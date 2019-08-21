 В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман

"Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году - может достичь $620", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Гройсман отметил, что на данный момент средняя зарплата в Украине составляет $407.
Официальный курс Нацбанка Украины по состоянию на 21 августа – 2513,13 грн/$100.
Зебобики просрут все...
https://www.economics-prorok.com/2019/01/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88.html
https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0
Читай и млей...
Долб..б ты с винницкого базара!!!
Откуда деньги возмешь?))))
Предлагаю всех ЗЕбоб обложить оброком...они ведь тупые...сути не поймут!)))
Боюсь...ниже
73% будут страдать и винить в этом ПЕПо)))
Так хоть на подсосе до ЗЕленого покращення дотяните)))
Посмотрите динамику остатка по Единому казначейскому счету))))
ЗЕлена дупа наближаеться))))
Засмокче кожного...нажаль!
Скажут "РУКИ ГЕТЬ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНЦІВ - НАШИХ ЧОРНОЗЕМІВ" - і їх друзі косюки за небезплатною підтримкою нацючні засіють землі кукурудзою чи ріпаком, людям за землю дадуть 3 копійки, а самі продадуть весь врожай на експорт. Покажуть собівартість мільйон, а продадуть своїм же фірмам за кордоном по ціні мільйон і 1 копійка. І податки заплатять з 1 копійки. Потім перепродадуть вже по світовій ціні в Китай чи деінде, а різниця залишиться в офшорах... А тоді можна і яхту за 180 мільйонів євро, яку кум мародера Косюк купив... І отримував мільярдні дотації з бюджету...
Отакий шоколад, малята... Зараз він загавкає...