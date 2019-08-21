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 Политика Украины
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Все про:медицина (1845) Гройсман (4849) реформы (3360)

 Улучшать - пожалуйста, но отказываться от медицинской реформы нельзя, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал новую власть не отменять медицинскую реформу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом премьер сказал на заседании правительства, подводя итоги своей работы за три года.

"Когда критикуют медицину, хотят оправдать ее плохое состояние реформой. Нет. Как раз начавшаяся реформа - это только начало изменений, которые приведут здравоохранение в нормальное состояние. Нам необходимо терпение, политическая воля и последовательные, четкие шаги. Нельзя отказываться от реформы медицинской сферы", - сказал он.

Премьер считает, что новое правительство продолжит начатые изменения. "Улучшать - пожалуйста. Но не отказываться", - сказал он.

"В 2020 году - экстренная медицина, бесплатная диагностика (только нужно определить период, когда это произойдет) и вторичный уровень с полной автомизацией больниц. Если это делать дальше - совершенствовать, делать лучше, но по этой генеральной линии - то я уверен, что качественный результат в медицине будет достигнут несомненно. Это путь, по которому шли другие страны", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3143981
 
   
 Топ комментарии
 
Грося...когда ты уже скажешь всем ...досвидание?)))
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ага ЩАЗЗ! если ввести страховую медицину то так сказать деньгами будут распоряжатся страховые компании а не МОЗ! и как тогда пилять бабло?!!
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"В 2020 году - экстренная медицина, бесплатная диагностика (только нужно определить период, когда это произойдетИсточник: https://censor.net.ua/n314398

Вот именно период и есть икс в ваших схемах, то есть всё не определено и ждать можно десятилетиями ваши сраные обещания так что давай, на пенсию бездарный и не образованный правитель
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Грося...когда ты уже скажешь всем ...досвидание?)))
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Єдине дієве покращення медичної реформи це введення страхової медицини для всіх!
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ага ЩАЗЗ! если ввести страховую медицину то так сказать деньгами будут распоряжатся страховые компании а не МОЗ! и как тогда пилять бабло?!!
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Что такое "страховая медицина" ?
Расскажите в деталях. Кто и за что будет платить ?
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Є різні її види. В одних країнах страховку самі громадяни купують, в інших - держава чи роботодавці. У мене багатьом друзям роботодавці (переважно великі компанії) поробили медичне страхування, так тепер вони навіть ліки від простуди фактично безплатно отримують (там франшиза щось 10 чи 15%)! І самі вибирають, в яку клініку йти на прийом до лікаря.
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Короче, вы предлагаете такую систему:
- хорошие работодатели платят за своих работников;
- остальные (пенсионеры, дети, инвалиды, безработные) лечатся за свой счёт,

Да, кстати. Вы не в курсе; вы вообще не в Украине живёте. Иначе знали бы что, согласно реформе, пациенты сами выбирают себе и терапевта (семейного врача), и специалиста, которого хотят посетить.
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да да да
сами выбирают аж из одного или 2х выбирают! охеренный выбор просто толпа врачей стоит и ждет пока их выберут!!
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Лахтинский придурок, да будет тебе известно что согласно реформе любой гражданин имеет право выбрать себе семейного врача в любой поликлинике.
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да да да
прихожу в поликлинику,
-ЭЙ ТУТ ЕСТЬ ВРАЧ!
-ДА ЕСТЬ
-КТО
-ВАСЯ ПУПКИН
-НЕ НЕ КАТИТ ГОВОРЯТ ОН ПЛОХОЙ
-А КРОМЕ ВАСИ НИКОГО НЕТ ВЫБИРАЙ!!
я так расписал потому что по ходу ты тупое и не понимаешь про что тебе пишут!!
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Хто тобі заважає застрахуватись ось прям зараз?
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налоги
те самые налоги которые у меня из карманов вытащили, причем вытаскивая говорили мне "НИЧЕ НИЧЕ ЗАТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ И МЕДИЦИНА БЕСПЛАТНАЯ И СОЦЗАЩИТА НА ШАРУ" а по факту за все платишь, и следовательно приходится выбирать либо купить пожрать либо платить за страховку! догадайся что люди выбирают?!
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Якщо хочеться шари можу порадити хіба пограти на гральних автоматах чи вкластися в МММ.
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Не обращайте внимания; это - паскудный лахтинский тролль.
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точно точно
еще не все больницы разграблены не все институты распилены! еще много чего можно распилить пограбить и закрыть! УРА РЕФОРМЕ!!
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Да как можно разграбить разграбленное? Улучшать - пожалуйста, но отказываться от медицинской реформы нельзя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8774
Больницы давно в номинальной собственности у главврачей, институты у директоров.
Прибыль приватизируется, убытки национализируются. Калавур всё разваливают! Улучшать - пожалуйста, но отказываться от медицинской реформы нельзя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8774
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разграблено то еще не все
есть еще порох который можно стырят
тот же ахматдет, институт рака, амосово.... много чего еще есть!!

а если закрывать учреждения токо потому что там есть казлы которые тырят бабки, то почему бы нам не запретить весь бизнес (абсолютно весь) токо потому что есть казлы которые не платят налоги! но мы не будем ловить казлов мы просто все запретим! ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ТВОЯ ГРЕБАНАЯ РЕФОРМА!!
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Придурок, тебя столбнячок ещё не прибрал ?
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слушай австралиец ты уже все проблемы в Австралии порешал? чего лезешь к нам Украинцам! я же тебе не рассказываю как лучше всего пасти кенгуру!!
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Ну хоть может собачья чумка тебя прихватит ?
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Закрытие больниц по мнению ГРОСИ это улучшение, а расстрел больных это что тогда будет?! НЕВИДАННЫЙ ПРОГРЕСС!!
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"В 2020 году - экстренная медицина, бесплатная диагностика (только нужно определить период, когда это произойдетИсточник: https://censor.net.ua/n314398

Вот именно период и есть икс в ваших схемах, то есть всё не определено и ждать можно десятилетиями ваши сраные обещания так что давай, на пенсию бездарный и не образованный правитель
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Нет. Реформу надо отменять. Всем кто голосовал за Квартал-95, ЗаЖо и ЮТ - реформа нахрен не здалась. Им обратно в СССР надо - зубы лечить без новокаина.
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а австралийцам зубы будем лечить кувалдой!!
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Тебя, придурка, даже осиновый кол не вылечит.
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Уродца и калеку сколько не улучшай, лучше он не станет.
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