 Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии

Об этом она написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний тезис неизвестного мне советника президента Украины Олега Устенко откровенно шокировал: "Укрзализныця" должна быть убита и расчленена"… Мы точно намерены ее убивать?! А бизнес и людей Вы спросили? А что они Вам сказали? А чем Вы будете все и всех возить взамен?", - вопрошает министр.

Омелян подчеркнул, что в нынешнем состоянии стоимость компании существенно ниже возможной, и напомнил, что "Укрзализныця" имеет статус стратегической компании, чья приватизация запрещена законом.

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"Убить и расчленить" - это смерть не только крупнейшей компании, но и крест на логистике всего государства, выбрасывание на улицу сотен тысяч людей", - заявил министр.

"В абсолютных числах "Укрзализныця" - это 70% грузовых перевозок всего государства, сотни миллионов пассажиров ежегодно, 3-5% ВВП, потенциально самая крупная и лучшая государственная компания Украины, которая может не только успешно работать внутри страны, но и быть большим восточноевропейским игроком", - добавил Омелян.

По его словам, единственный путь развития "Укрзализныци" сегодня - это глубинная реформа. "Это амбициозно, но возможно… Напоминаю, "Гиперлуп" я еще не запустил, перевозить вместо УЗ будет некому", - подчеркнул министр.

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Накануне советник президента по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Устенко заявил, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" (УЗ) и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.



