 Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп.
Он поблагодарил Фредериксен за откровенность, которая помогла сэкономить много средств и усилий как США, так и Дании.
"Я благодарю ее за это и с нетерпением жду, чтобы встретиться с ней когда-нибудь в будущем!" - отметил президент США.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Позднее сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным. Кроме того, президент США сообщил, что задумывается о визите в Данию, но "вовсе не по этой причине".
Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.
Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.
А вообще в этом Мире, уважают только силу. Только сильный достоен быть свободным.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/velika-visimka-tramp-i-makron-domovilisya-zaprositi-rf-na-samit-v-nastupnomu-roci-novini-svitu-50038490.html
или начинать делать свое ЯО ,но не с зелей - или все мы проиграли
- Как в Дании!
-????
-То, что спереди - стоит,
то, что сзади - в ожидании!
Хоча, там і вибору не було☹️
Однозначно, что дело не в военной необходимости - я думаю, датчане легко дали бы разрешение на строительство хоть сотни баз США на острове. Трампу нужно именно владение островом, что указывает чисто на экономические мотивы
Звикайте. Ще не те буде.