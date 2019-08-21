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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (23296) депутат (2708) Слуга народа (239)

 "Слуга народа" хочет рассадить своих депутатов в Раде поближе к президиуму: остальным предлагают места на галерке. ИНФОГРАФИКА

Фракция президентской партии "Слуга народа" распределила места для народных депутатов в сессионном зале.

Согласно плану депутаты от "Слуги народа" должны занять девять передних рядов, а также все места, прилегающие к ложе Кабмина. Схему размещения депутатов, составленную партией Владимира Зеленского, опубликовала "Украинская правда" во вторник, 20 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" предлагает отдать "Оппозиционной платформе – За життя" последние семь рядов справа от трибуны возле ложи прессы (нынешний сектор "Оппоблока"). На противоположной стороне будут размещаться депутаты от "Европейской Солидарности" (нынешние места БПП). Задние ряды двух центральных секторов займут фракции "Голоса", "Батькивщины" (нынешние места НФ) и внефракционные депутаты.

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Слуга народа хочет рассадить своих депутатов в Раде поближе к президиуму: остальным предлагают места на галерке 01

Такая рассадка депутатов не нарушает регламент Верховной Рады, однако является нетрадиционной для украинского парламента. В предыдущих созывах Рады фракции рассаживались, преимущественно, по секторам. У каждой политсилы был доступ к проходам к трибуне, и часть мест в передних рядах занимала оппозиция.

По мнению издания, из-за данной рассадки депутатов, во-первых, у зрителей телетрансляций заседаний Верховной рады может сложиться впечатление, что кроме "слуг" в сессионном зале других депутатов нет, либо их ничтожно мало, так как в объектив попадают в основном передние ряды. Кроме того, теперь у оппозиционных депутатов не будет прямого доступа к президиуму. И представителям оппозиции будет сложнее напрямую указать спикеру, к примеру, на факты "кнопкодавства" и другие нарушения во время голосования. Также депутаты от "Слуги народа" получат тактическое преимущество для противодействия попыткам блокирования трибуны, к которым традиционно прибегает оппозиция. Кроме того, президентская фракция "изолирует" ложу Кабмина и место президента от прямого доступа оппозиционных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3143947
 
 
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Зебилы , совсем скоро вы снова ничего не будете решать
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Ну да. Архиважнейшая информация. Без неё в стране наступит коллапс. Без знания где сидят детапуты остановится экономика, вырастет инфляция, безработица, цены ...
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умно.... - что бы у зе-дафнией не было возможности сговора с другими фракциями..., и что бы не дать другим фракциям возможность блокировать трибуну, когда будут менять название страны с Украины, на Малороссию....
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Конфигурация унитаза, зе-депутаты ближе к сливному отверстию
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Гы, получается картавый сейчас сидит в сливном отверстии.
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Так само вони і на потоки повсідаються.
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шутите...?

Потоки будут делить в Зе-офисе..., а этим зеленым кидать объедки как премии иногда...
Им в Трускавце объяснили же их место....
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Ты само поняло, что пёрнуло? На потоки надо не садиться, а ликвидировать их. Когда на потоках сидели люди хряка - ты молчало, а чо сейчас гавкаешь?
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готуй протестного плакатика
через півроку знадобиться.
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"Слуга народа" хочет рассадить своих депутатов в Раде поближе к президиуму: остальным предлагают места на галерке - Цензор.НЕТ 6493

ну ничего-ничего...
зато оппозиция может блокировать основные выходы в кулуары и доступ до туалетов и курилок и ..(Юзик, внимание!) до столовки
опять же...колонны с их тайниками (Добкин рыдает) удалось отбить ))))
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Вот проблемы у ребят. Там раисю в G8 возвращают, а они думают как ПТУшников лучше рассадить. Понятное дело вперед, они сопьются на галерке.
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Тут проблема посерьезней и посложней. Вдруг "слугам народа" из-за спин других будет плохо видно и они пропустят наступление светлого будущего?
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Странно. А как жы ж расстреливать депутатов, что анонсировалось ранее, в ролике, паном Зеленским?! Это ж его бригада, своими телами, прикроет задние ряды, так получается?! Тут шо-то не то! А как подраться за трибуну, в конце-концов??? Не! Тут явно что-то не то!
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А мне нравится. Начнется шухер и выскочить из зала им будет потруднее.
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Порохососів взагалі можна посадити біля параші. Їм там саме місце.
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біля па- раші вже розсадили оппів та зажиддя.
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А че там складываться впечатлению, тут не впечатление тут реальность, как не посмотришь предыдущие заседания - зал пустой, так что думаю рассадка не повлияет на реальное посещение депутатами зала сессии.... А вообще - пусть меншенство действительно сидит на галерке, там лучше видно как депутаты переписываються, или смотрят порно, или решают откатные дела в переписке, или в игры играют, или кокс нюхают, или отдых за миллионы выбирают ну вообщем "плодотворно" работают на благо себя...
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офігеть...Актуальна тема----де дупи приткнути
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