 Улучшать - пожалуйста, но отказываться от медицинской реформы нельзя, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом премьер сказал на заседании правительства, подводя итоги своей работы за три года.
"Когда критикуют медицину, хотят оправдать ее плохое состояние реформой. Нет. Как раз начавшаяся реформа - это только начало изменений, которые приведут здравоохранение в нормальное состояние. Нам необходимо терпение, политическая воля и последовательные, четкие шаги. Нельзя отказываться от реформы медицинской сферы", - сказал он.
Премьер считает, что новое правительство продолжит начатые изменения. "Улучшать - пожалуйста. Но не отказываться", - сказал он.
"В 2020 году - экстренная медицина, бесплатная диагностика (только нужно определить период, когда это произойдет) и вторичный уровень с полной автомизацией больниц. Если это делать дальше - совершенствовать, делать лучше, но по этой генеральной линии - то я уверен, что качественный результат в медицине будет достигнут несомненно. Это путь, по которому шли другие страны", - сказал он.
Расскажите в деталях. Кто и за что будет платить ?
- хорошие работодатели платят за своих работников;
- остальные (пенсионеры, дети, инвалиды, безработные) лечатся за свой счёт,
Да, кстати. Вы не в курсе; вы вообще не в Украине живёте. Иначе знали бы что, согласно реформе, пациенты сами выбирают себе и терапевта (семейного врача), и специалиста, которого хотят посетить.
сами выбирают аж из одного или 2х выбирают! охеренный выбор просто толпа врачей стоит и ждет пока их выберут!!
прихожу в поликлинику,
-ЭЙ ТУТ ЕСТЬ ВРАЧ!
-ДА ЕСТЬ
-КТО
-ВАСЯ ПУПКИН
-НЕ НЕ КАТИТ ГОВОРЯТ ОН ПЛОХОЙ
-А КРОМЕ ВАСИ НИКОГО НЕТ ВЫБИРАЙ!!
я так расписал потому что по ходу ты тупое и не понимаешь про что тебе пишут!!
те самые налоги которые у меня из карманов вытащили, причем вытаскивая говорили мне "НИЧЕ НИЧЕ ЗАТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ И МЕДИЦИНА БЕСПЛАТНАЯ И СОЦЗАЩИТА НА ШАРУ" а по факту за все платишь, и следовательно приходится выбирать либо купить пожрать либо платить за страховку! догадайся что люди выбирают?!
еще не все больницы разграблены не все институты распилены! еще много чего можно распилить пограбить и закрыть! УРА РЕФОРМЕ!!
Больницы давно в номинальной собственности у главврачей, институты у директоров.
Прибыль приватизируется, убытки национализируются. Калавур всё разваливают!
есть еще порох который можно стырят
тот же ахматдет, институт рака, амосово.... много чего еще есть!!
а если закрывать учреждения токо потому что там есть казлы которые тырят бабки, то почему бы нам не запретить весь бизнес (абсолютно весь) токо потому что есть казлы которые не платят налоги! но мы не будем ловить казлов мы просто все запретим! ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ТВОЯ ГРЕБАНАЯ РЕФОРМА!!
Вот именно период и есть икс в ваших схемах, то есть всё не определено и ждать можно десятилетиями ваши сраные обещания так что давай, на пенсию бездарный и не образованный правитель