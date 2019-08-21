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 Политика Украины, За рубежом
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 "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым

Берлин призывает Россию к конструктивным усилиям с целью урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) сделал в среду, 21 августа, перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля", - приводит слова министра агентство dpa.

"Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настал момент для конструктивного вклада всех сторон", - глава МИД Германии Маас призвал РФ освободить военнопленных украинских моряков

Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.

7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

Источник: https://censor.net.ua/n3143932
 
 
 Топ комментарии
 
интересно что земалоросы сдали и в каком обьеме "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым - Цензор.НЕТ 9698
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А что непонятного ? Амнистия для всех и главы "республик" в верховной раде от слуги народа "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым - Цензор.НЕТ 787
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Ну лучше уж пусть говорят конфликт чем как говорят зебилы "гражданская война"
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думаю, что да! ...и отправим туда всех порохоботов, чтобы не мешали нормальным украинцам "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 507
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Ну отак поступово і припинять цю безглузду кроваву нікому не потрібну бійню.
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безусловно.
в дверь тебе постучит вежливый зеленый человечек - и все очень быстро кончится.

а ты думал - как?
тебе же "бойня" - которую ты в глаза не видел - надоела?
ну, так щас ее прекратят.
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Головне - щоб не який-небудь "ахтивіст" або "патріот".
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К такому ********* патриоты не ходят, так что не переживай
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разумеется!
думаю, тты будешь счастлив, подыхая под ударами приклада "не-активиста" и "не-патриота".
от души тебе этого желаю.
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дивись, як би тобі не довелось по доброму згадувати "ахтивистов" або "партіотів" сидячи на пляшці у підвалі.
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А теперь ментальные сограждане крысчан и лугандонцев посадили зелёного человечка в президентское кресло...
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Точно.Отправят в Сибирь.Или на Соловки..А может просто расстреляют по национальному признаку или уморят голодом.
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мені цікаво подивитись як зеленський здає україну--а всі будуть при цьому йому аплодувати бо він приніс мир-не мир він принесе а програш в в вйні з путіним і капітуляцію україни
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""Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым" - Донбасс в Германии или в РФ?
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за Зелупу да и за Украину сейчас решают другие - французы, немцы, итальянцы. С ним напрямую разговаривать брезгуют.
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Маас вылетел на переговоры с Лавровым/ Пошла движуха после тёрки дружбана Путина израильского барбоса и украинского комика. -Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин
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Какая то опять фигня готовится под соусом чтобы не гибли люди.Как только подпишутся какие то никуя незначащие бумаги сразу встанет вопрос снятия санкций с РФ.
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Макрон прям сделал путину глубокий куни.Европейская рассея- это нечто.
Так по европейски оккупировать территории,развязывать войну против соседей и истинно по-ордынски избивать и унижать своих граждан.

А зеленая сопля тоже времени зря не теряет, ужем легла и просют...готова на все. плевать на смерти своих парней во время "перемирия", пущай ещё убивают, дайте им...ах..страшно даже написать...аж по тысяче гривен...
ни слова сочувствия, плевать, нет слова главнокомандующего. есть просто тряпка и фигляр.главное же ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!

И плевать, что Украина снова становится субъектом,а не объектом, плевать, что ее судьбу решают за ее спиной европейские кремшлюхи, глубоко законспирированный рыжий агент-мудак трампнаш, монголоидный, солнцеликий ботоксный Сцарек-педофил и прочия и прочиЯ. все, кроме самой Украины. Ну а Гетьман? так его нет, есть зелёная сопля, жалкий, нелепый малоросс. Оно готово на все. готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора и шавки при кацапо-ордынском Сцарьке-лысогноме.

это таки полный писец, панове. ЗеБіли, ви здобули! Всі разом.
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"глубоко законспирированный рыжий агент-мудак трампнаш"

Категорически несогласна, а в остальном все верно.

"готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора"
Так Владимир Александрович, судя по его действиям, и есть малорос самый настоящий (по вем параметрам).
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"Украина снова становится субъектом,а не объектом"

Это называется "переход под внешнее управление".

Я раньше полагала, что хуже этого ничего быть для страны не может, но так так я полагала до последних выборов, результаты которых показали, что для 73% населения - это вариант не худший, а лучший.
Правда, очень надеюсь, что это будет таки внешнее управление Брюсселя, а не РФ.
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Идите нахер со своим долбасом, дебилы ***... Какие переговоры? В суды международные стряпайте дела на кацапню.
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Минск - с самого начала был капитуляцией Украины перед кремлём. Россия там не агрессор и не участник конфликта, а только посредник. Все политические обязательства должна выполнять Украина. Даже в разрез своей Конституции. В Минске Украину лишили права вернуть оккупированные территории в своё конституционное поле, практически навязав ей существовоние неподконтрольных ей территорий под протекторатом России. В Минске Порошенко совершил акт государственной измены. А подписал эту галиматью пенсионер Кучма. Так кого судить? 11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1]. 13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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а шо зетаварисчи бурштин нє копают ужє "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 2105 пабєділі ? злиє язикі поговарівают шо аж дим іде "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 3628 в 3 смєни
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не,перестали копать сразу,как закарпатскую таможню "уволили"..
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13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
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Да, и будут по Киеву ходить герои днр...
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Знов конфлікт. Кого з ким? Чому домовлятись з козлостаном про нього на території України? І шо казляндія тут забула що припхалась до нас?
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Документ, согласованный лидерами «нормандской четвёрки», подписали[17][19]:

участники трёхсторонней Контактной группы:
Флаг России Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов
OSCE logo-ru.svg ОБСЕ: посол Хайди Тальявини
Флаг Украины Украина: экс-президент Украины Леонид Кучма
руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей):
Донецкая Народная Республика Александр Захарченко
Флаг Луганской народной республики Игорь Плотницкий. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
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ПрезЕлентИ, що відбувається? Інформацію отримуємо лише від іноземців! Ваша ОПа боїться, що ми можемо так "зрадіти", що їй мало не здасться? Де ж ваша відкритість?
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Маас ехал в лимузине
слушать ржание конины...
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Світло в кінці тунелю Мааса мене лякає
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Такое впечатление, что Украины не существует для обоих этих господ
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Ти ж ще не сидиш, продажний порохоботе. Тоді ще не зробили, виходить
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Тепер ми точно побачимо нові обличчя з луганди в верховній раді
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ну,разве что портреты с черной ленточкой..
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свиня порохнява вже давно сдала Украіну чого цей смердючий панамський патріот досі на волі. де Трибунал
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надо посадить свинарчука - ты шо,не в курсе ? "Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим - Цензор.НЕТ 3698
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Лугандонів хочуть запхати в Україну з особливим статутом "хитровжарених" і амністією всіх гіркіних
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Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом(который мы вместе с жабоедами и рашистами совместно создали для народа Украины) конфликте продолжат гибнуть украинские люди-твари кровожадные
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Вариантов только два- только на условиях запоребрика ( никаких посередине) или вариант Приднестровья ни на что другое моль не согласиться т.к. действенного принуждения россии к прекращению войны на Донбассе нет
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