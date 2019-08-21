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 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и ряд из 11 противотанковых мин на дороге между Светлодарском и оккупированным Дебальцево

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили траншею протяженностью семь метров, пересекающую асфальтовое покрытие автодороги М03 между Светлодарском и временно оккупированным Дебальцево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 19 августа 2019 г.

"Наблюдатели видели 7-метровую траншею, которая пересекала асфальтовое покрытие автодороги М03 между н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка).

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Также сообщается, что примерно в 300 м на той же дороге, члены патруля миссии видели еще одну 6-метровую траншею, которая также пересекала автодорогу.

Примерно 60 м к юго-востоку от второй траншеи, наблюдатели также видели ряд из 11 противотанковых мин, установленных поперек той же дороги.

Источник: https://censor.net.ua/n3143927
 
 
 Топ комментарии
 
Они все правильно делать , они же защищают Донбасс от фашистов которые обстреливают мирное население , как говорила Мендель. Правильно зебилы ? Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим - Цензор.НЕТ 6199
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Тобто москалі займають та мінують території, які ми, завдяки ЗЕ, полишили ?
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А чому б не займати? Це називається "тихою сапою". Видавлюють наших. Спочатку видавлять із "сірої зони", потім знову організують ескалацію, далі домовляться про чергове перемир'я і розведення" і знову видавлять. Так їхня перемога гарантована, бо ми не можемо опиратися "мирним ініціативам" власного головнокомандуючого
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Як так? Невже Х@ло знову бреше?
Не звертайте уваги, сьогодні останній виступ Кварталу-95 у програмі Г+Г🤔
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Тобто москалі займають та мінують території, які ми, завдяки ЗЕ, полишили ?
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А чому б не займати? Це називається "тихою сапою". Видавлюють наших. Спочатку видавлять із "сірої зони", потім знову організують ескалацію, далі домовляться про чергове перемир'я і розведення" і знову видавлять. Так їхня перемога гарантована, бо ми не можемо опиратися "мирним ініціативам" власного головнокомандуючого
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Видавлювалка не виросла. Треба зупинитись стріляти, не так?
Коли є два ворога, один на фронті, другий у тилу, то це зветься перехресний вогонь. Вижити майже не можливо.
Вдачі хлопцям на передку☹️
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Вона не виросла. Але тимчасово запрацювало те, що не виросло. Бо виявилося надто несподіваним. Хоча чого можна чекати від преза, який ніколи не приховував, що виніс армію "за скобкі", як віру і мову, до речі.
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Я думаю, що у патріотів до ЗНЕВІРИ не дійде ніколи. Завжди на місце полеглого у боротьбі Шухевича прийде Василь Кук. І цей уявний Кук таки доживе до перемоги і передасть свою віру наступному поколінню.
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Они все правильно делать , они же защищают Донбасс от фашистов которые обстреливают мирное население , как говорила Мендель. Правильно зебилы ? Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим - Цензор.НЕТ 6199
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зебіли в такі і теми і носа свого не показують - соромляться, мабуть..
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Народная примета: "если враг окапывается и обустраивает огневые позиции - это к устойчивому перемирию."
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