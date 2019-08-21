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 Происшествия, За рубежом
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Все про:убийство (5314) Швеция (512)

 Полиция Швеции разыскивает двух украинцев по подозрению в убийстве и краже автомобиля

Полиция Швеции разыскивает двух граждан Украины по подозрению в убийстве 70-летнего шведа и завладении его авто в городе Маркарид на юге страны.

Как сообщает шведское издание expressen.se, 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным полиции, 70-летний Герт-Инге Бертинссон был найден убитым в Маркариде 10 августа после 11 дней поисков. Автомобиль жертвы - золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками - был замечен в 128 милях от Маркарида.

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Кроме убийства Герт-Инге Бертинссона, двух украинцев проверяют на причастность к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.

Источник: https://censor.net.ua/n3143920
 
 
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Разнообразные интересы, у этой парочки герантофобов! Одному нравятся велосипеды, а второму авто. А отказывать себе, эти дяди не желают. Ну и... куда теперь, с трофеями? В принципе, там у Брейвика вполне сносные условия, даже для покуражиться.
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Тока не подумайте, что я не знаю, что Брейвик в Норвегии. Просто мне кажется. что условия не очень отличаются.
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