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 Политика Украины
  2015  100
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2846) Порошенко (17737) Климкин (2278)

 НАБУ обязали внести в ЕРДР сведения относительно возможных злоупотреблений Порошенко и Климкиным

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, совершенных по мнению заявителя пятым президентом Украины Петром Порошенко и главой Министерства иностранных дел страны Павлом Климкиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в определении суда от 15 августа, обнародованных в Едином государственном судебном реестре 19 августа.

"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении … от 15.07.2019г, поданной ЛИЦОМ_1 в Национальный антикоррупционного бюро Украины…", - сказано в сообщении.

Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАБУ начали поступать из СБУ материалы на топ-чиновников. Такого не было никогда, - Сытник

Однако, говорится в материалах дела, сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований НАБУ внесены не были.

Источник: https://censor.net.ua/n3143955
 
 
 Топ комментарии
 
За що?за то що не дав кацапам далi пiдти? Або ти кацап або Зебил
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Как же эти шмаркли зеленые Пороха боятся ни рыги, ни сепары, ни кацапы их вообще не волнуют, расию в G8 возвращают да пох, главное Порох. Зеля за 100 дней по моему злоупотребил властью больше чем Порох за 5 лет.
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Рускоговорящему?)))) Ну не то что Вова, Разумков и Богданы 😀
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За що?за то що не дав кацапам далi пiдти? Або ти кацап або Зебил
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чьей национальности ?

кацапской или еврейской ?
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отой гімнюк не дав? то пуйло не пішов. за 36 годин при пуйловській волі, кацапські війська були під львовом. з переляку він усе зробив, щоб не було військового стану, загальної мобілізаціїї, короче все для фронту
все для перемоги--дісталось окремим категоріям населення.
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Чому "або"? Вся кацапська Лахта на службі у Зєбілів. Тому можна сміливо писати кацап-зебіл, можна й інакше - кацап зебіл, без рисочки.
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. (с)
Давай соя, продолжай. Видно жизнь вас ничему не учит. Кто против Пети - тот кацап. НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 2647
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Так перестаньте гризти і не будете плакати! А життя вас, зелених тільки починає вчити. Тому бери товстий учнівський зошит і пиши дрібними буквами. Бо за рік Зєлєнскій у тебе буде Баригою, Разумков і Стефанчука - Свинарчукам, а Данилюк - Пашинським. І якогось нового умовного Кошевого з чергового Кварталу ти будеш вважати "спасітєлєм" від убогого життя. 😊
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Записывай, продажное говно: у меня кумиров нет и я не получаю деньги за агитацию, в отличие от тебя - проплаченного утырка. Записал? Пиши дальше: будут факты воровства или потакания воровству у Зеленского - станет барыгой. Записал? Если записал - прицепи эту бумажку перед собой и выучи её наизусть. НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 2191
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Брехун! 😁 Раз згадав про гроші, значить вони у тебе в голові завжди. Тому і працюєш за гроші.
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Ні, шановний, працюю за гроші. ☺ Субсидії у мене не було, надіятися на державу не звик. От пишу виключно з любові до літератури. І для підняття настрою диспутами з такими, як ти. Хоча зараз через це мушу відриватись від роботи, за яку мені платять. Так що ти міг би зі мною і поділитись, якби у тебе було почути справедливості. 😊
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А ти не записуй, я так розумію, не твоє це. Просто підрахуй, скільки Бєня заробив від преференцій, які йому дало правління Зє. За найскромнішими підрахунками - біля 3 мільярдів доларів. Це не корупція? Нє? А знаєш за чий рахунок? Просто ти цього не озвучиш, хоча знаєш. А чому? Бо ти і є проплачений Бєнею бот. ☺
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Отже, поки що тобі переживати не потрібно ☺ Для тебе у дяді Бені завжди знайдеться копійчина. 😊
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Отже, поки що тобі переживати не потрібно ☺ Для тебе у дяді Бені завжди знайдеться копійчина. 😊
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Найлютіший ворог не побажає Україні те що ти верзеш!!!!!
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А ви, "невороги" побажали. Хто з дурості, хто з цікавості, а хто і свідомо.
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Огидний,так здається на українській мові буде звучати твій нік,якщо б ти навіть був за "пєтю",це ніяк би не змінило твою гнилу кацапську сутність.
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Знаешь, чем хорош мой ник? Обычно когда человек - тормоз и ему нечего сказать, то он цепляется к никам. Ну как ты. И сразу видно узколобого жлоба. НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 2438
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Я тоже считаю твой ник замечательным именно потому, что сразу видно узколобого жлоба.
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Таке враження що вся дебільня України пошилася в соєві!! Хіба може людина без дефекту підтримувати головного вора прошлої пятирічки...
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Украв віру в Закон, справедливість, не кажучи вже про кишеню людей що трохи далі від корита знаходяться...
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Твои хотелки не являются поводом к аресту.
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Скинь Портнову в личку хоть 1 реальную причину за что? А то пока только пытаются посадить за то что не сдал Украину кацапам и за то что отправил моряков
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Так зєлєбобіки цього Пороху і пробачити не можуть - що разом з українськими патріотами не пустив "рюзькій мір" в Україну.
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К ногтю их за то что не сдались.
Да, зебилы
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Зюзики сдают Украину аж со свистом. Не прошдл и 100 дней, а уже все Украину имеют ввиду.
Дождались уставшие европейцы "нужного" преза и вздохнули с облегчением. Теперь не нужно напрягаться.
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Похоже что для Пети регулярные допросы будут расписаны лет на 5 вперед, младшенькому русскоговорящему сыночку и бухнуть некогда будет - папка снова погонит под кабинеты на свою защиту.
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Рускоговорящему?)))) Ну не то что Вова, Разумков и Богданы 😀
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Не трогай детей, скотина
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Как же эти шмаркли зеленые Пороха боятся ни рыги, ни сепары, ни кацапы их вообще не волнуют, расию в G8 возвращают да пох, главное Порох. Зеля за 100 дней по моему злоупотребил властью больше чем Порох за 5 лет.
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да ну-у-у-у?!
После Пороха денег осталось валом - зєлупон вон даже в Израиль пенсии платить собрался.
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Все только начинается. Петро не оставил Украину голой и босой, а эти голодные юзики раздеорут ее на части и поделят между собой.

