 Суд разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля", - глава ФГИ Трубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Суд своим постановлением отменил обеспечение по иску ЧАО Президент-Отель, которое запрещало Фонду проводить действия по подготовке к приватизации, а сам иск о расторжении договора с инвестиционным советником Конкорд Консалтинг суд оставил без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Теперь фонд государственного имущества и инвестиционный советник "Конкорд Консалтинг" продолжают подготовку к продаже "Президент-Отеля".

Трубаров отметил, что это уже вторая победа Фонда в судах на пути по разблокированию большой приватизации. В понедельник закрыли дело о банкротстве "Центрэнерго".

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