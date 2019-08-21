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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году, - CNN

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 ("Большой семерки") в 2020 году.

Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Трамп и Макрон поговорили по телефону сегодня и согласились с тем, что они хотят пригласить Россию на G7 в следующем году, заявил представитель администрации. Ожидается, что Трамп затронет эту тему с мировыми лидерами", - пишет издание.

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Отмечается, что "именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году и Трамп согласился".

Ранее Трамп заявил журналистам, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Саммит G7 в 2020 году будут принимать Соединенные Штаты. 

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской оккупации Крыма. В G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Источник: https://censor.net.ua/n3143941
 
   
 Топ комментарии
 
Як тільки Порох пішов, увесь світ здихнув полегшено, особливо Моржовія. Українці обміняли суб"єктність своєї держави на серіал Свати, з чим їх і вітаю. Ви зробили це разом!
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Был бы Порох, он бы им это не позволил, они Пороха боялись .
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це треба зебілам подякувати..
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и теперь вопросы к зе массе:
Зеленский и его команда справится ситуацией, когда Украина останется один на один со всеми своими проблемами, начиная с войны ? Без поддержки Запада ?

Хватит Зеленскому его знаний и управленческого опыта что бы удержать страну ?
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у компании Зеленского офис в том же доме, где живет российский премьер Медведев. Так что найдет куда податься чуть что
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ну если сам Зеленский назвал предыдущую украинскую политику - политикой партии войны... чего теперь Макрону впрягаться за Украину.
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А зелёная сопля мотается по областям работая на стадо зебаранов, похерив свои прямые обязанности по внешней политике.
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не,ну а как вы хотели ?
страна без президента,без внятного руководства вообще - грех таким положением не воспользоваться..
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Кравчук рассказал, как Украину вынуждали отдать ядерное оружие, а когда отдали, то это был сигнал, что можно в Украине тырить всё, потом действительно разграбили и тактическое вооружение, и потом предприятия и тд.
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Порохососы расслабьтесь. Вы в жопе, пора уже с этим смириться. Вы похоже на шавок типо чихаухуа ************* из-под стола чуть появится повод. Украинские политики никогда и ничего не решали во внешней политике. На мировой арене мы пыль на стекле. Все, что можно было делать и обязательно нужно делать сейчас - это решать внутренние проблемы.
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"I think it's much more appropriate to have Russia in," Mr. Trump told reporters in the Oval Office before a meeting with President Klaus Iohannis of Romania. "I could certainly see it being the G8 again."
One reason, Mr. Trump said, was "because a lot of the things we talk about have to do with Russia."
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Це буже велике досягнення нашого президента. Він говорив з Макроном, він говорив з путіним і не поговорив із вдовами і дітьми загиблих. Аби не "барига".
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Показывают Украине куда она обвалилась со своей поддержкой клоуна. Для меня как для украинца и гражданина своей страны, в принципе, это не такая уж и большая загадка. Секрет Полишинеля, как сказали бы шибко интеллигентные люди. Так что нечего на трампа пенять, коли рожей не вышли. А жаль. Столько пролито крови не зря. В итоге - *************** оказались сверху украинцев и показали всему миру свою морду-дерьмо на палочке.
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