 Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Jyllands Posten.
"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.
Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".
"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.
где-то 3/4 всадил. Хоть закусывал то?
Свои "хотелки" превыше всего
А как это откликнется ..., ну, он Дании ничего не обещал
Только хотел
королева имеет на это право... и когда-нибудь сможет отказать хаму в аудиенции...
А ЗЕленое быдло...быдлом
С кондитера не получится Наполеона...
С нарко клоуна не получится даже кондитера!)))
Страсть блеснуть острым словцом затмевает логику?)) Один брякнет, может и к месту, а остальные начинают разносить вырванное из контекста.
Охереть! Так можид не надо было везде лезть и нападать на Европу? На карту посмотри - колоссальная территория - и оно лезет и лезет дальше. Жаль не уничтожили всю эту гниль, хотя бы Наполеон.
и что ж теперь... короля Англии -- будут избирать?)