 Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Jyllands Posten.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.

Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".

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"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.