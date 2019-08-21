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 За рубежом
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Все про:Гренландия (5) Дания (203) Трамп (2327)

 Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии

Президент США Дональд Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределённый срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время", - написал Трамп.

Он поблагодарил Фредериксен за откровенность, которая помогла сэкономить много средств и усилий как США, так и Дании.

"Я благодарю ее за это и с нетерпением жду, чтобы встретиться с ней когда-нибудь в будущем!" - отметил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Открыты для бизнеса, а не для продажи": МИД Гренландии ответил Трампу

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Позднее сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным. Кроме того, президент США сообщил, что задумывается о визите в Данию, но "вовсе не по этой причине".

Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность ее продажи.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

Источник: https://censor.net.ua/n3143926
 
 
 Топ комментарии
 
Все таки Трамплин настоящий дурак
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Ему повезло. У него был богатый папа и богатый дед. Родись он в среднеститистической американской семье по сей день мыл бы посуду в кафе, в шабат.
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Ему повезло. У него был богатый папа и богатый дед. Родись он в среднеститистической американской семье по сей день мыл бы посуду в кафе, в шабат.
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Ну если ты такой умный, то почему такой бедный ? И до сих пор не президент США
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..Цей рудий мені все більше нагадує *****, тільки ***** хитріше ,не такий тупо прямолінейний..Скорiйш б вже вибори в US
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выборы? о, да! в прошлый раз это сильно помогло...
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Абсолютно в точку! Американский аналог ***** имперскость собирательства земель в жопе играет. Украина должна надеяться только на себя.
А вообще в этом Мире, уважают только силу. Только сильный достоен быть свободным.
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и у Трампа есть все шансы победить на выборах. Экономика прёт, уровень безработицы самый низкий за многие десятилетия. А покупка Гренландии вообще подняла бы его рейтинг до небес.
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Журналістка телеканалу CNN Кайлі Атвуд повідомила, що президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон домовилися запросити РФ на саміт G7 в 2020 році.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/velika-visimka-tramp-i-makron-domovilisya-zaprositi-rf-na-samit-v-nastupnomu-roci-novini-svitu-50038490.html
или начинать делать свое ЯО ,но не с зелей - или все мы проиграли
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з петею ти хіба що цукерку зробиш з пальмової олії
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ты цапские картинки постишь - а я реальньное фото с техникой - Новой Украинской Военной Техникой - разницу видят все - а не цап ли ты ?вот в чем вопрос
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Зелебеня ********** 100 + дней. Скажите, что он уже сделал для армии Украины?
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Призначив адекватних керівників і вигнав муженка-ілловайського
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Это пока все разговоры и сплошные кредиты. Если Муженко виновен в Илловайской трагедии почему ему не предъявлено подозрение в совершении преступления? Повторяю вопрос? Сколько новвой военной техники закуплено для ВСУ? Сколько поставлено вооружения? Как улучшилось финансирование и снабжение?
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Тебе интересно беседовать и задавать вопросы полудуркам с зелеными глазами? Результат же очевиден Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 2628
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хомчак-іловайський адекватний кнрівник?
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хомчак-іловайський адекватний керівник? Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 6812
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ЯО нам сделать не дадут те же Штаты. На Европу надеяться? Мы еще увидим на какую должность старушку Меркель в "Газпроме" или "Роснефти" пристроят Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 3514 . Итоги визитов нашего *********** во Францию, в Германию и Италию на лицо . Проще отправить шута обратно в цирк Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 2930
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Что мешает соорудить пресловутую "грязную" бомбу хоть сейчас?
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Вам списком? Начнем - Трамп, Макрон, Меркель и т.д. Это решаемо. Но не с Зелебеней и его партией "Сопли народа" в ВР.
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Ссорі .А що заважало баризі ? Тіж забугорні ?
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На этот вопрос - тот же ответ. Только у Пети, к тому же не было абсолютного большинства в ВР. Ну и личные качества барыги. Если мне память не изменяет, то и Расею он назвал, впервые, агрессором только в 2016 или 17 году. Оттуда же и название "АТО". Защищать Зелебени ссылаясь на ошибки папередников не лучшая тактика. Вы же не за эти грабли голосовали
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Може спочатку дороги нормальні зробити хоча б в великих містах, А то дороги вже як після ядерної війни, а вони про якесь ЯО балакають.
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не будет безопасстности и своей страны - не будет не чего - доказана - лугандоном,абхазией и приднестровьем
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итоги 5-летнего коррупционного правления хряка на лицо,слабое коррупционное государство никто не будет защищать.
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а кто кроме Украинцев его защищал? не кто - так шо свое ЯО - при другом президенте и все станет на свои места
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Андрюха - у тебя цапские корни есть,хотя это и не важно - надо учить - не стреляйте, я на треть цап - как то так)))))
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У меня отец- украинец, как и все его предки. А вот бабуля по маме ушла с Кубани, в голодомор, оказавшись в Мариуполе. Из станицы Тимашевской. Кто там- не ведаю.
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о так - подходит точно - как я написал)))))
