 США и Румыния выступили против строительства "Северного потока-2", - заявление

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом по итогам визита в Вашингтон главы румынского государства
"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку 2" и другим проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России", - сказано в заявлении.
В нем отмечается, что "Румыния располагает ресурсами природного газа, которые потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы".
Соединенные Штаты и Румыния договорились рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии "в интересах обеих стран".
Стороны также призвали соответствующие отрасли своих стран к тесному сотрудничеству, чтобы "оказать поддержку реализации целей Румынии в области развития гражданской ядерной энергетики", говорится в заявлении.
и шо?
Без ЛендЛиза...великая красная армия драпала бы до границ Монголии!
И да...
За ЛендЛиз СеРуСеРу расчитался не полностью!!! РФ до сих пор висит США бабло!!!
Короче деды нае...ли!!!
Это которые Ющенко отдал чтобы стать Европой?
По решению суда, Румынии перешло 79,34% спорных территорий Черноморского шельфа. По оценкам экспертов, речь идет о 12 млн. т нефти и 70 млрд. кубометров газа.
https://ru.tsn.ua/********/rumynii-dostalas-bolshaya-chast-nefti-i-gaza-okolo-zmeinogo.html
У мене великі сумніви,
бо він багато принижував Україну, а от жарти про Орду щось я не пам'ятаю.