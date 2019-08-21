 Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в больницу им. Семашко, которое, я надеюсь, даст возможность изменить меру пресечения на домашний арест, тем более, что недавно защитники предоставили все необходимые для этого документы", - написала омбудсмен.
Денисова заявила, что будет держать ситуацию на личном контроле.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.
11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.