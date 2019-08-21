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 Политика Украины, Общество
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Все про:Голодомор (879) музей (525) Нетаньяху (86)

 Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве. ФОТО

Супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара 20 августа посетила Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Алексей Копытько.

Он отметил:"Сегодня первая леди Израиля Сара Нетаньяху посетила парк возле Мемориала жертв Голодомора. Вероятно, было решено чуть смягчить инцидент с хлебом. А может ей просто стало любопытно. Насколько мне известно, высокая гостья в музей не заходила. Обошла стелу в сопровождении охраны, сделала несколько фото".

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Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве 01
Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инцидент с караваем - недоработка израильского протокола, - посол Украины Надоленко

Источник: https://censor.net.ua/n3143917
 
 
 Топ комментарии
 
И есть новый рекорд от Зели --- 26 !!! машин в кортеже. Зелин типа "лисапетный батальон".

Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 5532
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И есть новый рекорд от Зели --- 26 !!! машин в кортеже. Зелин типа "лисапетный батальон".

Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 5532
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правильно делают. Против Израиля все муслимские террористы планеты. Натаньяху нужно охранять.
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А у зели в бусике велотренажёр и он на нём во время движения кортежа таки крутит педали. Шах и мат, порохоскот!
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Порошенко с Нетаньяху что подписал?Ничего,так и не свисти
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Тебе оно таки не надо.Тебе надо чтобы в прямой кишке постоянно был палец Путина или на худой конец Пороха.
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так і ізраїльская пєнсія йєврєям в Україні
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"день такой хороший, а старушка крошит
хлебный мякиш сизым голубям?"
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Ну ты что идеальный и святой???? Или ты не грешишь и не ошибаешься???/
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" так может нет сейчас войны????
и людям всё это приснилось???/"
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Ты дурачек или прикидываешься дурачкемЯ же сказал Россия напала на Украине и точка
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))) cаня, креста на тебе нет. ты его давно потерял.
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Ну тут как всегда порохоботы как крысы серят на все события в Украине. Они же крысы
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аргументуй! а не бла-бла...Що для українців корисне "порєшал" ШанПанЗє з Нетаньяху? Шо ми тепер українським євреям будемо в Ізраїль пенсії відправлять? Чекаю відповіді!
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Люси все что нам рассказывают на рассказали....они нам заявили как минимум что они порешали вопрос чтоб Украинцы имея безвизовый режим с Израилем не футболили назад в украину. А ты сама знаешь сколько украинцев на границе пограничники израиля отфутболили нас??? А во-вторых они не обязаны рассказывать все что они порешали.
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Если украинцев так и продолжат футболить израильские погранслужбы, ты напишешь, что зе! балабол?
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если что то мне не понравится я буду и их критиковать. Но я считаю в первую очередь научиться жить по закону в Украине
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Это правильно.

Но есть момент. Их есть за что уже критиковать.
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Ти дочекалась відповіді:
Вони домовились, що таких як ти будут пускати до Ізраїля аби вони там мили жопи літнім людям. По два шекелі за жопу.
Всі, хто з розумом (а не такі чк ти) - можуть нормально працювати, заробляти і утримувати свої сім"ї. Ти все зрозуміла, сракомийко?
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шо, тебе порошенко опять говна в штаны подложил? Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве - Цензор.НЕТ 9334
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Порошенко? Говна? В ЧУЖИЕ штаны? Да Вы шо? Он скорее повесится, чем "пожертвует" в чужие штаны хотя бы грамм собственного говна!!!
Только в собственные закрома!
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я всєкда падазрєвал чьто ЗЄбілли в ЧЮЖИХ штанах ходют...
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Событие скорее символично чем актуально. Но есть "да" и 'да'. Официальное мероприятие выглядело бы натянутым на глобус, поэтому такой шаг жены Премьера приветствую категорически.
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эта Сара на лапотнуную Машку пахожа.
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"Сара Нетаньяху посетила Мемориал жертв Голодомора в Киеве."... "первая леди Израиля Сара Нетаньяху посетила парк возле Мемориала жертв Голодомора... высокая гостья в музей не заходила." - як ЦЕ називається?
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Пока порохоботов не усмирят в Украине процветания не будет
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Усмирят, зароют и навозом прикроют. Всьо будєт харашо!
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У 2014 усміріть не вийшло...і вже ніколи не вийде.
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Витя сиди в Ростове тихо. Тебе в Украину дорога закрыта
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Ти за Зєлєнскава галасавал? - "Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України...."Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства."
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давай по чесному было 2 революции и результат какой?....для того что Украина ввошла в ЕС нужно научиться жить по закону, а не АРМИЯ ТЕРМОС И МОВА
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Усмирялка не выросла, усмирятель мамкин. Скорее зе! будет ручки в ростове ломать, как "ялегитимный-раз"
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Сару тоже надо прикопать под это мемориал.
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