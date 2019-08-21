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 Происшествия
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Все про:дети (3665) Киев (17827) мост (484) ГСЧС (2228)

 Спасатели сняли с Северного моста в Киеве шестерых детей, находившихся на высоте 100 м, - ГСЧС

В столице шестеро детей забрались на Северный мост на высоту 100 метров, их сняли спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 августа в 17:42 в в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы "102" о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находится 6 детей. На место происшествия были направлены спасатели 13-Государственной пожарно-спасательной части, которые и оказали помощь по спуску детей с моста", - сказано в сообщении.

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Для открытия заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.

"К счастью, все остались живы и невредимы", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3143961
 
   
 Топ комментарии
 
Если нет ума, есть вероятность, что следующая фотосессия будет для них на кладбище
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Если нет ума, есть вероятность, что следующая фотосессия будет для них на кладбище
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Скажу честно, что детям и их родителям повезло , что они живут в Киеве. Страшно подумать, что было бы случись такое в Мацкве.
Детей - в кутузку по подозрению в терроризма.
Родителей - лишили бы родительских прав
Семьям "негодяев" - счет за услуги МЧС и работу полиции
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Клип обрезан на самом интересном. К кабинете врач со шприцем.
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И это в стране война идет.. а если бы там мешок "рязанского сахара" оставили бы? Вот что за анархия? И ведь так по ВСЕМ мостам Киева лазит все кто хочет..
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скільки років тим дітям.не вказано
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Слушне питання.
У США дитячий вік, можу помилятись, але щось, як би не 21 рік.
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21 - це "age of majority", тобто повноліття - коли можна легально купляти і вживати бухло в усих без винятку штатах.
В деяких штатах age of majority це 18 років.
Діти - до 12 років, з 12 до 17 - це "teens" - підлітки.
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шота у тебя яндекс переводчик тухлый какой то.кацапырло "Відразу видно"-тот еще речевой оборот...не,каждое слово в отдельности применяется.но вместе они звучать весьма кострубато
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Рятувальники зняли з Північного моста в Києві шістьох дітей, які перебували на висоті 100 м, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7702

алло...аллоо... какие-то детеныши забрались на мост...алло..нет, не обезьяны..
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Вот подобные этим шестерым, по жизни станут баластом для общества, таких снимать лучше не надо,пускай им родители обеды туда несут-на верх
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А что спасателям слабо, как детки-руферы, по вантам ?
Слова то какое: Руфер, Диггер..... Раньше у нас называлось проще: Полазить
Ну, а как сняли охрану мостов в 90-х то мы те мостики облазили вдоль и поперек
Московский самый сложный в этом плане, по вантам конечно стремненько.
На Пешеходный вкарабкаться совсем просто, как по дороге топаешь
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Детки хотели написать пару умных слов.
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