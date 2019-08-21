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 Политика Украины
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Все про:вор в законе (201) криминалитет (493) Крым (21759) Аброськин (556)

 Именно благодаря поддержке "воров в законе" РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин

В Национальной полиции Украины призвали новый состав ВР ужесточить ответственность для так называемых "воров в законе".

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы НПУ — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Для борьбы с этим преступным миром нужен соответствующий закон. У меня есть надежда, что новый состав ВР Украины примет закон, который усилит ответственность и благодаря этому "воры в законе", лидеры преступных группировок и их свора будут всячески избегать нашей страны", - написал Аброськин.

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Он отметил, что "именно благодаря поддержке "воров в законе", а также лидеров преступных группировок, действующих в то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокирование и захват наших воинских частей".

"Почему им это удалось? Потому что они были повсюду: и в Верховной Раде АРК, и в правительстве, и в правоохранительных органах АР Крым", - добавил Аброськин.

По его словам, недооценивать "воров в законе" и организованную преступность нельзя и по состоянию на сегодня.

""Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции — они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны. Это уже не "воры" прошлого века, это руководители мафиозных кланов, сфера их преступного влияния распространяется от контроля за сбором денег, полученных преступниками за совершение обычных разбойных нападений, завладения автомобилями и контроля в сфере энергетики, добычи природных ресурсов нашей страны", - уточнил Аброськин.

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Он сообщил, что страны Евросоюза, США, Великобритании, защищая свои страны, закрыли двери для "воров в законе" и лидеров преступных группировок.

"Даже Россия усилила ответственность, только Украина остается их последним европейским "форпостом-убежищем", страной, где свободно себя чувствуют "воры в законе". Их количество, тех, кто прибывают из РФ и других постсоветских стран, с каждым годом увеличивается, и это уже угроза для национальной безопасности нашей страны", - отметил первый заместитель главы НПУ.

Именно благодаря поддержке воров в законе РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин 01
Именно благодаря поддержке воров в законе РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин 02
Именно благодаря поддержке воров в законе РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин 03
Именно благодаря поддержке воров в законе РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин 04

Источник: https://censor.net.ua/n3143969
 
 
 Топ комментарии
 
Август 21st, 2019
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!

Так вот, гляди, собачка, какая хуйня. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.

Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.

Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.

Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
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Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции - они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны Источник: https://censor.net.ua/n3143969

Спасибо Петру Алексеевичу за охренительные реформы
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Меркель спасибо скажи.
Как там у вас в Германии с ворами в законе?
Американские порядки вам не нравятся.
Ничего Трампушка вам вдует.
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то, що кучма у них за воділу--мабуть усі знають, а от ким у них пуйло ?
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Все почалось з Іосіфа Сраліна, фахового урки, що обносив банки.
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- Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом о клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом.- Дожились! -- сказал он сардонически и выдернул из подмышки перышко.(с)
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Я удивляюсь, когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки - я не удивляюсь... (Исак Эмануилович).
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Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции - они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны Источник: https://censor.net.ua/n3143969

Спасибо Петру Алексеевичу за охренительные реформы
 показать весь комментарий
 
 
Меркель спасибо скажи.
Как там у вас в Германии с ворами в законе?
Американские порядки вам не нравятся.
Ничего Трампушка вам вдует.
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Пиндоска, патрет ***** целуешь регулярно?
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По вопросу застарелого петралексеича обращайся к проктологу
Вылечит

а зоодно помой голову от вошів і тараканів Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9865
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русскіє воші очєнь трудно вивєсті, особєнно из вати...
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какие реформы петра алексеевича в феврале-марте 2014 при оккупации крыма?
ты когда вот так поешь,ты сама себя слышишь? Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3907
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А щодо її коментаря від вас нічого Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3473 В спам ваш висер.
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Так у пепы с плахотнюком к примеру, дружба, контрабанда сигарет, спирта, совместный бизнес. Вон их "крёстный папа" Лункашу три дня назад коньки откинул (самоубийство типа ага). А на схемах Лункашу пепа свой кусок оторвал ой какой))) Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3601

