 Встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
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Якщо у статті нема подробиць і питань, які розглядають, то вся ця інформація нічого не варта.