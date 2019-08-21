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 Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 5 обстрелов:

- неподалеку от Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный житель ранен в результате обстрела Зайцево 15 августа, - СММ ОБСЕ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела:

- неподалеку от Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов.
- возле Луганского - из гранатометов различных систем.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143923
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненому.
пс. Навряд чи це правдиві новини.
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певно зробили все, щоб більше така інформація не з'являлась.
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Так, бесіди з військовослужбовцями були. Більше того- телефони почали прослуховуватися. Мені друг- АТОшник, інвалід війни каже що і мій на прослуховуванні-їх вчили як розпізнати. Не маю причин йому не вірити.
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Одужання пораненому.
пс. Навряд чи це правдиві новини.
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Я помітив що тепер у нас традиційно вже- ;один поранений;.
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через день.
наче орки в небо шмаляють.
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Так. Криють з гранатометів, а нашим хоч би що. Гадаю, відбувається приховування втрат. Всі ми пам'ятаємо як нещодавно в зведенні було без втрат, а потім в соцмережах спливло четверо загиблих Воїнів.
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певно зробили все, щоб більше така інформація не з'являлась.
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Так, бесіди з військовослужбовцями були. Більше того- телефони почали прослуховуватися. Мені друг- АТОшник, інвалід війни каже що і мій на прослуховуванні-їх вчили як розпізнати. Не маю причин йому не вірити.
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень росіянам та ордловськім тварюкам!
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ще невідомо .що один..кількість приховують..а зведення дають через день-два..
не хочете воювати--здайте територію і нехай роблять "лднр" республіку і не гинуть і ранять хлопців..нахера той цирк..---по них луплять а хлопці у відповідь не бьють..
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ще можна булаб зрозуміти.як тактичний маневр--пересування наших військ..ротація..швидкий маневр підтягування великої зброї для наступу..і хлопці в окопах здержують--- а то ну ніфіга..наступу нема..відповіді потужеої нема..звільняти територію ніхто не збирається---нахера там хлопці сидять на передовій--щоб сепари як в тирі їх розстрілювали..таке коомандування треба за .яйця повісити..
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штабні хенерали не на передовій воюють а в Києві. з папірцями по штабу з кабінета в кабінет..і звання чергові получають і нагороди..
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кожен на своєму місці...перед виборами зеленський звинувачував порошенка в затягненні війни, а щаз у зеленського руки по лікті у крові....різник
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мало провозгласить перемирие, его нужно завоевать
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Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8353

тихої днини, Україно!
пораненому соколу ясному найскорішого одужання і повного відновлення...
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