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НКВД-КГБ тоже из уголовников:котовский,сталин и пр. пр.Кликухи,грабежи,убийства.Для кацапья это вообще образ жизни.Поэтому связка КГБ-воры очень устойчива и одно в другое переливается
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не секрет, що ВСЯ організована злочинність совка перебувала і надалі є під гебешним контролем
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не дадут господину надеть белий клиф ...
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І головний злодій це путін, хоча невідомо яка саме путінська копія приймала рішення Именно благодаря поддержке "воров в законе" РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9995
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Август 21st, 2019
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!

Так вот, гляди, собачка, какая *****. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.

Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.

Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.

Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
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УГОЛЬ ПРОДАЮТ НАСЕЛЕНИЮ ПО 6500-6700 за тонну.Это якобы антрацит,хотя откуда ему взяться.Пламенный на 1000-1500 дешевле.Основной вопрос всяких ротердамов ЭТО ВОПРОС ПРОЗРАЧНОСТИ
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смотри рошеносрань, 1700 за тонну угля это около 70-90 коп/квт-ч уже с адекватной прибылью, объясни врун каким образом партнерам рошено-ахмет страна платила 1,80 грн ???
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а че пацанам очи заклеили Именно благодаря поддержке "воров в законе" РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин - Цензор.НЕТ 991 переловить отправить на учебу в трускавец в народное хозяйство !
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В Украине было голосование в ВР за усиление ответственности,но Ляшко,Опозиционный блок И Порошенко не проголосовали за этот закон
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Ну да, а нарид был против Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5450
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Мне интересно с каких это пор они так решили и почему.
Как не послушаешь крымчанина и донбасянина и так хорошо они жили не делили людей на украинцев и русских.
И тут раз и как заверещат : мы русские.
Неужели порошенко виноват?
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Кримнаші ніколи не визнавали себе Україною. Коли Ющ балотувався в прези і поїхав на Крим агітувати, там йому сказали чемодан-вокзал-Украина.
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Кто такие эти крымнаш?
Всякое гавно совково коммунистическое которому Кучма отдал Крым на разграбление?
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В частности виновники вся цепочка презов от Кравчука до яныка , ну а на Пита народ возлогал надежды,в смысле улучшения благосостояния и реформ, реформы провалены, жить многим стало хуже,отсюда и победа , далёкого от политики Зеленского как безвыход,да уж Кеннеди нам не светит ,потому как таких просто в верхних слоях власти не существует ,а жаль
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Когда развалился совок крымские татары начали возвращаться в Крым.
Кучмо специально ставили им палки в колеса.
Вместо того что бы дать им бесплатно землю как народу оттуда депортированному землю раздали гавну которое ее только грабит.
Естественно что это гавно будет цепляться за всякие соломенки что бы продолжать грабить.
Земля должна принадлежать тому народу который исторически на ней живет.а не временщикам.
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Согласен потому и пишу, что каждый до включая яныка внёс свой отрицательный вклад
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легче всего списать свои ошибки, просчеты, а иногда несмелость (чтобы не сказать трусость) и бессилие (я за генштаб и руководство страны) на кого-то еще... по фиг кого...
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А потім нічого не робити, окрім критики папєрєдніка.
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Оце й було проблемою Порошенка, бо у 2014 всі ПЯТЬ ТИСЯЧ попередників на чолі з Главуркою, втекли на россію...
Ну, а тепер коли вони повертаються, у Зєлєнского бонус - АЖ ДВІ КОМАНДИ попередніков.

