 Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Алексей Копытько.
Он отметил:"Сегодня первая леди Израиля Сара Нетаньяху посетила парк возле Мемориала жертв Голодомора. Вероятно, было решено чуть смягчить инцидент с хлебом. А может ей просто стало любопытно. Насколько мне известно, высокая гостья в музей не заходила. Обошла стелу в сопровождении охраны, сделала несколько фото".
хлебный мякиш сизым голубям?"
и людям всё это приснилось???/"
Но есть момент. Их есть за что уже критиковать.
Вони домовились, що таких як ти будут пускати до Ізраїля аби вони там мили жопи літнім людям. По два шекелі за жопу.
Всі, хто з розумом (а не такі чк ти) - можуть нормально працювати, заробляти і утримувати свої сім"ї. Ти все зрозуміла, сракомийко?
Только в собственные закрома!