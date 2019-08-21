 Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 5 обстрелов:

- неподалеку от Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела:

- неподалеку от Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов.

- возле Луганского - из гранатометов различных систем.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.