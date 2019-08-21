 В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман

"Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году - может достичь $620", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Гройсман отметил, что на данный момент средняя зарплата в Украине составляет $407.

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Официальный курс Нацбанка Украины по состоянию на 21 августа – 2513,13 грн/$100.