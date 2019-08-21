 Именно благодаря поддержке "воров в законе" РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы НПУ — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Для борьбы с этим преступным миром нужен соответствующий закон. У меня есть надежда, что новый состав ВР Украины примет закон, который усилит ответственность и благодаря этому "воры в законе", лидеры преступных группировок и их свора будут всячески избегать нашей страны", - написал Аброськин.
Он отметил, что "именно благодаря поддержке "воров в законе", а также лидеров преступных группировок, действующих в то время на территории АР Крым, на начальном этапе были организованы блокирование и захват наших воинских частей".
"Почему им это удалось? Потому что они были повсюду: и в Верховной Раде АРК, и в правительстве, и в правоохранительных органах АР Крым", - добавил Аброськин.
По его словам, недооценивать "воров в законе" и организованную преступность нельзя и по состоянию на сегодня.
""Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции — они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны. Это уже не "воры" прошлого века, это руководители мафиозных кланов, сфера их преступного влияния распространяется от контроля за сбором денег, полученных преступниками за совершение обычных разбойных нападений, завладения автомобилями и контроля в сфере энергетики, добычи природных ресурсов нашей страны", - уточнил Аброськин.
Он сообщил, что страны Евросоюза, США, Великобритании, защищая свои страны, закрыли двери для "воров в законе" и лидеров преступных группировок.
"Даже Россия усилила ответственность, только Украина остается их последним европейским "форпостом-убежищем", страной, где свободно себя чувствуют "воры в законе". Их количество, тех, кто прибывают из РФ и других постсоветских стран, с каждым годом увеличивается, и это уже угроза для национальной безопасности нашей страны", - отметил первый заместитель главы НПУ.
Спасибо Петру Алексеевичу за охренительные реформы
Как там у вас в Германии с ворами в законе?
Американские порядки вам не нравятся.
Ничего Трампушка вам вдует.
Вылечит
а зоодно помой голову от вошів і тараканів
ты когда вот так поешь,ты сама себя слышишь?
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!
Так вот, гляди, собачка, какая *****. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.
Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.
Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.
Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
Как не послушаешь крымчанина и донбасянина и так хорошо они жили не делили людей на украинцев и русских.
И тут раз и как заверещат : мы русские.
Неужели порошенко виноват?
Всякое гавно совково коммунистическое которому Кучма отдал Крым на разграбление?
Кучмо специально ставили им палки в колеса.
Вместо того что бы дать им бесплатно землю как народу оттуда депортированному землю раздали гавну которое ее только грабит.
Естественно что это гавно будет цепляться за всякие соломенки что бы продолжать грабить.
Земля должна принадлежать тому народу который исторически на ней живет.а не временщикам.
Ну, а тепер коли вони повертаються, у Зєлєнского бонус - АЖ ДВІ КОМАНДИ попередніков.
Що Міністром оборони, урка Янукович поставив громадянина РФ Павла Лазарєва, який за роки знаходження на цій посаді розвалив армію України?
Там тих козлорилих стільки було...а перед Лєбєдєвим був же такий самий русскій ***** Саламатін, але він був настільки тупий, що навіть розвалювати толком не міг, тому його поміняли, на більш толкового Лєбєдєва...
Та которая сбежала в Моцкву а теперь возвращается?
Кто тогда защищал власть?
Ну кроме людей с майдана?
Где были эти дармоеды?
Милиция ( на тот момент она так называлась) ВСУ и прочие?
Я тебе скажу.
Они сидели под столом а на столе стоял каравай и лежал кокошник.
В феврале 2014 даже милиция Киева ему не подчинялась.
А ты наполеон Крым как защищать собирался?
стоит заметить что укрепили при ручном кремлевском клоуне из кривбаса
ВСУ - 74,7%;
НГУ - 54%;
ДПС -70,6%;
СБУ - 85%;
УДО - 96,2%.
а судейская падаль, опг мвд и сбу с прокуратурой
у Воров на пабигушках ?
мрази мусорские продали людей *****
Помню слова ,,пастора ,, мы мирным путём верхнем Крым
Есть воинский устав
При нарушении границ в/ч
Предупредительный выстрел --- потом на поражение
И никаких разборок /а поощрение /