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 Политика Украины
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 Мойсюк возглавит десантно-штурмовые войска вместо избранного в Раду Забродского, - Полторак

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины вместо избранного в Раду Михаила Забродского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Министр обороны Степан Полторак.

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующего десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский командирован в Верховную Раду Украины", - говорится в сообщении.

Министр обороны поблагодарил генерала Забродского за службу и пожелал ему свершений на законодательном поприще.

Также Полторак назначил генерал-майора Евгения Мойсюка командующим десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Поздравляю с назначением командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен - его опыт позволит развивать и укреплять потенциал десантно-штурмовых войск. Желаю выдержки, сил и мудрости в принятии решений!" - заявил Полторак.

Напомним, генерал-лейтенант Михаил Забродский - Герой Украины, участник российско-украинской войны с ее первых дней. Командовал 95-й аэромобильной бригадой.

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Мойсюк возглавит десантно-штурмовые войска вместо избранного в Раду Забродского, - Полторак 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143948
 
 
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Всё интересней и интересней... Кто же Военным парадом будет командовать? Всё-таки Забродский???
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і що?..хенерали....все одно--нє стрелять в атвет..
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он кстати хороший генерал он был командующим 81- десантно-штурмовой бригады
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