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А у чому був винен Києв?
Що Міністром оборони, урка Янукович поставив громадянина РФ Павла Лазарєва, який за роки знаходження на цій посаді розвалив армію України?
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Дякую за виправлення.
Там тих козлорилих стільки було...а перед Лєбєдєвим був же такий самий русскій ***** Саламатін, але він був настільки тупий, що навіть розвалювати толком не міг, тому його поміняли, на більш толкового Лєбєдєва...
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Ну если называть "ворами в законе" ментов, то да, это правда. То же и на Донбассе было.
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А кто им вольготную жизнь в Украине слелал этим самым "ворам в законе", что они со всего бывшего СыСыСэРа в Украину жить переехали? Так же путен вмноват в том?
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Ты хочешь, чтоб порохоботы сейчас стали угадывать? Так, все равно, не угадают))
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Ну хрен его знает. Вроде бы борьба с организованной преступностью это прерогатива МВД, но ведь МВД возглавляет друг Зели и Бени-Арсен Аваков, так что даже не знаю что сказать. И если бы Аваков и его МВД были заинтересованы в принятии закона, что мешало Авакову прислать в день голосования под ВР своих шестерок из "Нацкорпуса", они так браво бегали как сайгаки за петюней перед президентскими выборами по всей Украине.
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дивує те, що ---після бою .махають руками...час минув..дивіться вперед..а не шукайте в дупі дирку
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час минув, а всьо те же на манєже, а бій, ще тільки розпочинається...
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Лучше всех сделал Саакашвили - в Грузии приняли закон, что если если "вор в законе" подтверждает свое "звание" - то уголовная ответственность и срок. А отказаться от звания для него - потеря авторитета и опускание в шестерки. Вот они и начали уезжать.
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И придумывать ничего самим не надо, уже все придумано до нас. Было бы желание и политическая воля.
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Их отпетушили.Многих на крытке шваброй.
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Окупувати Крим вдалося завдяки нерішучості нашої влади
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Какой еще вашей влады?
Та которая сбежала в Моцкву а теперь возвращается?
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Ні,то не моя.Тої яка була до коронації Клоуна,шо ніпанятно?
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Это ты про Турчинова который в те дни сидел в здании ВР и боялся высадки десанта?
Кто тогда защищал власть?
Ну кроме людей с майдана?
Где были эти дармоеды?
Милиция ( на тот момент она так называлась) ВСУ и прочие?
Я тебе скажу.
Они сидели под столом а на столе стоял каравай и лежал кокошник.
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Про Турчинова зокрема, який засцав брати все на себе
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Ты не слышишь что тебе говорят чудило?
В феврале 2014 даже милиция Киева ему не подчинялась.
А ты наполеон Крым как защищать собирался?
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Давно назріле питання. В Донецьку в 2014р., саме криміналітет при потуранні мвд та сбу, кров'ю подавив виступи прихильників України!
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а кстати да...я помню, как приехавшего тогда в Крым Геннадия Балашова, лидера партии 5.10, отловил какой-то криминальный армян с соплеменниками и целый день избивал и насиловал... Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7516
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"Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции"

стоит заметить что укрепили при ручном кремлевском клоуне из кривбаса
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А як там на рахунок сб ,мвс і армії ? . Яка їх роль в окупації ? .
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Відсоток зрадників в Криму:
ВСУ - 74,7%;
НГУ - 54%;
ДПС -70,6%;
СБУ - 85%;
УДО - 96,2%.
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мусор брешет, Воры виноваты у него,
а судейская падаль, опг мвд и сбу с прокуратурой
у Воров на пабигушках ?
мрази мусорские продали людей *****
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Он забыл про спайку бандитов с ментами. Выпячивая воров в законе, АБр хочет снять вину с себя и своих соучастников .
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мало того, что криминал способствовал аннексии крыма и донбасса, ты удивишься, но и в захвате власти мвд.)))
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Михо подавал закон про "воров в законе" где-то в 15-м году, рошеноворы успешно его провалили, "патриоты" млин
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У власти в это время был вор в законе или лидер преступной группировки?

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Сдали Крым теперь ищут оправдание
Помню слова ,,пастора ,, мы мирным путём верхнем Крым
Есть воинский устав
При нарушении границ в/ч
Предупредительный выстрел --- потом на поражение
И никаких разборок /а поощрение /
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