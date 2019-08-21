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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11086) премьер (1457) Арахамия (19)

 Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: "Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек (останется. - Ред.) - 100%".

При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".

Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143983
 
 
 Топ комментарии
 
"проведите, проведите меня к нему,я хочу видеть этого человека!" (С)
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Не будем говорить кто... хотя это был Слонёнок) Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9202
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1570
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при любом раскладє ета будєт капєц Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2866 зетаварісчі
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Не будем говорить кто... хотя это был Слонёнок) Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9202
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1570
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Аваков вечен--как вечен в єтом мире сыск
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Вечен тот у кого есть своя армия.
У Авакова - есть.
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Он её вообще не знает. Согласно закону, он не имеет права быть министром.
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Якщо так, то буде кумедно! Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7301 Навіть не уявляю що про Авакова писатимуть зебіли. Чи про Рюкзакова.
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неа - он пролетает ...
По сложившейся традиции, в Украине премьер министром должен быть еврей по национальности...
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звідки ви знаєте...навіть на північному полюсі можна найти єврея...кого? --Айзберг!
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"проведите, проведите меня к нему,я хочу видеть этого человека!" (С)
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щось то прізвище нагадує--Алхімію.
.як би що не нахімічили
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при любом раскладє ета будєт капєц Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2866 зетаварісчі
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Толстого пристроили депутатом...значит лысый..
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ця арахамія це новий єгорка собалєв - всюди своє рило суне і такий же лошпєд
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Куда все зебилы делись? Как вам Портнов премьер ? Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5961
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боятся раньше времени получить волну народного гнева.
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А вообще, по-хорошему, премьером должен быть безработный медиа-менеджер.
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Да, и чтобы не умел говорить на украинском языке.
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А может коболев или витренко, тогда народ взорвется...
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Эта влада уже столько раз нарушила Конституцию и другие законы, что назначение премьером человека, не владеющего державной мовой, будет само собой разумеющимся.

Правда, в таком виде страну следует считать находящейся под иностранной оккупацией.
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