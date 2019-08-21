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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (1978) Супрун Ульяна (562)

 Все зависит от нового премьер-министра, это не мое личное решение , - Супрун о том, останется ли она главой Минздрава

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун заявила, что ее продолжение работы в министерстве зависит от нового премьер-министра.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН", об этом она сообщила журналистам 21 августа.

По словам Супрун, все с нетерпением ждут 29 августа, когда состоится первое заседание Верховной Рады нового созыва, на котором должен выступить президент Владимир Зеленский и обозначить стратегический вектор развития страны.

"Возможно, будет представлен премьер-министр, увидим. И тогда уже представят правительство… Это будет их решение, а не мое личное", – заявила Супрун.

На вопрос, намерена ли она остаться на своем посту, Супрун сказала: "В зависимости от премьер-министра".

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"В зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформации системы охраны здоровья… Если бы были возможности финансовой и политической поддержки", – добавила и.о. министра.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет Министров уйти в отставку. Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 22 июля 2016 года. 20 мая 2019 года она заявила, что намерена остаться на своей должности.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа. Большинство на выборах в парламент получила пропрезидентская партия "Слуга народа".

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг заявила в интервью "Голосу Америки", что среди кандидатов на должность премьера – заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс.

Собеседники НВ на условиях анонимности подтвердили, что все перечисленные выше являются кандидатами на пост премьера.

Премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины. Сейчас эту должность занимает Владимир Гройсман. 

Источник: https://censor.net.ua/n3143977
 
 
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Тікай Супрунша, тікай. Поки літаки в Америку літають.
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Слушай, зебобик. А расшифруй-ка свое "пока" по-поводу самолетов в Америку? Это ты так намекаешь на изменение вектора на *********? Так вот: хрен тебе в голову до самой задницы. Ты лучше побырику чемодан собери, да на вокзал беги, да на поезд на масквабад, пока они туда еще ездят. А то не успеешь.
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Она выполнила основную функцию- разворушила клубок змей сидящих на откатах на госзакупках..
Что она еще сделала? Дала надежду докторам на хорошую зарплату и она это выполнила..
То что реформу медицины не возможно сделать за 3-4 года- это факт...Это стратегические направление страны....Можно сказать - приоритет национальной безопасности....

Реформа нужна и она идет..
Я бы не менял Супрун...
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Один хрен без взяток не проходит ,говорю как недавний пациент,который побывал в больнице, уровень зарплат врачей и не так далее, у нас не защитит от взяточничества как поётся в одной из блатных песен," привычки вора удивительно сильны "
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Пішла ты геть криса. Ще треба розслідувати твої злочини так що далеко не тікай
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Всем не угодишь так как в стране очень большой классовый разрыв и разные мнения по поводу медецины поэтому если одних она удовлетворяет то других нет
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