«Убить, а потом расчленить»: советник Зеленского Олег Устенко анонсировал продажу «Укрзализныци» и «Нафтогаза»
Потом продадут землю
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8 млрд баксів, які стибрив барига ,звісно це дрібниці. А де подівся Вовк, такий молодий та ранній юрист Рошена?
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О новая цифра, такой еще не слышал, у вас там генератор случайных чисел украденного Порохом стоит какой то? Все разворовал, а в армии излишки имущества, ЗВР были около 50 млрд, банки в прибыли вышли, Нафтогаз первый налогоплателищик чертов "Барыга"
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Почитай Села Кісліна. Його цифри. А він мільярдер, належить до самої мудрої нації в світі. Як Пєтя і Зєля.
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Зачем читать что то если ты уже забрехался, смысл верить твоей инфе? Порох в отличии от Зели такой же еврей как ты бурят, об этом уже даже медиябл.ди молчат.
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тільки нацдебіли можуть такими захоплюватись... Напевне, потрібно зробити виключення з моїх правил, і для спростування дебільного зацитувати наступне:
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Політичний аналітик, блогер Карл Волох звертає увагу на те, що після обрання Зеленського американський шахрай Сем Кіслін, який викупив у януковичів акції компанії, що володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти, суттєво інтенсифікував зусилля по поверненню своїх мільйонів - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади.
Днями ж, як відомо, Кіслін зустрічався із Бакановим. Політичний експерт зауважує, що «зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка». А, також наголошує, що головна причина ненависті нової влади до Порошенка те, що він для цих совків надто український.
Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис блогера у соціальній мережі фейсбук.
Карл Волох пише: «Патентований американський шахрай Сем Кіслін декілька років тому викупив у януковичів (з дисконтом, щонайменше, у 80 відсотків) акції компанії, яка володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти. Декілька років він, разом з іншими інтересантами, робили все, щоб не допустити прийняття в Україні закону, який би дозволив ефективну конфіскацію цих активів. А коли Луценко знайшов-таки можливість конфіскувати їх у рамках діючого (дуже застарілого і недосконалого) законодавства, повели, разом із Шабуніними і Ситниками, кампанію дискредитації Луценка. Це саме за кіслінською заявою головне антикорупційне відомство країни розслідувало страшний злочин ГПУ - факт відправлення крадених грошей Януковича в… державний бюджет.

