 Полиция Швеции разыскивает двух украинцев по подозрению в убийстве и краже автомобиля

Как сообщает шведское издание expressen.se, 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным полиции, 70-летний Герт-Инге Бертинссон был найден убитым в Маркариде 10 августа после 11 дней поисков. Автомобиль жертвы - золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками - был замечен в 128 милях от Маркарида.

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Кроме убийства Герт-Инге Бертинссона, двух украинцев проверяют на причастность к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.