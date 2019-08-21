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 Политика Украины
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Все про:облсовет (379) Одесская область (1821) Паращенко Сергей (2)

 Представитель "Евросолидарности" Паращенко возглавил Одесский облсовет

Бизнесмен Сергей Паращенко стал председателем Одесского облсовета. Его избрали тайным голосованием на сегодняшней внеочередной сессии собрания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Думская".

Кандидатуру представителя "Европейской Солидарности" Сергея Паращенко поддержали 55 депутатов. Против - двое, воздержался один.

Дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. В 2010 году избран депутатом Одесского областного совета по мажоритарному округу Арцизского района.

В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Возглавлял фракцию "Блок Петра Порошенко " Солидарность".

11 марта 2019 года был назначен первым заместителем главы Одесской ОГА, 10 апреля стал и.о. главы ОГА. Исполнял обязанности губернатора до 11 июня, пока не был уволен президентом Владимиром Зеленским.

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Представитель Евросолидарности Паращенко возглавил Одесский облсовет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143973
 
   
 Топ комментарии
 
Ой-вей!!! Який підступний барига 😱, децентралізацію влаштував...
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Я подумал что Порошенко фамилию поменял на Паращенко .
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та шо такоє! Представитель "Евросолидарности" Паращенко возглавил Одесский облсовет - Цензор.НЕТ 6494 гдє наша народная власть !
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Облрада Одеської області перетворилась на мафіозний сходняк і порошенко не дарма влаштовував децентралізацію, щоб його мафія ще панувала на місцях, після того як самого порошенка виженуть з влади!
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Ой-вей!!! Який підступний барига 😱, децентралізацію влаштував...
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З влади щез, а його дух через астрал підступно панує на місцях...
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Не тіко на місцях, а подекуди й у штанах...
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та пофіг. більшості від того ні холодно ні жарко.
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Сергея паращенко поддержали 55 Источник: https://censor.net.ua/n3143973

Сразу фамилию учимся писать с маленькой …
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Ну да, скоро деньги олигавров раздадут простому народу, и народ будет чепчики в воздух метать...
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Ты ему водочки налей, тогда и общий язык найдёте...
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Шариков вам нельзя водки, вы от неё дуреете) Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду - Цензор.НЕТ 5609
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Шариков не попрошайничайте - водки не будет. Грызите морковку)
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Я подумал что Порошенко фамилию поменял на Паращенко .
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По сути статья ниапчем, избрали - так избрали.
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это отчет на страницах "партийного издания"!
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комент с думской Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду - Цензор.НЕТ 151

ПнАлВч Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду - Цензор.НЕТ 1624 21 августа, 11:36 +4
Ну все, зеленые позеленеют еще зеленее…
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Сергей Паращенко ведет совместный бизнес с Россией ( в Ростовской области ) , а также не знает украинского языка
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Так ета ж Адєса, там нікто іво нє знаіт.
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Привыкайте зебилы , скоро опять все будут решать умные люди , а вас отправят в школу на обучение , лет 10 поучитесь и приходите
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"цензор" напоминает сегодня партийный "гудок".
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Это тот самый бывший рыг, который себе дом в виде оперного театра построил, двоюродный брат сывого гетьмана?
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Одесский облсовет это где псы вшивые с мертвечуками объединились ?
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