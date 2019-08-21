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Все про:отель (73) приватизация (879) ФГИ (533) Трубаров (16)

 Суд разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля", - глава ФГИ Трубаров

Хозяйственный суд Киева разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Суд своим постановлением отменил обеспечение по иску ЧАО Президент-Отель, которое запрещало Фонду проводить действия по подготовке к приватизации, а сам иск о расторжении договора с инвестиционным советником Конкорд Консалтинг суд оставил без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Теперь фонд государственного имущества и инвестиционный советник "Конкорд Консалтинг" продолжают подготовку к продаже "Президент-Отеля".

Трубаров отметил, что это уже вторая победа Фонда в судах на пути по разблокированию большой приватизации. В понедельник закрыли дело о банкротстве "Центрэнерго".

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Источник: https://censor.net.ua/n3143979
 
 
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вот нє пайму аднаво Суд розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", - глава ФДМ Трубаров - Цензор.НЕТ 6120 ведь зетаварисчі малароси билі с голим задом єсть і с нім і остануться в чьом іх бізнєс орать за новую власть Суд розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", - глава ФДМ Трубаров - Цензор.НЕТ 8875
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Зазєлі ха-ха-ха . Ви ідіоти чи "сонячні діти " ?
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