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 Политика Украины
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 Встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси

В Минске в среду началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143968
 
 
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а смысл, если обстрелы и ранения каждый день?????????((((((((((((((
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Будут решать медалью или орденом награждать орков за безнаказанное убийство украинских воинов..
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"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3143968
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Якщо у статті нема подробиць і питань, які розглядають, то вся ця інформація нічого не варта.
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и еще бы список представителей...от всех сторон...ну, чтоб понимать уровень
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Дійсно, бо тоді ми би зрозуміли про що мова. Переконання Кучми і Медведчука ми знаємо...
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а ті ...повноважні чи просто важні представники (кого?чого?) є звичайними пішаками, чи пішаками з вухами (аби хоть щось почути )
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Кінцевими бенефіціарами перемовин є путін і Коломойський.
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хто входить в трьох сторонню групу..?
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