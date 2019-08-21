 "Слуга народа" хочет рассадить своих депутатов в Раде поближе к президиуму: остальным предлагают места на галерке. ИНФОГРАФИКА

Согласно плану депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина. Схему размещения депутатов, составленную партией Владимира Зеленского, опубликовала "Украинская правда" во вторник, 20 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" предлагает отдать "Оппозиционной платформе – За життя" последние семь рядов справа от трибуны возле ложи прессы (нынешний сектор "Оппоблока"). На противоположной стороне будут размещаться депутаты от "Европейской Солидарности" (нынешние места БПП). Задние ряды двух центральных секторов займут фракции "Голоса", "Батькивщины" (нынешние места НФ) и внефракционные депутаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На первое заседание Рады пригласят более 60 гостей и дополнительно представителей иностранных делегаций, - Янченко

Такая рассадка депутатов не нарушает регламент Верховной Рады, однако является нетрадиционной для украинского парламента. В предыдущих созывах Рады фракции рассаживались, преимущественно, по секторам. У каждой политсилы был доступ к проходам к трибуне, и часть мест в передних рядах занимала оппозиция.

По мнению издания, из-за данной рассадки депутатов, во-первых, у зрителей телетрансляций заседаний Верховной рады может сложиться впечатление, что кроме "слуг" в сессионном зале других депутатов нет, либо их ничтожно мало, так как в объектив попадают в основном передние ряды. Кроме того, теперь у оппозиционных депутатов не будет прямого доступа к президиуму. И представителям оппозиции будет сложнее напрямую указать спикеру, к примеру, на факты "кнопкодавства" и другие нарушения во время голосования. Также депутаты от "Слуги народа" получат тактическое преимущество для противодействия попыткам блокирования трибуны, к которым традиционно прибегает оппозиция. Кроме того, президентская фракция "изолирует" ложу Кабмина и место президента от прямого доступа оппозиционных депутатов.