 Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году, - CNN

Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Трамп и Макрон поговорили по телефону сегодня и согласились с тем, что они хотят пригласить Россию на G7 в следующем году, заявил представитель администрации. Ожидается, что Трамп затронет эту тему с мировыми лидерами", - пишет издание.

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Отмечается, что "именно Макрон предложил пригласить Россию на встречу в следующем году и Трамп согласился".

Ранее Трамп заявил журналистам, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.

Саммит G7 в 2020 году будут принимать Соединенные Штаты.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за российской оккупации Крыма. В G7 входят семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.