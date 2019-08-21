 Иностранец, похитивший украинку в Коростене, взят под стражу, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

"Коростенский горрайонный суд согласился с позицией местной прокуратуры и вынес решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - говорится в сообщении.

Иностранец подозревается в совершении ряда преступлений по ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (захват и удержание лица в качестве заложника с целью побуждения родственников задержанного к совершению какого-либо действия как условия освобождения заложника, перемещения человека, с целью эксплуатации, с использованием похищения и шантажа, совершенном по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, незаконное лишение свободы человека с применением оружия).

Установлено, что 45-летний мужчина, приехав со своим сообщником в Коростень в жилище своей знакомой и не застав ее дома, с помощью угроз и физического насилия заставил ее мать немедленно вызвать девушку, чтобы прибыла домой.

Когда девушка приехала, также с применением физического насилия и угрозами переправил ее через границу в другую страну, где он проживал.

Потерпевшая через некоторое время, после насильственного содержания в квартире иностранца, вернулась в Украину и обратилась в правоохранительные органы.

В прокуратуре отметили, что санкция ч.3 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Коростене, в Житомирской области правоохранители задержали иностранца, который похитил и эксплуатировал 25-летнюю украинку.