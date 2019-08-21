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Все про:Путин (24991) Эстония (612) Кальюлайд Керсти (24) Науседа Гитанас (8)

 Уважаю решение президента Эстонии встретиться с Путиным, но не повторю его, - президент Литвы Науседа

Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но утверждает, что Литва не обязательно последует его примеру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на балтийское издание "Delfi".

Об этом он заявил во вторник в Таллинне после того как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с Россией должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза (ЕС), но и входящие в Сообщество страны Балтии.

"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова её логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - сказал Науседа.

По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии.

Он подчеркнул, что получил заверения в том, что, несмотря на апрельскую встречу, позиция Эстонии в отношении России останется неизменной.

"Россия, ее агрессивное поведение в Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить своё поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.

Президент Литвы акцентировал, что Эстония также понимает проблемы русского меньшинства в стране и стремится к его интеграции в общество по мере смены поколений.

"И я действительно вижу, что это - один из приоритетов президента, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и чтобы с ними в эстонском обществе не обращались, как с людьми другого сорта", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока такая ситуация в Украине, говорить с Путиным не о чем, - президент Литвы Науседа

Источник: https://censor.net.ua/n3143954
 
 
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- Кузьмич, ты коня на скаку остановишь?
- Нет.
- А в горящую избу зайдёшь?
- Нет.
- Вот за что тебя уважаю, что ты - не баба!
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Ничего он не боится ,просто отвращение к маньяку кремлевскому и понимание бесполезности встречи превышают служебный долг
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Поважаю рішення президента Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 565
в точку!
уж лучше быть "Кузьмичем", чем "бабой"

наш, здается все же - баба Поважаю рішення президента Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 9220
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Эстонцы тоже зрадныки всьо пропало ...
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- Кузьмич, ты коня на скаку остановишь?
- Нет.
- А в горящую избу зайдёшь?
- Нет.
- Вот за что тебя уважаю, что ты - не баба!
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в точку!
уж лучше быть "Кузьмичем", чем "бабой"

наш, здается все же - баба Поважаю рішення президента Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 9220
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Ничего он не боится ,просто отвращение к маньяку кремлевскому и понимание бесполезности встречи превышают служебный долг
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цапы - это даже не 3-й сорт, а натуральная гниль... только на свалку!
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Путин небось расстроился и заплакал, ведь литва такая важная страна для нее... Поважаю рішення президента Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 5610
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А кто ветируют все попытки снять санкции ? Значит важная страна.
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Ветирует? Это где у Литвы есть право вето? Голосует против - это так, но ветирует - это бред.
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