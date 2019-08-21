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 Жителя Хмельнитчины осудили на год тюрьмы с испытательным сроком за уклонение от призыва на срочную военную службу

Волочисский районный суд Хмельницкой области признал жителя одного из сел района виновным в уклонении от призыва на срочную военную службу - статья 335 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", мужчине назначили год ограничения свободы. Одновременно, на основании статьи 75 УК ему установили испытательный срок в один год. "Если в течение этого срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности (являться для регистрации в органах пробации и сообщать об изменении места жительства, работы и учебы) - то назначенное наказание отбывать не будет", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2018 года мужчина получил повестку в армию. Призывная комиссия признала его годным к службе. Однако в определенное время на призывной пункт он не явился. Уважительных причин на то не было.

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В суде мужчина свою вину признал и чистосердечно раскаялся. Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без реального отбывания наказания.

Источник: https://censor.net.ua/n3143922
 
 
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А чому не засудили припіздента за ухилення від служби?
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А в Военном параде, 24-го августа, он не желает поучаствовать? Меня этот парад, отчего-то сильно заинтересовал. Немедленно после заявы о нем генерала Забродского. Наверное, это оттого, что некий маршал Тухачевский тоже хотел покомандовать военным парадом, правда в иной столице, с целью убрать товарища Сталина. Не вышло у маршала! А у генерала выйдет?
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Призов потрібно вже відмінити.Українці завжди служили не по власній волі.Потрібно техніку купляти і розробляти.Бо ми ж не будемо як в 41 році закидувати трупами ворогів.Та й москалів більше.То нам потрібна якість,а не кількість.
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В суде мужчина свою вину признал и чистосердечно раскаялся. Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без реального отбывания наказания.Источник: https://censor.net.ua/n3143922

_______________________________________________________________________________Йому присудили перебування у лавах партії Слуг народу Жителя Хмельнитчины осудили на год тюрьмы с испытательным сроком за уклонение от призыва на срочную военную службу - Цензор.НЕТ 4851
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Ali Hasan Це не смішно.Чомусь в Києв в різні спорт клуби не приходить військомат,а тільки з бідних завжди питання.З таким відношення,ще більше людей буде покидати Україну.
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Волочисский районный суд Хмельницкой области признал жителя одного из сел района виновным в уклонении от призыва на срочную военную службу - статья 335 Уголовного кодекса Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3143922

Як завжди біднота страждає.Саме тому я за справедливість,через професійну контрактну службу.Людина завжди повинна мати вибір.
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Це те саме,що і в москалів.Там теж тільки біднота служить.Якщо ми хочемо побудувати ******* країну,то від цього повинні відмовитися.
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а коли Зєлєбєня строк тягтиме? тричі(!!!!)ухилявся!!!!
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