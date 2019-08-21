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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луганщина (4163) прокуратура (3609) референдум (1236) суд (22474) Донбасс (19200)

 "Главе избиркома" на псевдореферендуме на Донбассе дали 5 лет условно, - прокуратура

Прокуратурой Луганской области поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в отношении одного из организаторов так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" 2014 году на Луганщине.

В рамках уголовного производства, начатого по материалам управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях установлено, что жительница с. Теплое Станично-Луганского района добровольно приняла участие в подготовке и проведении незаконного "референдума", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Женщина выполняла функции "председателя избирательной комиссии". В частности, она непосредственно занималась подготовкой к псевдореферендуму, организовала работу так называемых "членов комиссии", контролировала процесс "голосования", а по завершению незаконного "волеизъявления" вместе с другими лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельные производства, осуществила подсчет "бюллетеней" и их передачу для объявления результатов и последующего создания так называемой "ЛНР".

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В данном уголовном производстве в ходе досудебного расследования подозреваемая признала свою вину, способствовала разоблачению других соучастников и, пользуясь своим правом, инициировала заключение соглашения о признании вины с прокурором.

Беловодский районный суд Луганской области указанное лицо признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Источник: https://censor.net.ua/n3143930
 
 
 Топ комментарии
 
А чего наш прошедший проверки рехвармированных суд дает "мирным трактористам" и прочим холуям Россеи только условные сроки? Чтобы Путен не напал?
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ніхєра не понімають обществєнну опасность дєянія - мільйони переміщених, десятки тищ вбитих... та за таке тра' на шматки розірвати і собакам скормити
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а в сторонке пропагандист скромно трётся, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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Изверги, сатрапы, палачи, звери, что творите с "народом Донбасса"...
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А чего наш прошедший проверки рехвармированных суд дает "мирным трактористам" и прочим холуям Россеи только условные сроки? Чтобы Путен не напал?
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Це прогрес. Добре хоча б не потрібно платити запроданцям України☹️
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Кто сдесь? Снова зебил дверь попутал.
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Ну я немогу присвоить себе такую честь как называтся зебилом малоросским
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Я тебе олигофрену это звание почетное присвоил. За постоянный тупизм.
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Все правильно зебилы , он же просто защищал Донбасс от "киевской хунты" "Главе избиркома" на псевдореферендуме на Донбассе дали 5 лет условно, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5862
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ніхєра не понімають обществєнну опасность дєянія - мільйони переміщених, десятки тищ вбитих... та за таке тра' на шматки розірвати і собакам скормити
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Если за референдумы по развалу страны дают условно, то за фальсификацию результатов выборов в Верховную Раду могут в принципе даже и к ордену представить? Это просто чудесно!
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Строго как то,почему не ограничились выговором,без занесения в трудовую книжку...
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Що це за покарання для покидька котрий привів в Україну війну? За такий вирок, судді повинні бути покарані. "Главі виборчкому" на псевдореферендумі на Донбасі дали 5 років умовно, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3709
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Прокуроров самих судить и сажать нужно
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эти приговоры не ей это приговор стране((((((((((
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Суд Луганской области - какие вопросы еще есть?
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