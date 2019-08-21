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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2846) Зеленский (2515) растрата (165) уголовное дело (2297)

 НАБУ закрыло дело против компании Зеленского "Киноквартал". ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией Президента Владимира Зеленского "Киноквартал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса", - отметили в ведомстве.

Дело было открыто детективами НАБУ в апреле текущего года по заявлению организации "Союз добровольцев".

Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма кинокомпании Зеленского под названием "Я, ты, он, она".

"Союз добровольцев" заявляет, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

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НАБУ закрыло дело против компании Зеленского Киноквартал 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143958
 
 
 Топ комментарии
 
вот так зебелетя - все нам закон - но не им - вы сделали это вместе
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Зебилы опять подтерлись правосудием , куда бежать будете зебилы когда майдан выйдет ? НАБУ закрыло дело против компании Зеленского "Киноквартал" - Цензор.НЕТ 6171
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а мав би бути.
це просто гидко. і ви гидкі, бо продовжуєте захищати російську мову.
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Ну так и Яныку судимость сняли.
Ты же презик, можешь делать со своей новой мордой что хочешь
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ЩЕ БИ НЕ ЗАКРИЛИ?! Баканов розберись.
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А что там с самолетами*

"К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!" ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ САМОЛЕТЫ
Четверг, 18 Апреля 2019, 11:47
Кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен продать 2 из 3 самолетов, обеспечивающих президента, в случае победы на выборах главы государства
http://www.dsnews.ua/politics/-k-chertovoy-materi-zelenskiy-hochet-prodat-prezidentskie-18042019114700
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У нас теперь новая идеология - "пожраль-посраль -поржаль" и никто никому ничего не должен.
Верхушка рвет и приватизирует, а пересічні виживают сами по себе. Даже мову у них скоро отберут,засунут в рот кляп и примут закон о единомыслии
Заживьом!

«Убить, а потом расчленить»: советник Зеленского Олег Устенко анонсировал продажу «Укрзализныци» и «Нафтогаза»
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