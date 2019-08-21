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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1677) Омелян (658) Устенко (5)

 Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии

Идею советника президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко о разделении и продаже АО "Укрзализныця" министр инфраструктуры Владимир Омелян считает провальной.

Об этом она написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний тезис неизвестного мне советника президента Украины Олега Устенко откровенно шокировал: "Укрзализныця" должна быть убита и расчленена"… Мы точно намерены ее убивать?! А бизнес и людей Вы спросили? А что они Вам сказали? А чем Вы будете все и всех возить взамен?", - вопрошает министр.

Омелян подчеркнул, что в нынешнем состоянии стоимость компании существенно ниже возможной, и напомнил, что "Укрзализныця" имеет статус стратегической компании, чья приватизация запрещена законом.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом"

"Убить и расчленить" - это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей", - заявил министр.

"В абсолютных числах "Укрзализныця" - это 70% грузовых перевозок всего государства, сотни миллионов пассажиров ежегодно, 3-5% ВВП, потенциально самая крупная и лучшая государственная компания Украины, которая может не только успешно работать внутри страны, но и быть большим восточноевропейским игроком", - добавил Омелян.

По его словам, единственный путь развития "Укрзализныци" сегодня - это глубинная реформа. "Это амбициозно, но возможно… Напоминаю, "Гиперлуп" я еще не запустил, перевозить вместо УЗ будет некому", - подчеркнул министр.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский обещает увеличить количество аэропортов до 15, но сейчас их уже 16, - Омелян

Накануне советник президента по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Устенко заявил, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.

Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского убить и расчленить госмонополии 01
Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского убить и расчленить госмонополии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143957
 
   
 Топ комментарии
 
Убить, расчленить !
Дайош ЖД-маршрутки !
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троллит всю Украину гипер@алупом,за деньги налогоплательщиков,этот дурак дорого стоит,в отличии от тебя Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии - Цензор.НЕТ 3642
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смени голову робот она у тебя вся ЗЕленая Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії - Цензор.НЕТ 120
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ВСЕХ ставленников яйценЮха (омеляшка,кобылов,пышный),сидящих на ЖИРНЫХ местах гнать ссаной тряпкой с конфискацией.
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Омельян **************,УКРзал..это дно и рассадник коррупции..давно его разогнать надо..постепенно и с умом..********* боиться потоки потерять..страшилка ***))
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- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!
- Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!

-- Мне нужны деньги... (с)
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"В абсолютных числах "Укрзализныця" - это 70% грузовых перевозок всего государства, сотни миллионов пассажиров ежегодно, 3-5% ВВП, потенциально самая крупная и лучшая государственная компания Украины, которая может не только успешно работать внутри страны, но и быть большим восточноевропейским игроком"Источник: https://censor.net.ua/n3143957

Бенжамин Коломойский должен хоть шось получить взамен Привата!
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