 "Наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу, - Маас вылетел на переговоры с Лавровым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) сделал в среду, 21 августа, перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля", - приводит слова министра агентство dpa.
"Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.
Напомним, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе из-за обстрела со стороны наемников РФ четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью:старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.
В связи с этим Президент Украины Владимир Зеленский призвал в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и РФ.
7 августа глава государства провел совещание с главами силовых ведомств. После этого на брифинге он рассказал о своем телефонном разговоре с президентом РФ Путиным, которому он предложил провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
в дверь тебе постучит вежливый зеленый человечек - и все очень быстро кончится.
а ты думал - как?
тебе же "бойня" - которую ты в глаза не видел - надоела?
ну, так щас ее прекратят.
думаю, тты будешь счастлив, подыхая под ударами приклада "не-активиста" и "не-патриота".
от души тебе этого желаю.
Так по европейски оккупировать территории,развязывать войну против соседей и истинно по-ордынски избивать и унижать своих граждан.
А зеленая сопля тоже времени зря не теряет, ужем легла и просют...готова на все. плевать на смерти своих парней во время "перемирия", пущай ещё убивают, дайте им...ах..страшно даже написать...аж по тысяче гривен...
ни слова сочувствия, плевать, нет слова главнокомандующего. есть просто тряпка и фигляр.главное же ПРОСТА ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
И плевать, что Украина снова становится субъектом,а не объектом, плевать, что ее судьбу решают за ее спиной европейские кремшлюхи, глубоко законспирированный рыжий агент-мудак трампнаш, монголоидный, солнцеликий ботоксный Сцарек-педофил и прочия и прочиЯ. все, кроме самой Украины. Ну а Гетьман? так его нет, есть зелёная сопля, жалкий, нелепый малоросс. Оно готово на все. готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора и шавки при кацапо-ордынском Сцарьке-лысогноме.
это таки полный писец, панове. ЗеБіли, ви здобули! Всі разом.
Категорически несогласна, а в остальном все верно.
"готово даже на малороссию и на статус малоросского губернатора"
Так Владимир Александрович, судя по его действиям, и есть малорос самый настоящий (по вем параметрам).
Это называется "переход под внешнее управление".
Я раньше полагала, что хуже этого ничего быть для страны не может, но так так я полагала до последних выборов, результаты которых показали, что для 73% населения - это вариант не худший, а лучший.
Правда, очень надеюсь, что это будет таки внешнее управление Брюсселя, а не РФ.
↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
↑ Особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» должен был, в частности, предусматривать:
освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, участвовавших в конфликте;
право на языковое самоопределение;
участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов;
государственную поддержку социально-экономического развития территорий;
содействие центральных органов власти трансграничному сотрудничеству территорий с регионами Российской Федерации;
создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка.
участники трёхсторонней Контактной группы:
Флаг России Россия: посол РФ на Украине Михаил Зурабов
OSCE logo-ru.svg ОБСЕ: посол Хайди Тальявини
Флаг Украины Украина: экс-президент Украины Леонид Кучма
руководители самопровозглашённых республик (без указания должностей):
Донецкая Народная Республика Александр Захарченко
Флаг Луганской народной республики Игорь Плотницкий. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Второе_минское_соглашение
слушать ржание конины...