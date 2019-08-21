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 За рубежом
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Все про:Гренландия (5) Дания (203) Трамп (2327)

 Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен отметил, что отмена визита президента США Дональда Трампа – это демонстрация неуважения к датской королеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Jyllands Posten.

"В конце концов, это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", - отметил дипломат, добавив, что не слышал о подобных прецедентах раньше.

Другой экс-глава МИД Дании Мартин Лидегор называет историю с планами Трампа купить Гренландию и связанной с этим отменой его визита в Данию "дипломатическим фарсом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии

"Как датчанину (и консерватору), мне трудно в это поверить. Без всякой на то причины Трамп решает, что (автономная) часть нашей страны продается. Потом обидно отменяет визит, к которому все готовились. Есть части США, которые продаются? Аляска? Пожалуйста, больше уважения", - написал в Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов.

Источник: https://censor.net.ua/n3143971
 
   
 Топ комментарии
 
Датчане едва ли не единственные, кто встал против потока. Теперь за это на них посыпалось со стороны Путина-Трампа. Банальная и тупая месть. Скоморохи правят не только Украиной, но и миром.
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вашингтонский орангутанг хочет быть похожим на своего скрепнага кореша хйла во всем Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа - Цензор.НЕТ 1460
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Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно.
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Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно.
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да не шнбельные еще в зачатии наглые и тупые а с бизнеса то вовосе отпад.. посомтрите у насв Украине с бизнеса шантрапа и бодяга набежала клоуны и конченные придлукри двух слов кроме матюков и криков связать не могут так и Трампушка.. он хаммло жлоб неотесанный с тугим кошельком быдляко... вот и все поясненя Королева Дании и какото замухрышка Проезик я имею ввиду не страну- а конкретного человека....
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Я расшифровал этот манускрипт!) В общем, VOLVO XC -- правильно все говорит.., а стиль... ну, с кем не бывает.. ничего плохого, если не злоупотреблять..))
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-- Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка. Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома. Вдова была лишена фантазии.(с)
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У Отто Каца -- талант!) Его цитаты -- лучше и не скажешь! Плохо только , что Швейка в карты проиграл...) Дипломатичний фарс і образа королеви: в Данії обурені поведінкою Трампа - Цензор.НЕТ 8712
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Да уж, клоуны - они такие.
Свои "хотелки" превыше всего
А как это откликнется ..., ну, он Дании ничего не обещал
Только хотел
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вашингтонский орангутанг хочет быть похожим на своего скрепнага кореша хйла во всем Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа - Цензор.НЕТ 1460
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А не взяли ли Трампа за яйки, как-то он резко решил рашку вернуть в G7 и вдруг портит отношения с Данией в те дни когда там решают давать ли разрешение на СП-2.
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Датчане едва ли не единственные, кто встал против потока. Теперь за это на них посыпалось со стороны Путина-Трампа. Банальная и тупая месть. Скоморохи правят не только Украиной, но и миром.
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Ну, насчёт мира, пожалуй, ты загнул, но в отношении Украины это точно.
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ну...тут уровень обиды каждый обозначает сам...
королева имеет на это право... и когда-нибудь сможет отказать хаму в аудиенции...
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гопники в майбутньому будуть керувати державами....раніше---були правлячим класом--королі королеви..знатні особи-.а актори .паяци .циркачі були для розваг..Тепер королі стали паяцами
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Короли останутся королями...
А ЗЕленое быдло...быдлом
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Генетика была..есть и будет

С кондитера не получится Наполеона...
С нарко клоуна не получится даже кондитера!)))
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Чушь какую то повторяете, уважаемый. Кем были Сталин/Гитлер/Валенса и прочие? А генетический правитель Николашка Второй просрал державу. И кого выберет народ в правители из генетической илиты если сам народ состоит из кондитеров клоунов и прочих сословий?
Страсть блеснуть острым словцом затмевает логику?)) Один брякнет, может и к месту, а остальные начинают разносить вырванное из контекста.
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А генетический правитель Николашка Второй просрал державу\\\\\\\\\

Охереть! Так можид не надо было везде лезть и нападать на Европу? На карту посмотри - колоссальная территория - и оно лезет и лезет дальше. Жаль не уничтожили всю эту гниль, хотя бы Наполеон.
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с тебя получится гондан штопаный..накурится и пишет чушь..нарик хренов..лечись..бредятина ***
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Король- выборная должность. Царь-- правитель от бога. Как-то так.
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Сам придумал эту хрень? Европейские династии королей выбирались? Например, Бурбоны пришли на смену Валуа во Франции не в результате кровного родства, а в результате выборов?
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Если говорить о ранней монархии, то да, существовал жестко прописанный регламент назначения наследника престола. В более поздние годы, короля избирали.
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сдается мне, в ранних монархиях -- у кого был длиннее меч , тот и становился королем...
и что ж теперь... короля Англии -- будут избирать?)
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Рыжая обезьяна не хочет Мексике вернуть...Техас...Калифорнию...Флориду?
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А что, должны вернуть? США приняло эти территории по праву сильного. Если Мексика станет сильнее США, вот тогда этот вопрос можно "обсудить".
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я бы сказал свое мнение про Трампа как президента, но воздержусь из уважения к США
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Трамп американський шут, але на відміну від нашого - не тупий
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Как раз тупость и продемонстрировал Пэтро Солдкий во втором туре - как был никчемным оратором так и остался. А вся его пороблоховская фейсбучная шобла еще хуже - пробивает одно дно за другим.
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Трамп, - очень глуп. Его глупость к тому же отягощена самовлюбленностью.
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Чувак канеш е.анутый на всю свою дурную рыжую голову...
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"Великий" бизнесмен Трамп, которому первый миллион дал папаша, был банкротом много раз. И даже сейчас его декларация засекреченна, - никто не знает не бакрот ли сейчас президент США..
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Give Donald some herring (Дайте Трампу оселедця)
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Трампушка,нах тебе Гренландия,купи братко Украину.
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