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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1111) Вовк Дмитрий (101) САП (1128) Роттердам+ (35)

 Дело о "Роттердам+" - это форма мести со стороны Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк считает, что дело о "Роттердам+" является местью Игоря Коломойского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала ТРК Украина.

"По моему мнению, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП", - сказал он. 

"Почему Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не модернизированны, имеют большую энергоемкость. И он за период действия прозрачного рыночного ценообразования имел недополученную прибыль", - отметил Дмитрий Волк.

По словам Вовка, в Украину он планирует вернуться, как только изчесзнет необъективное следствие.

Напомним, экс-руководителя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка объявили в международный розыск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка, подозреваемого по делу "Роттердам+"

Источник: https://censor.net.ua/n3143965
 
 
 Топ комментарии
 
теж мені секрет. але для 73 ва всьом вінават парашенка
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Не, оно "святое", на мощи его!
🤑
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Это интересно.Цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.
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Справа "Роттердам плюс" може поховати кар'єру Ситника - політолог Кулик
Економічну обґрунтованість і законність формули "Роттердам плюс" підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ).

Європейська асоціація вугілля та лігніту Euracoal також зробила висновок, що використання формули "Роттердам плюс" українською владою було обґрунтованим підходом.
https://gordonua.com/ukr/news/money/sprava-rotterdam-pljus-mozhe-pohovati-kar-jeru-sitnika-politolog-kulik-735950.htm
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Соя, а про найвищі в Європі відпускні ціни українських ТЕС нічо не пишуть? Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 3050
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тобі яке діло до відпускних цін? Як споживач ти отримуєш дешевше ніж в Європі, чого тобі ще?
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А також Волинець з незалежної ппофспілки вугільників стверджує,що дана Схема пограбування населення України була цілковито законною
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Павло Дудра,не оскорбляй преза и НАБУ

''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -

Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"

Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".

https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
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Классика. Порохоботовский ворюга орет держи вора.
С небольшими добавками. Не просто он сам, а еще 8%-е порохоботовские осколки вклинились в этот вой.
А будет так. Интерпол вынимает этого Вовка из какой-то страны, куда он в перепугу сбежал, пеленует, доставляет в Украину. И тут этот крикливый шоколадный мажор выдает с головой своего папика.

А то, что тут пытаются доказать, что роттердам+ это великое счастье, - так это типичная проплаченная отмазка криминала.
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Так будет только в твоем сне, после которого тебя разбудят со словами "Вася, проснись, ты обоссался".
А в реальности Интерпол никого арестовывать и выдавать не будет т.к. состава преступления нет, дело явно политическое и высосано из пальца.
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Танки клопів не давлять.Це про переслідування цього дрібного чоловічка Коломойським..
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Коли ти погань будеш сидіти, то можеш називати це як тобі заманеться, хоч помста, хоч винагорода від українського народу, за твої злочини проти нього..ПАДЛО СВИНОРИЛЕ. Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 9756 На нари суку з конфіскацією.
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Папрашу не аскарблять Преза и НАБУ!
''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -

Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"

Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".

https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
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А че так мелко - Беня.
Это 100% заговор массонов против бедного волчары! Который облагодетельствовал народ Украины своим Р+! И совершенно бесплатно!Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 9011
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ТРК Украина- Ахметов вор и бандит- шантаж Украины в 2014 году - украл недавно через Киевэнерго 700 миллионов грн , и после этого я должен верить подозреваемому ВОвк в причинении ущерба украинцам и Украине, который выступает на этом ТРК Украина.
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НАБУ прослуховувало суддів Окружного адміністративного суду Києва, який розглядає справи, пов'язані з НАБУ, нагадав віцепрезидент Світового конгресу українських юристів, старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прослуховували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), тоді як саме в цьому суді розглядають справи, пов'язані з НАБУ, заявив у своєму Facebook віцепрезидент Світового конгресу українських юристів
Під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва було пошкоджено сервер суду і вилучено матеріали справ, у яких фігурують Горбатюк та Ситник - адвокат
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Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.

Serg Marco
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