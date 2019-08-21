 НАБУ обязали внести в ЕРДР сведения относительно возможных злоупотреблений Порошенко и Климкиным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится в определении суда от 15 августа, обнародованных в Едином государственном судебном реестре 19 августа.
"Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в заявлении … от 15.07.2019г, поданной ЛИЦОМ_1 в Национальный антикоррупционного бюро Украины…", - сказано в сообщении.
Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.
Однако, говорится в материалах дела, сведения о совершении уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований НАБУ внесены не были.
кацапской или еврейской ?
все для перемоги--дісталось окремим категоріям населення.
Давай соя, продолжай. Видно жизнь вас ничему не учит. Кто против Пети - тот кацап.
Да, зебилы
Дождались уставшие европейцы "нужного" преза и вздохнули с облегчением. Теперь не нужно напрягаться.
После Пороха денег осталось валом - зєлупон вон даже в Израиль пенсии платить собрался.
«Убить, а потом расчленить»: советник Зеленского Олег Устенко анонсировал продажу «Укрзализныци» и «Нафтогаза»
Потом продадут землю
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Політичний аналітик, блогер Карл Волох звертає увагу на те, що після обрання Зеленського американський шахрай Сем Кіслін, який викупив у януковичів акції компанії, що володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти, суттєво інтенсифікував зусилля по поверненню своїх мільйонів - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади.
Днями ж, як відомо, Кіслін зустрічався із Бакановим. Політичний експерт зауважує, що «зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка». А, також наголошує, що головна причина ненависті нової влади до Порошенка те, що він для цих совків надто український.
Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис блогера у соціальній мережі фейсбук.
Карл Волох пише: «Патентований американський шахрай Сем Кіслін декілька років тому викупив у януковичів (з дисконтом, щонайменше, у 80 відсотків) акції компанії, яка володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти. Декілька років він, разом з іншими інтересантами, робили все, щоб не допустити прийняття в Україні закону, який би дозволив ефективну конфіскацію цих активів. А коли Луценко знайшов-таки можливість конфіскувати їх у рамках діючого (дуже застарілого і недосконалого) законодавства, повели, разом із Шабуніними і Ситниками, кампанію дискредитації Луценка. Це саме за кіслінською заявою головне антикорупційне відомство країни розслідувало страшний злочин ГПУ - факт відправлення крадених грошей Януковича в… державний бюджет.
Після обрання Зеленського Кіслін зусилля по поверненню своїх мільйонів суттєво інтенсифікував - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади. Цими днями він зустрічався із Бакановим, хоча, здавалося б, яке відношення має керівник спецслужби до повернення коштів, конфіскованих у бюджет за рішенням суду - навіть якщо «власник» коштів вважає цю конфіскацію незаконною? Враження таке, що зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка.
До речі, ви ніколи не замислювалися, звідки в них така люта ненависть до Порошенка? Адже політично, принаймні на рівні декларативному, їхні політсили дуже близькі: суверенітет і територіальна цілісність, ринкові реформи, курс на зближення із Євросоюзом і НАТО…
То в чому причина? Бо він «обіжав» їхнього головного спонсора? Бо завадив зароблянню грошей у Росії і, частково, в Україні («Свати»)? Ні, не тягне це на причину такої люті.
Тоді, можливо, зеленські самі стали жертвами тенденційної антикорупційної істерії, розкрученої з подачі Кремля в останні роки? Теж не вірю. Навіть якщо вважати Порошенка особисто відповідальним за всю постмайданівську корупцію, то це точно не зрівняється із «здобутками» Коломойського (як і інших олігархів), котрий десятиліттями висмоктує з української економіки всі соки - і ніяких проблем із цим у Зеленського немає.
Думаю, головна причина ненависті інакша - Порошенко для цих совків надто український. І це питання під час війни стало дуже принциповим».
http://povin.com.ua/223958-18-08.html
- я теряюсь в догадках кто єто абіженоє ліцо? лічно Зе,Богдн,Бєня,Портнов...
Источник: https://censor.net.ua/n3143955
Ну что же так стесняетесь, вы же идете прямо "взад" в СССР.
Почему не назвать имя-фамилию того стукача?
Неудобно...
Из за них произошел реванш зе-московитов, из за них мы летим в пропасть...
Они должны быть унижены, разорены и раздавлены..... - это будет справедливо....
А зараз всі вони голови підіймають - і це все дякуючи вам зебілам- свинопасам !!
Но раз он проиграл, то нет причин больше его поддерживать....
Он и только он слили все в 2014-ом.... - весь энтузиазм и подъем украинского народа...
Должен быть наказан - жестоко....
Вы - потомок ВОХРы?
Пусть читатели полюбуются, какие поцы радеют за Владимира Александровича, что из себя предсатвляет его лохторат.
И никаких опросов на улицах проводить не надо - вот он, лохторат, как он есть.
Цукерка с утра очень улучшает самочувствие.
Что это за х..я?))))
Барышня либо беременная...либо нет!
В НАБУ работают дебилы?
Или просто решили зализать до смерти жопу ЗЕпортнова?))))
Украинцы мало и плохо ценят то, что имеют теперь, в 2019, а уж о том, чтобы сказать "Спасибо" за это - такое им и в голову не приходит...
Годами вбивали в головы лохтората с помощью своих СМИ про Пороха-исчадие ада, а уже после его отстранения признают, что он спас страну в 2014.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Петр Порошенко в действительности спас страну от продолжения российской агрессии.
"Ну, с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию."
https://www.obozrevatel.com/politics/on-spas-ukrainu-kolomojskij-vnezapno-pohvalil-poroshenko.htm
То виходить, будь-який лівий перець може принести в НАБУ заяву і вони відкриють карну справу ????