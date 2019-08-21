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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1892) Гройсман (4849)

 В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует среднюю заработную плату в Украине в 2020 году в размере $540, а в 2021 году - $620.

"Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году - может достичь $620", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гройсман отметил, что на данный момент средняя зарплата в Украине составляет $407.

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Официальный курс Нацбанка Украины по состоянию на 21 августа – 2513,13 грн/$100.

Источник: https://censor.net.ua/n3143976
 
 
 Топ комментарии
 
Слезы радости мешают мне гАвАрить.. В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1038
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Блин пи...еть не мешки ворочать прощальная гастроль артиста
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Надо гнать этого бычару базарного, и всех в принцыпе из пэтиной команды, тогда у Украины может и будет какой то шанс выбраться из того положения в которое загнал её порохокодла
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Блин пи...еть не мешки ворочать прощальная гастроль артиста
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А что это вы так на своего человека говорите? Он же теперь в команде зебилов В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6703
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а шо,зелененьким не нравится?вернут все взад? В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7019
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- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
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круто! правда, картошка уже сегодня 18-20 грн/кг
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Неврожай - хреново весной сажали. В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3528
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Сегодня в магазине видел: бедно, но чисто одетый пенсионер на кассе оплачивал пол картофелины.
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Я годину тому бачив по 15 грн молоду картоплю.
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У мене молода була у червні, тепер - постаріла. Всі ми старіємо....
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на дешевом Дарницком рынке от 15. Но дело ж не в картохе, а в обещаниях, заведомо дебильных и популистских
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мне думается Гройся уронил в этих цифирях нолик Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5320 Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2078 Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5745 Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4272 Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6219
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Грося "уроненный" с детства, так что ничего удивительного..)
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Это намёк на поднятие налогов? И так с хлеба на квас полстраны живёт. Значит х вам а не налоги. Выкручивайтесь как хотите, твари.
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Не при зебобиках...
Зебобики просрут все...
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ну нас уже сдали в рабство рашке сразу после выборов да?!!
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мародёр рошен уже действительно просрал всё и молится, что бы его не посадили
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ну не посадили же?значит качественно молится...а вот ты со своими мольбами о посадке уже видать поднадоел боженьке В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5188
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Зря вы так, я сделал себе корочки трудовика и потираю руки в ожидании ЗП 4К ДОЛ. Ну, не может жу уЗеленский врать. Это барыга нас довёл до зубожиння, а през Вова ведёт нас к процветанию.
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та оффшорная свинья уже давно все просрала
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Какое отношение оффшорная свинья имеет к вашему быту? Может это вы просто живёте как-то не так?
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Причем тут мой быТ??Разве о нем шла речь?
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Да ты шо？ что за три месяца уже успела все просрать？и ничего трускавецким аккадемикам не оставила？
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Петя все просрал ,а не Зу
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Ты говорил об офшорной свинье...а все знают что офшорная свинья это зебобик...у него офшоров как у собаки блох...
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Ахахаххах боты пьяного шоколадного барыги вообще обезумели!
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😀А ты зебобик до стх пор не в курсе офшоров своего кумира？ что ж ты так..？ тупой что ли...？
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Пруфы в студию
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Так ты шо,обычная троллятина?😂😂😂🌷
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Пруфы есть или ты просто ********??
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😀 зебобик эти пруфы уже столько раз выкладывались...что их не мог видеть только или слепой...или тупой...
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Тогда ссылку давай,посмотрим
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Любимый сайт зрадоботни...экономика от пророка...
https://www.economics-prorok.com/2019/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88.html
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Ты живешь в Киеве?Можем сегодня пройтись по продуктовым магазинам.Говори время.Буду с женой.Угощу пивом.
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Я на отдыхе уже 2 недели.ЗАчем мне с тобой ходить по продуктовым магазинам????Ты шо бухой?
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Декларация зебобика..
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
Читай и млей...
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В 19 00 возле гостинницы Мир устроит?
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Можем возле военного госпиталя,если тебе удобно?
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Надо гнать этого бычару базарного, и всех в принцыпе из пэтиной команды, тогда у Украины может и будет какой то шанс выбраться из того положения в которое загнал её порохокодла
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а через 100 лет мы все полетим на марс! а чего чем я не ВАНГА! тем более никто не знает что будет через 100 лет!!
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А потом наши космические корабли полетят бороздить просторы вселенной!!!)))))
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За последний квартал в бюджет не до внесли 171 млрд.грн. налогов)))
Долб..б ты с винницкого базара!!!
Откуда деньги возмешь?))))

