала Тимошенко, 16)

Круглый стол "Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України"" в Музее шестидесятничества - филиале Музея истории города Киева

23-24 августа

Всеукраинский фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" (культурно-художественный объект "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке), вход свободный

23-25 ​​августа

Соревнования на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины, выставка автомобилей-участников на аллее Славы от Стеллы Победы до Воздухофлотского путепровода

24 августа

Торжественные мероприятия с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной Сотни

Возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции и участников мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях

Праздничное мероприятие по случаю 28-й годовщины независимости Украины возле здания Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 13:00)

Фестиваль этнических общин "Етнічний віночок" возле здания Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 16: 00-19: 30)

Презентационная акция "Україна єдина" Киевского городского автомотоклуба на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко, 15:00-22:00)

Уличный социальный фестиваль "Карта мечты - 2019" (ул. Крещатик, от ул. Прорезной до здания главного отделения Укрпочты, 13:00-17:00)

Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины" (Русановская набережная - Днепровская набережная до улицы Княжий затон, 09:00-13: 00)

Всеукраинский фестиваль по случаю Дня Независимости Украины Всеукраинского центра физического здоровья населения "Спорт для всех" (возле арки Дружбы ннародов, Центральный парк культуры и отдыха г.Киев)

Пешеходные экскурсии "Владимирский путь Михаила Грушевского" и по Правительственному кварталу

Международный фестиваль искусств "Диалоги культур" (Летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киев)

Показ коллекции бренда SEREBROVA в рамках концепции "Ukraine Now" (Пешеходный (Парковый) мост через реку Днепр, 18:00-21:00)

Фестиваль "Открытая музыка города" на площадке перед Национальным музеем истории Украины (ул. Владимирская, 2, 20:00)

Праздничные концертные программы в районных учреждениях культуры с участием коллективов художественной самодеятельности

Парусная регата "День Независимости" (6-й причал Киевского речного вокзала, 11:00)

Районный праздник с участием коллективов самодеятельности учреждений культуры Дарницкого района в региональном ландшафтном парке "Партизанская слава"

Культурно-художественный проект "Моя Независимость" (культурно-художественный объект "Певческое поле" в Печерском ландшафтном парке, 15:00)

Праздничная концертная программа ко Дню Независимости Украины (Контрактовая площадь, сквер у памятника П. Сагайдачному)

Концертная программа ко Дню Независимости Украины в парке "Отрадный"

24-25 августа

Чемпионат Украины по Стрит Воркауту (возле арки Дружбы народов, Центральный парк культуры и отдыха г. Киев)

Богатырский турнир "Матч побратимов 2019" на Контрактовой площади, 14:00

25 августа

Отчетный концерт муниципальных творческих коллективов (Летняя эстрада "Городской сад" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киев)

Культурно-художественное мероприятие в рамках Фестиваля "Крымский дом объединяет сердца" на территории Пейзажной аллеи возле Национального музея истории Украины

28 августа

Мероприятие, посвященное памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины (Воздухофлотский проспект, 25, 10: 00-12: 00 и Михайловская площадь, 16: 00-17: 00)

Август

Показ фильмов "Сильніше, ніж зброя" и "Михайло Грушевський" в кинотеатрах "Старт", "Факел", "Лира" (22-23 августа)

Выставка архивных документов "Ко Дню Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины" в читальном зале Государственного архива г. Киева исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) (20 августа - 3 сентября)

Также читайте: Во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости по ряду улиц Киева будет ограничено движение транспорта. СПИСОК

Тематические просветительские мероприятия в библиотеках города Киева по случаю Дня Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины

Проведение в районах Киева спортивных праздников, спартакиад, турниров и соревнований по различным видам спорта, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 28-й годовщины независимости Украины.