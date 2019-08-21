 "Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - посол

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной", - отметил де Понсен.
Французский дипломат подчеркнул неизменность позиции Парижа по поддержке суверенитета Украины и территориальной целостности в ее международно признанных границах. Такая позиция, по словам де Понсена, основывается на принципах международного права.
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Посол Франции подтвердил настроенность его страны, председательствующей в G7, продолжать оказывать поддержку и практическую помощь в осуществлении реформ в Украине.
Зеркаль подчеркнула особую роль Франции как члена Нормандского формата в урегулировании конфликта на Донбассе, вызванного российской агрессией.
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противоположное. Впрочем,это всех касается.
ми вже зникли з міжнародної політики.
Які преференції отримати від рашки за вмовляння українців поступитись ?
мы в курсе, что ...
лидер Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал риторику, которая показывает смену курса его страны в сторону Кремля.
Так, в своей речи он назвал Российскую Федерацию европейским государством, а Украину - раздражителем, имея в виду войну на Донбассе, которая мешает нормализовать отношения между Евросоюзом и страной-агрессором.
Особливо " значимо" це звучить після потуг Франції по повернення Москви в ПАСЄ та G7. Ось Вам і Франція, ось Вам і демократія провідних держав світу!? Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників так званих демократичних держав! Франція прагне отримати доступ до російських ринків збуту сировини і паливних ресурсів. Бабло не пахне. Це виглядає не дуже пристойно і принципи демократії, законності, справедливості ... почекають, вони тут не до місця.