 Спасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детей, находившихся на высоте 100 м, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"20 августа в 17:42 в в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находится 6 детей. На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказали помощь по спуску детей с моста", - сказано в сообщении.
Для открытия заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.
"К счастью, все остались живы и невредимы", - добавили в ведомстве.
Детей - в кутузку по подозрению в терроризма.
Родителей - лишили бы родительских прав
Семьям "негодяев" - счет за услуги МЧС и работу полиции
У США дитячий вік, можу помилятись, але щось, як би не 21 рік.
В деяких штатах age of majority це 18 років.
Діти - до 12 років, з 12 до 17 - це "teens" - підлітки.
алло...аллоо... какие-то детеныши забрались на мост...алло..нет, не обезьяны..
Слова то какое: Руфер, Диггер..... Раньше у нас называлось проще: Полазить
Ну, а как сняли охрану мостов в 90-х то мы те мостики облазили вдоль и поперек
Московский самый сложный в этом плане, по вантам конечно стремненько.
На Пешеходный вкарабкаться совсем просто, как по дороге топаешь