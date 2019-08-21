 Дело о "Роттердам+" - это форма мести со стороны Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала ТРК Украина.
"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП", - сказал он.
"Почему Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не модернизированны, имеют большую энергоемкость. И он за период действия прозрачного рыночного ценообразования имел недополученную прибыль", - отметил Дмитрий Волк.
По словам Вовка, в Украину он планирует вернуться, как только изчесзнет необъективное следствие.
Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.
Економічну обґрунтованість і законність формули "Роттердам плюс" підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ).
Європейська асоціація вугілля та лігніту Euracoal також зробила висновок, що використання формули "Роттердам плюс" українською владою було обґрунтованим підходом.
https://gordonua.com/ukr/news/money/sprava-rotterdam-pljus-mozhe-pohovati-kar-jeru-sitnika-politolog-kulik-735950.htm
''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -
Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"
Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".
https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
С небольшими добавками. Не просто он сам, а еще 8%-е порохоботовские осколки вклинились в этот вой.
А будет так. Интерпол вынимает этого Вовка из какой-то страны, куда он в перепугу сбежал, пеленует, доставляет в Украину. И тут этот крикливый шоколадный мажор выдает с головой своего папика.
А то, что тут пытаются доказать, что роттердам+ это великое счастье, - так это типичная проплаченная отмазка криминала.
А в реальности Интерпол никого арестовывать и выдавать не будет т.к. состава преступления нет, дело явно политическое и высосано из пальца.
''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -
Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"
Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".
https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
Это 100% заговор массонов против бедного волчары! Который облагодетельствовал народ Украины своим Р+! И совершенно бесплатно!
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прослуховували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), тоді як саме в цьому суді розглядають справи, пов'язані з НАБУ, заявив у своєму Facebook віцепрезидент Світового конгресу українських юристів
Під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва було пошкоджено сервер суду і вилучено матеріали справ, у яких фігурують Горбатюк та Ситник - адвокат
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
Serg Marco