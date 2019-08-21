 Спасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детей, находившихся на высоте 100 м, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 августа в 17:42 в в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находится 6 детей. На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказали помощь по спуску детей с моста", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое подростков госпитализированы с ожогами из-за брошенной в канализационный люк петарды, - полиция. ФОТОрепортаж

Для открытия заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.

"К счастью, все остались живы и невредимы", - добавили в ведомстве.