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 Экономика, Общество
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 "Выход есть", - Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой "не платить больше" за газ

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам "не платить больше" за газ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда. Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в собственных платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад. А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке - что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы "высокой цене", - написал Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАК "Нафтогаз" обязан в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн, - Кабмин

Он отметил, что от рыночных цен по закону зависит и отпускная цена, однако уже есть решение, которое поможет украинцам "не платить больше" за газ. 

"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение. Следите за новостями из внутреннего газового фронта", - написал глава "Нафтогаза".

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Ранее сообщалось, что Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.

Выход есть, - Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой не платить больше за газ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143925
 
   
 Топ комментарии
 
Коли вже знімуть цього виродка?!
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Конечно выход есть - закачивать газ в хранилища летом, а зимой продавать их людям. Для этого и нужны хранилища.
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А висунули його на цю посаду пройдисвіти, що рахувати за його спиною вміють і дуже добре.
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Один тільки висновок Кобалєва, що взимку українці використовують газу більше, ніж влітку, є геніальним.
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ванька, если судить по тому кто он и кто ты , то очевидно что дебил именно ты.
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Звісно я, бо тільки дебіл совістю не торгує, це ж всі знають.
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место кобылева вместе с парашенкой в тюрьме...
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Ну идея правильная.Весной-летом купить можно в 2 раза дешевле,чем зимой.И дешевле,чем газ нашей добычи.Что нужно?Нужны средства.Один из путей ввести оплату за газ не только в сезон,а круглый год.Или даже предоплату.Хочешь,платишь за тепло заранее,например,со скидуой 30-40%.В чем он не прав?
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Очередной лохотрон. А если рыночная цена зимой снизится? Коболев вам об этом сообщит лично? Угу! Именно это он сейчас делает, во всем мире цена падает, а у нас растет., При чем на газ, который мы не покупаем! Он наш!!!!
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вы наверно бесплатно работаете? или сидите у кого-то на шее? т.е. ваши вопли - это вопли инждивенца.
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забили летом хранилища по 100 баксов за куб, зимой продадут нам по 300 баксов - вот и вся супер экономика от Коболева.
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100 баксов?Цену сами нарисовали?Про 300 тоже придумали?
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Констатация факта , что "Нафтогаз" вредная коррупционная прокладка , не утратила своей актуальности.
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геніяльна нахотка от каболєва - купіть у нас газ сьодні, а ми його вам поставимо взимку
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коболев мабуть натякає що газ зимою подорожчає а потім літом трохи подешевшає.

хочеться надіятись що зелені не такі дурні щоб залишати коболева і це все кодло що при порошенку "піднялось" - це було б поганими манерами продовжувати і надалі так брутально "доїти" українців.
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непонятная логика-зимой потребление газа больше-значит драть с людей нужно больше! Если потребление больше то и люди платят больше.
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Весь мир живет по такой логике и только у нас должно быть бесплатно
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І я знаю як українцям взимку не платити більше. Знять коболєва. А якщо посадити, то платити прийдеться менше. А якщо конфіскувати награбоване, то платити прийдеться значно менше. Не дякуйте.
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РАЗШЕВЕЛИЛ ЗЕЛЕНСКИЙ КУБЛО БЫВШЕЙ ВЛАСТИ! ждём посадок. оказывается и газ может быть дешевле...и электроэнергия тоже... и многое чего другого что ждёт скоро после начала работы парламента и министерств. ждём 29 число... будет здорово в раде!
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