Предлагаю всех ЗЕбоб обложить оброком...они ведь тупые...сути не поймут!)))
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Да хоть по штуке евро назначайте....средства то ГДЕ брать будете ?
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Тут вся фишка в "средней" зарплате. Я подозреваю, что надо будет - нарисуют среднюю и 1000 евро и поди докажи, что не 1000. Не получаешь 1000 - лох, лодырь и нищеброд. И средства потратить придется только на зарплату держкомстатовцам. Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 238
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Сейчас придут в Раду трускавецкие аккадемики...и начнется веселуха...
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у израильских пенсов надо спрашивать - наш харант уже договорился
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як не чути?вчора зеєлєбєня домовився,пенсії до ізраєлю
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УРяяяяя....Я пенсію в шекелях получатиму
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😀 в шекелях будут получать в израиле...а ты в Украине в гривне...если что остагется после выплат евреям...
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по размеру скорее в агорах будет (ихние копейки) Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5567
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"пиво только для членов профсоюза" Сначала - гражданство
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куплю костюм с отливом...машину с магнитофоном..сделаю обрезание..и в Израель
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Кто бы не был при власти на носу кризис, похлеще кризиса 2008, думаю уже через год средняя зарплата будет 250 баксов ))
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Ты оптимист!!!)))
Боюсь...ниже

73% будут страдать и винить в этом ПЕПо)))
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Господа...покупайте золото в слитках и валюту
Так хоть на подсосе до ЗЕленого покращення дотяните)))
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И да...кто не с ЗЕлеными мозгами...
Посмотрите динамику остатка по Единому казначейскому счету))))
ЗЕлена дупа наближаеться))))
Засмокче кожного...нажаль!
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Угу...только вот перед зелемойскими сначала рассчитаемся😂 Земелькой и зелезной дорогой для начала. И заживем.
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Может от прожиточного минимума нужно отталкиваться? То про среднюю заралату все хорошо знают на примере голубцов.
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Пусть он сам поживет на такую среднюю зарплату, о минимальной и говорить не буду.
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Вроде в Трускавце Гройсман не замечен был..
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грося, а нельзя ли как-то( за вонаграждение! ) сразу в 22 год? мы заплатим золотом!
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вінницьке порося все пообіцяє, аби залишитися при владі і продовжувати красти.
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1000$ . За менше - нема змісту робити ,бо поляк і чех платять 1000$ .
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Не лукавьте, не лукавьте!Ваша песня не нова.Ах, оставьте, ах, оставьте!Все слова, слова, слова…/Старший сказал:Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский
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Учителей это не касается, у них уже 4000 дол. зарплата. Правда, зебилы?
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А як з пенсіями в які впали за п'ять років в 2-3 рази?! Зараз 75 доларів-може Потрошенко з Гройсманом спробують пожити на цю суму?!!!
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Уже качаю колёса в велосипеде и привязываю к нему на багажник автомобиль на "евробляхах" и краковскую колбасу! Валить домой, в гройсмановский шоколадный рай, из ужасного рабства! Вы там пока верните мародёра, потому что все соскучились. И выгоните Зеленского! Порулил пару месяцев, рая нет? Пошел вон! Давай мародёра и гровера взад! Их Запад боится и ***** уважает!
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Видавати бажане за дійсне це одне ,доки не буде відроджуватись економіка це розмова ні про що.Адже Україна єдина держава яка не вийшла по ВВП на рівень 1990 року,майже тридцять років країну розкрадали і руйнували і нічого не створювали ,а гроші олігархи виводили в офшори .
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А цены к тому времени окончательно догонят Германию. Польшу и Чехию уже давно догнали...
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Если и дальше будет монополия ахметоколомойскопорошков - то и перегонят. Ведь ОНИ до сих пор контролируют границу и таможню, супермаркеты и чернозёмы, Нацбанк и валютные потоки... Скажут "РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ", закроют границу, купят за копейку у фермера, и поднимут цены в супермаркетах выше соседских польских и т.д.
Скажут "РУКИ ГЕТЬ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНЦІВ - НАШИХ ЧОРНОЗЕМІВ" - і їх друзі косюки за небезплатною підтримкою нацючні засіють землі кукурудзою чи ріпаком, людям за землю дадуть 3 копійки, а самі продадуть весь врожай на експорт. Покажуть собівартість мільйон, а продадуть своїм же фірмам за кордоном по ціні мільйон і 1 копійка. І податки заплатять з 1 копійки. Потім перепродадуть вже по світовій ціні в Китай чи деінде, а різниця залишиться в офшорах... А тоді можна і яхту за 180 мільйонів євро, яку кум мародера Косюк купив... І отримував мільярдні дотації з бюджету...
Отакий шоколад, малята... Зараз він загавкає...
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Главе нафтогаза и директору железной дороги,депутатам увеличат в три раза ?
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в следующем году не будет Гройсмана
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