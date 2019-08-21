 Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Алексей Копытько.

Он отметил:"Сегодня первая леди Израиля Сара Нетаньяху посетила парк возле Мемориала жертв Голодомора. Вероятно, было решено чуть смягчить инцидент с хлебом. А может ей просто стало любопытно. Насколько мне известно, высокая гостья в музей не заходила. Обошла стелу в сопровождении охраны, сделала несколько фото".

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