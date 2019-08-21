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 Общество
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Все про:Лисичанск (118) водоснабжение (446) ГСЧС (2228) вода (297)

 Спасатели начали подвозить воду в район Лисичанска, где отключили водоснабжение из-за долгов, - ГСЧС

Жители трех крупных городов региона остались без воды из-за задолженности за электричество коммунальным предприятием.

Спасатели начали подвозить воду жителям Лисичанска, Новодружеска и Приволье, которые 19 августа остались без воды, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что в течение суток населению доставили 76 кубометров технической и 40 кубометров питьевой воды; подразделениями ГСЧС – 61 кубометр технической и 40 кубометров питьевой воды).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 80 тыс. абонентов остались без водоснабжения в Луганской области, - ГСЧС

19 августа из-за задолженности за электричество было отключено четыре насосные и две канализационные насосные станции КП "Лисичанскводоканал", вследствие чего без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей больших городов Луганщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143960
 
 
 Топ комментарии
 
сначала отключат, потом подвозят. Это игра такая?
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Кормильцы решили и за коммуналку не платить, особостатусники сраные. Вся Украина им должна, они же перетрудились.
Отключить все, пусть шуруют на ... восток
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Вся Украина платит за все, никто никому не прощает долги, пусть платят и не давят на особый регион.
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ну и где власть? кто-то ж начинает качать регион
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В жару остаться только с привозной водой это так себе удовольствие.
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А хіба у лоханців ліпістрічество не халявне?
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Кормильцы решили и за коммуналку не платить, особостатусники сраные. Вся Украина им должна, они же перетрудились.
Отключить все, пусть шуруют на ... восток
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сначала отключат, потом подвозят. Это игра такая?
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Нормально. Главное что бы не отключили Дыру. А то как же бандиты будут воевать.. А лохов можно и поиметь...
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Вся Украина платит за все, никто никому не прощает долги, пусть платят и не давят на особый регион.
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Судить компанию,которая отключила воду, за нарушение прав человека и умьішленое нанесение вреда региону путем отключения жизнено важних ресурсов,сопровождающее штраф ,увольнение "руководителей" а также лишение свободи на 3 года без права занимать руководящие должности
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