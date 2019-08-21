 Жителя Хмельнитчины осудили на год тюрьмы с испытательным сроком за уклонение от призыва на срочную военную службу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Судова влада України", мужчине назначили год ограничения свободы. Одновременно, на основании статьи 75 УК ему установили испытательный срок в один год. "Если в течение этого срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности (являться для регистрации в органах пробации и сообщать об изменении места жительства, работы и учебы) - то назначенное наказание отбывать не будет", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2018 года мужчина получил повестку в армию. Призывная комиссия признала его годным к службе. Однако в определенное время на призывной пункт он не явился. Уважительных причин на то не было.

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В суде мужчина свою вину признал и чистосердечно раскаялся. Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно без реального отбывания наказания.