Після обрання Зеленського Кіслін зусилля по поверненню своїх мільйонів суттєво інтенсифікував - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади. Цими днями він зустрічався із Бакановим, хоча, здавалося б, яке відношення має керівник спецслужби до повернення коштів, конфіскованих у бюджет за рішенням суду - навіть якщо «власник» коштів вважає цю конфіскацію незаконною? Враження таке, що зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка.
До речі, ви ніколи не замислювалися, звідки в них така люта ненависть до Порошенка? Адже політично, принаймні на рівні декларативному, їхні політсили дуже близькі: суверенітет і територіальна цілісність, ринкові реформи, курс на зближення із Євросоюзом і НАТО…
То в чому причина? Бо він «обіжав» їхнього головного спонсора? Бо завадив зароблянню грошей у Росії і, частково, в Україні («Свати»)? Ні, не тягне це на причину такої люті.
Тоді, можливо, зеленські самі стали жертвами тенденційної антикорупційної істерії, розкрученої з подачі Кремля в останні роки? Теж не вірю. Навіть якщо вважати Порошенка особисто відповідальним за всю постмайданівську корупцію, то це точно не зрівняється із «здобутками» Коломойського (як і інших олігархів), котрий десятиліттями висмоктує з української економіки всі соки - і ніяких проблем із цим у Зеленського немає.
Думаю, головна причина ненависті інакша - Порошенко для цих совків надто український. І це питання під час війни стало дуже принциповим».
http://povin.com.ua/223958-18-08.html
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Это тот Волох, который говорил, что Порошенко вынужден красть, чтобы Путин дальше не пошел?
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Нові цифри? Напевне, в стійлі у *****-ольгіно, і у бені з сабаковим (яикм належить оцей нацжон) різні цифри в методичках.
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Зелюки, дорвавшись до влади, побачили, що все вже вкрадено до них Петром. І так їм раптом прикро стало!
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Ще залишилися мільйони цілком здорових нирок. Є простір для реформ.
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огласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.Источник: https://censor.net.ua/n3143955

- я теряюсь в догадках кто єто абіженоє ліцо? лічно Зе,Богдн,Бєня,Портнов...
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Не може такого бути! Петро Олексійович не такий ! )))
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"иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") <...>При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются."
Источник: https://censor.net.ua/n3143955

Ну что же так стесняетесь, вы же идете прямо "взад" в СССР.
Почему не назвать имя-фамилию того стукача?
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Так опять придется называть Портнова.
Неудобно...
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НАБУ обязали внести в ЕРДР сведения относительно возможных злоупотреблений Зеленским наркотивов.
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Успокойтесь,дышите глубже,не подходите к открытым окнам.Скорая психиатрическая помощь к вам уже выехала.
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Ну, усьо! Порошенко буде сидіти 100500 рад, а Клімкін - 159- тий. 😁
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Очень хочу что бы порошенко, климкин и Ко сели в тюрьму первыми....
Из за них произошел реванш зе-московитов, из за них мы летим в пропасть...
Они должны быть унижены, разорены и раздавлены..... - это будет справедливо....
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Не пиши дурніть - зеботік ! Бо реванш ригів проходить із за вас зебілів , котрі вибрали клоуна ! А при Порошенку вся ця наволоч повтікала з України або сиділа тихо , як миша під віником !
А зараз всі вони голови підіймають - і це все дякуючи вам зебілам- свинопасам !!
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Misha Mihail - я во 2-ом туре голосовал за порошенко, как за меньший Ад...., как за маленькую надежду сохранить страну.....

