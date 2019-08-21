 На Полтавщине мужчина поджег себя после ссоры с женой, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Полтавской области.

"20 июля около 11:20 в полицию Гадячского района поступило сообщение от медиков о том, что в селе Рашевка во дворе своего дачного хозяйства покончил жизнь самоубийством 57-летний житель города Киева", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина после бытовой ссоры со своей женой облил себя бензином, после чего поджег. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

Сейчас труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Данные внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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