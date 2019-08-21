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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1111) Приватбанк (500) Вовк_Павел (61) Окружной админсуд Киева (12) Келеберда (1)

 Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации "Приватбанка", - ЦПК

И.о. председателя Окружного админсуда Киева вместо скандального судьи Павла Вовка стал судья Владимир Келеберда, который был в числе судей, удовлетворивших иск олигарха Игоря Коломойского о национализации "Приватбанка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр Противодействия Коррупции на своей странице в Facebook.

"Можно порадоваться, что скандальный судья Вовк сложил полномочия председателя Окружного админсуда Киева. Радость мгновенно исчезла, когда узнали имя нового руководителя суда.

И.о. председателя суда стал судья Келеберда, который тоже фигурирует на "пленках Вовка". В свое время Келеберда отфутболил иск ГПК о незаконности засекречивания деклараций прокуроров Матиоса", - сказано в сообщении.

Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации Приватбанка, - ЦПК 01
Фото: Центр Противодействия коррупции/Facebook

Также в ЦПК напомнили, что в апреле судья Келеберда удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского о национализации "Приватбанка".

"Одним словом, поменяли шило на мыло", - добавили в Центре Противодействия Коррупции.

Напомним, ранее председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил о сложении полномочий.

Вместо скандального судьи Вовка Окружной админсуд Киева возглавил судья Келеберда, удовлетворивший иск Коломойского о национализации Приватбанка, - ЦПК 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143939
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко!!! Ну перестань вже!!!!
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Здається що нові бариги переплюнуть попередніх.
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Кароче, ляльковод рулить. Зебіли змінили одного олігарха на іншого і дуже щасливі від цього.
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Краще ж мати замість непередбачуваного вовка ручного ЗЕбобіка на ланцюжку. Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 9793
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Порошенко заявил, что считает судебную реформу, которая была проголосована Верховной Радой 2 июня, одним из самых важных решений за время его президентства.
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а причем тут порошенко? То, что происходит сейчас - это уже зроблено разом, все...
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конечЬно, писеть то не мешки ворочать . Это ведь Зеленский всех этих судей назначил.
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зебіл, кожну реформу потрібно впроваджувати в життя, на що потрібна політична воля; а судова реформа потребує років десять мінімум - з досвіду наших сусідів Поьщі, Румунії та інших колишніх членів ВД.
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винторогий , так же комунисты про комунизм воняли ...
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Ще на пять років правління петі в України грошей не вистачить.
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Какая всётаки красота,а эти тупые Украинцы выёжываются,счастья своего не понимают-жить то им веселее стало.
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Господин президент, ваш выход. Порвите этот суд как Тузик грелку. Или Игорь Валерьевич не велел?
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Ніколи йому, ще не всі райадміністрації звільнив.
Потім півроку буде нових призначати.
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Кароче, ляльковод рулить. Зебіли змінили одного олігарха на іншого і дуже щасливі від цього.
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Здається що нові бариги переплюнуть попередніх.
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Я завжди казав що наступна влада буде гірша попередньої, але зебіли не вірили.
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Говори что. это суд Пети, а оказалось, что суд Коломойского
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Зебилыыыы, аууууууууу.
Хочу вас поздравить.
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подождите, они еще не придумали как сюда приплести пороха...
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Судей Украины нужно пусть на мыло и то толку будет дольше! Как в анекдоте " ....... плохие пусть плывут в черных гробах, хорошие в красных...."
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Последствия выбора "зеленых" - налицо. Поздравляю "победителей"! Вас жестоко нае.....
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А нука зебилики хором - порошенко реформував суди, кококо!!!!!
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73/43%зебіли, ви забезпечили це разом - з ригами, портновим, богданом і бенею.
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обоссанная соевая срань, сидите в гавне - так не чирикайте...
тошнит от вашей вони...
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Гавкнув і в будку.... а, я забув, ти навіть будки не маєш...
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Зачем доводить до конца реформу судов принятую при Порошенко? Надо быстро провести свою, в два раз потужнишу. И, хоп - Приват опять у Коломойского. Вот это реформа, вот это честный зедебильный суд.
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Правдивое слово нашей интеллигенции....
Цензор!, - вы же это удалять не будете.... - вашего цеха Чел.... Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 9734

"Верховний п*дарас": український письменник нецензурно вилаяв Зеленського

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 5113

Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 887



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Короче ,, уже понятно шо - " кина не будет . Электричество кончилось " .
Суды живут по своим законам , и чхать они хотели на реформы и на любую владу . Замість скандального судді Вовка Окружний адмінсуд Києва очолив суддя Келеберда, що задовольнив позов Коломойського про націоналізацію "Приватбанку", - ЦПК - Цензор.НЕТ 6189 .
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Пробачу цій Беліберді все, якщо посадить Мародера(з конфіскацією)
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Бажано з усіма цими платними порохоботами
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Беня розставляє свої кадри. І все всіх задовольняє, ніхто не кричить, що узурпілували владу. Закінчилось зубожіння, немає пискляваого голосучку зубожілої Ю. Починають з чистої своєї сторінки.
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