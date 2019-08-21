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 Мирный житель ранен в результате обстрела Зайцево 15 августа, - СММ ОБСЕ

19 августа во дворе больницы оккупированной Горловки наблюдатели видели 56-летнего мужчину с перевязанными ранами в области обоих колен и на левой руке.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мужчина рассказал команде СММ, что 15 августа, около 18:30, он был на приусадебном участке у своего дома на ул. Маршала Рыбалко, 212, в неподконтрольной части н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка), когда он услышал стрельбу и спрятался за колодцем, где в результате рикошета пули был ранен в руку и ноги. Женщина (51–59 лет), представившаяся супругой пострадавшего, рассказала членам патруля Миссии, что она находилась в доме, когда началась стрельба, и видела, как муж бежал к дому, после того как он был ранен. Ранее, 16 августа, медперсонал больницы в Горловке подтвердил информацию о поступлении мужчины из Зайцево. Из соображений безопасности наблюдатели не смогли попасть в дом на улице Маршала Рыбалко", - говорится в документе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143921
 
 
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Самый распостраненный вид поражения организма там - контузия головы руцким миром .
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