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А как насчёт защиты американо-говорящего населения Гренлании, и выдачи им американских паспортов?
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"Трамп! Введи войска!" А что? Параше можно, а Штатам нет? И референдум забахайте. Недорого - всего 56 тыс . населения. А Гейропа выразит очередную озабоченность. И НАТА скажет - разбирайтесь сами Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии - Цензор.НЕТ 1490
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Одни "вежливые люди". Гренландцы еще не кричат "Америка"?
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А главзебіл не відмінив зустріч з прем"єром Ізраїлю щодо продажу української землі.
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Поки що українським жидам в Ізраїлі пенсії пообіцяв та зону вільної торгівлі
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старческое слабоумие на первом этапе очень сложно распознать, даже людям, которые хорошо знают больного.... Поведение Трампа пестрит симптомами...
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Как я понимаю, Трампу не просто не хотелось в Данию! Ему не хотелось очень! Потому, он, через каких-то своих сотрудников, запускает бред о покупке Гренландии. Реакция Дании- предсказуема. После этой реакции- визит можно отменить, под вполне объяснимым предлогом. Однако! Всё это- странно, ведь Дания, вроде как играет на Трампа, создав сложности и задержав запуск СП-2. Что же движет Президентом США??? Как хотите, но у меня есть вот такая версия: Велика вісімка. Трамп і Макрон домовилися запросити РФ на саміт у наступному році - ЗМІ"(с). Это сейчас на УКРНЕТе. Трампу что-то надо, от Раши.
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- Как дела?
- Как в Дании!
-????
-То, что спереди - стоит,
то, что сзади - в ожидании!
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Пускай Сибирь у ***** купит. Ну, хотя бы ту часть, что еще не китайская.
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Передвиборні перегони почались у Америці. Не буду здивований якщо Трамп пообіцяє купити якусь планету. Брехати він навчився🤔
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Такого идиота на посту президента США,в новой истории ещё не было.
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Ідіот ідіотом, а свій хліб с маслом має. Можливо той хто вибрав ЦЕ, ідіоти?
Хоча, там і вибору не було☹️
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Шото тут неспроста. Назвать Трампа ідіотом може тільки дурень. Якась велика гра затівається і цей весь движ з островом - димова завіса.
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Я з вами згоден. Ідіот дійсно не Трамп, а ви із своїм комментом🤔
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Так и есть. При этом- движ срочный, не терпящий отлагательств! Это видно по телодвижениям.
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погано тільки що цей движ принесе горя і крові не одній сотні мільонів людей--а так нічого-цікавий движ буде по теліку-блокбастер кровяний
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Льды тают, климат меняется, а на полюсах Земли столько ресурсов, что можно "переходить на альтернативные источники энергии" ещё лет 100 без напряга. И если Антарктику пока защищают международные договоры, то делёжка Арктики де-факто уже началась. Штаты могут претендовать на небольшой кусок из-за Аляски и, видимо, хотят расширить свою зону.
Однозначно, что дело не в военной необходимости - я думаю, датчане легко дали бы разрешение на строительство хоть сотни баз США на острове. Трампу нужно именно владение островом, что указывает чисто на экономические мотивы
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Ти дивись які обідчиві піндоси. Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 3673
Звикайте. Ще не те буде.
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Совсем рыжый сбрендил! То рассею хочет видеть в ж7. то встречу отменяет по причине своего эго... Ну и дурень! Не только в Украине выбирают д....бов, и в США такая же проблема по ходу есть! (нынешний выбор пока в рейтинг д...бов не входит, время покажет!)
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Пусть у ***** спросит, как территории увеличивать. Не хотят отдавать за деньги 💵 - пусть проводят референдум среди Гренландских медведей и вводят "беленьких" человечков!!!
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Рыжий агент ***** - раскрылся по полной. Где только может, вносит раздрай в западном сообществе.
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Этот придурок и рашку хочет вернуть в G-8.., сказочный долбо..б (2). Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії - Цензор.НЕТ 5627
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мда- нинішній презик в сша ще то зебіл-всім зебілам зебіл
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Движ вокруг Гренландии понятен - не за горами борьба вокруг ресурсов Арктики. Дания может на них претендовать только владея Гренландией (наравне с рашкой, Норвегией, Канадой и США). Но Штаты, по логике, смогут владеть лишь небольшим сектором Арктики, соответствующий Аляске. И чтобы расширить его, нужно или подвинуть других игроков, что почти нереально, либо купить у кого-то из них. Гренландия выглядит наиболее привлекательным проектом
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Другое дело - что Дания оказывается в незавидном положении. Она пока успешно противостоит давлению рашкованцев и ЕС по вопросу СП-2. И из крупных игроков ее позицию поддерживают только бриты и американцы. Но Британия сейчас занята Брекситом, а Трамп устроил самый настоящий демарш. Мне кажется, в таких условиях теперь согласие Дании на СП-2 - дело времени
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Насчет СП-2 это вряд ли. Тогда американцы прижмут Датский Банк за отмывание денег. Danske Bank был назван самым коррумпированным банком мира в 2018 году. Так что датчан крепко держат за яйца.
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В свете последних событий, не удивлюсь если США надавит на датчан через банк для продажи Гренландии. Против СП-2 подготовлено уже несколько проектов санкций, но ни одни не были введены, что очень показательно
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Гренландия в 50 раз больше самой Дании. Кто же в здравом уме продаст такую собственность. Это же еще акватория, шельф.
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Вот именно. И не только шельф - Гренландия позволяет Дании претендовать на сектор Арктики аж до полюса. Без нее она станет обычным государством Северной Европы без глобальных амбиций.
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