 Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.
На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: "Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек (останется. - Ред.) - 100%".
При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".
Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.
У Авакова - есть.
По сложившейся традиции, в Украине премьер министром должен быть еврей по национальности...
.як би що не нахімічили
..
Правда, в таком виде страну следует считать находящейся под иностранной оккупацией.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прослуховували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), тоді як саме в цьому суді розглядають справи, пов'язані з НАБУ, заявив у своєму Facebook віцепрезидент Світового конгресу українських юристів
Під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва було пошкоджено сервер суду і вилучено матеріали справ, у яких фігурують Горбатюк та Ситник - адвокат