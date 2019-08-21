 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и ряд из 11 противотанковых мин на дороге между Светлодарском и оккупированным Дебальцево

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 19 августа 2019 г.

"Наблюдатели видели 7-метровую траншею, которая пересекала асфальтовое покрытие автодороги М03 между н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) и н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка).

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Также сообщается, что примерно в 300 м на той же дороге, члены патруля миссии видели еще одну 6-метровую траншею, которая также пересекала автодорогу.

Примерно 60 м к юго-востоку от второй траншеи, наблюдатели также видели ряд из 11 противотанковых мин, установленных поперек той же дороги.