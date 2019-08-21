 Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 5 обстрелов:
- неподалеку от Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 2 обстрела:
- неподалеку от Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов.
- возле Луганского - из гранатометов различных систем.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку от Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
пс. Навряд чи це правдиві новини.
наче орки в небо шмаляють.
не хочете воювати--здайте територію і нехай роблять "лднр" республіку і не гинуть і ранять хлопців..нахера той цирк..---по них луплять а хлопці у відповідь не бьють..
тихої днини, Україно!
пораненому соколу ясному найскорішого одужання і повного відновлення...