 Мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта не затрагивает прав, свобод и интересов истцов, - КАС ВС

На это обратил внимание Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, пересмотрев в кассационном порядке дело по иску ОО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір – Право народу" и физических лиц ко Львовскому облсовету, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВС.

Истцы просили суд признать противоправным и недействительным решение Львовского облсовета от 18 сентября 2018 года под №745 "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области", которым, в частности, решено установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

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ОО настаивала на том, что имеет право на обращение в суд с иском, поскольку спорное решение касается публичной деятельности истца и граждан - членов ОО и его обособленных подразделений (расположенных во Львове), а также всех физических лиц, права которых нарушаются спорным решением - как представителей национальных меньшинств, так и граждан Украины, которые в повседневной жизни используют и русский язык, и русскоязычный культурный продукт, и являются субъектами правоотношений, в которых будет применен этот акт.

Верховный Суд отметил, что собственно именно спорное решение определяет границы правоотношений.

Спорным решением фактически установлен запрет на публичное однократное или многократное представление публике в местах, где присутствуют или могут присутствовать лица, не принадлежащие к обычному кругу семьи или близких знакомых этой семьи, лица, осуществляющего исполнение, показ, демонстрацию и т.д. русскоязычных товаров и услуг, производимых в процессе осуществления деятельности в сфере культуры для удовлетворения культурных потребностей граждан (книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения и их демонстрации, аудиопродукция (музыкальные звукозаписи), произведения и документы на новейших носителях информации, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты, культурно-образовательные услуги и т.д.), а также объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины, на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

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Суд указал, что доводы истцов о нарушении их прав, свобод или интересов являются абстрактными, не содержат никакого обоснования негативного влияния спорным решением Львовского облсовета на их конкретные реальные индивидуально выраженные права, свободы или интересы и свидетельствуют о несогласии истцов с указанным решением, что не является тождественным нарушению права, свободы или интереса.

При указанных обстоятельствах Верховный Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска.