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 На Полтавщине мужчина поджег себя после ссоры с женой, - Нацполиция

57-летний житель Киева поджег себя после ссоры с женой в Гадяцком районе Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

"20 июля около 11:20 в полицию Гадячского района поступило сообщение от медиков о том, что в селе Рашевка во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель города Киева", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Данные внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143962
 
 
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Вчера ж вены в Киеве тоже старался вскрыть какой-то, сезон у них начался что ли...
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просто интересно у тебя IQ дотягивает до 8%,как у ылыты?
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у меня то нє било такой возможності получіть абразаваіє в трускавцє как у тєбя Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9860 но я стараюсь стать однім із вас
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Щоб таким бути треба навчитися тупо брехати. Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9798
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Вчера ж вены в Киеве тоже старался вскрыть какой-то, сезон у них начался что ли...
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У 57 років так все гостро сприймати Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5973 Жаль людину, мабуть дружина його довела до самогубства.
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Теж можливо, але у статті цього нема.
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он всем доказал что то и особенно жене Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5937
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С другой стороны, мозги она ему уже не "выносит".
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Не самый легкий способ свести счеты с жизнью.
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Если всадить в таком возрасте литр водки залпом отдать концы проще и веселее.
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