Но раз он проиграл, то нет причин больше его поддерживать....
Он и только он слили все в 2014-ом.... - весь энтузиазм и подъем украинского народа...
Должен быть наказан - жестоко....
НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 436
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Да пишите уж сразу - четвертованы.
Вы - потомок ВОХРы?
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Нет, нет, нет, я категорически против.
Пусть читатели полюбуются, какие поцы радеют за Владимира Александровича, что из себя предсатвляет его лохторат.
И никаких опросов на улицах проводить не надо - вот он, лохторат, как он есть.
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Москалів зразу втдно - бо вини матом розмовляють !!
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И Вам не болеть.
Цукерка с утра очень улучшает самочувствие.
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Возможные злоупотребления)))
Что это за х..я?))))

Барышня либо беременная...либо нет!
В НАБУ работают дебилы?
Или просто решили зализать до смерти жопу ЗЕпортнова?))))
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Поражает, сколько украинцев, полезных для Путлера идиотов, поливают дерьмом П.А.Порошенко... А ведь именно Порох возглавил в 2014-м разоренную страну с 12 тыс. ба на счетах Госказначейства, разложенную/небоеспособную армию и тысячи предателей во всех силовых и гражданских структурах...
Украинцы мало и плохо ценят то, что имеют теперь, в 2019, а уж о том, чтобы сказать "Спасибо" за это - такое им и в голову не приходит...
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Чему удивляться?
Годами вбивали в головы лохтората с помощью своих СМИ про Пороха-исчадие ада, а уже после его отстранения признают, что он спас страну в 2014.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Петр Порошенко в действительности спас страну от продолжения российской агрессии.

"Ну, с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию."

https://www.obozrevatel.com/politics/on-spas-ukrainu-kolomojskij-vnezapno-pohvalil-poroshenko.htm
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емельМАН - ти за свою сару відповідай , що наш хліб на землю КИДАЄ !!
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"иск от некого гражданина" это в смысле от портнова
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зетаварищи малоросы внимание вам же объясняли что вашингтонский обком объяснил вашему зебожку что можно делать с петром а что нельзя НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 5543 поэтому не рвите волосы вам еще нужно пережить холодную зиму НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 3508
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Был уважаемым человеком, а стал подследственным. Жаль, Трамп не то хочет купить, а купил бы и назвал бы ЛАС ЗАДВИРКЫ. Эх не везет стойлу.
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алень, нарьян-марский, ты хоть фантики от рошенок видел когда-нибудь в своей тундряной жизни? НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 3978
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за маленькую мзду - украинские пенсии израильтянам Израиль согласился красиво слить Украину раше
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Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются. Джерело: https://censor.net.ua/n3143955

То виходить, будь-який лівий перець може принести в НАБУ заяву і вони відкриють карну справу ????
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Боржникам заборонили дарувати чи переписувати своє майно на друзів чи родичів. НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 3981 Рішення прийняла Велика палата Верховного суду.Щоб не платити грошові зобов'язання, боржники продавали чи дарували своє майно рідним. Тепер цього робити не зможуть. Наприклад, подарована квартира все одно повернеться до позичальника і у примусовому порядку буде стягуватися кредитором, передаєubr.ua.Кредит: боржникам заборонили продавати майно | Новини на Gazeta.ua НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 3981
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Ключевые слова-возможные преступления.Глядишь скоро за невысказанные мысли будут сажать.Просто посмотрел неправильно и усьо....Овощ от зависти локти с досады грызет.И что это за определение-неизвестное лицо?Уж лучше прямо-ЗеБеня со товарищи воплощают в жизнь свою кровную месть.
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